УКР
Новини
Монобольшість блокує в Раді законопроєкти опозиції, - КВУ

Монобольшість блокує в Раді законопроєкти опозиції, - КВУ

Представники провладної фракції "Слуга народу" фактично блокують законодавчі ініціативи опозиційних народних депутатів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці громадської організації "Комітет виборців України" (КВУ) в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Як свідчать дані моніторингу показників законодавчої роботи фракцій і груп Верховної Ради за час роботи останньої парламентської сесії (лютий-липень), всього за останні пів року були прийняті 65 законів авторства народних депутатів України. І авторами більшості з них є "слуги народу".

"Авторами абсолютної більшості законів, 95%, стали народні депутати фракції "Слуга народу". Із 65 прийнятих законодавчих актів підписи депутатів монобільшості присутні в 62 документах. Таким чином за останні півроку було прийнято лише 3 закони, серед авторів яких не було депутатів "Слуги народу"", - зазначили в КВУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК визнала Швачка народним депутатом: він зайде в Раду замість Монастирського

На другому місці за кількістю прийнятих законів - група "Довіра" та ВО "Батьківщина". Депутати зазначених політичних сил приєдналися до розробки 20 прийнятих законів. Народні депутати "Опозиційної платформи - За життя" присутні серед авторів 16 прийнятих законів. Депутати фракції "Голос" ініціювали 13 чинних законів. Депутати групи "За майбутнє" ініціювали 11 прийнятих законів.

Найменше підтриманих законів у фракції "Європейська Солідарність" - за шість місяців Верховна Рада підтримала лише 5 законів, серед авторів яких депутати "ЄС".

Глава КВУ Олексій Кошель зазначив, що "слуги народу" ігнорують важливі законопроєкти опозиції.

"У Верховній Раді IX скликання фактично ігноруються законопроєкти, розроблені опозицією. Як показує практика, прийняття законопроєктів, серед авторів яких немає депутатів "Слуги Народу", є рідкістю. Окремі опозиційні політики справді можуть бути серед авторів прийнятого закону, однак для цього їм потрібно долучитися до ініціатив монобільшості. При цьому підтримуються переважно не принципові документи, тоді як ключові законопроєкти опозиції ігноруються", – зазначив він.

ВР (15235) КВУ (135) опозиція (294) Слуга народу (2857)
26.07.2021 13:34
26.07.2021 13:34
26.07.2021 13:13
26.07.2021 13:13
Пусте. Дайте народу ознайомитися з законопроектами від опозиції: може вони не варті того, щоби їх приймати. Якась маячня, а не закони. І таке буває.
26.07.2021 13:18
26.07.2021 13:13
26.07.2021 13:13
26.07.2021 13:34
26.07.2021 13:34
придурки, почему флаг украины в верх тормашками ?))) взбунтовавшиеся избиратели зе?)))
26.07.2021 15:40
Так звана опозиція керувала країною 30 років і за все має нести відповідальність бажано карну.
26.07.2021 13:17
Пусте. Дайте народу ознайомитися з законопроектами від опозиції: може вони не варті того, щоби їх приймати. Якась маячня, а не закони. І таке буває.
26.07.2021 13:18
Так то до ворожки не ходи , жопаблок і близько не моно підпускати до законів
26.07.2021 13:22
Законопроект про те, щоб позбавляти українського громадянства тих, хто отримав кацапське норм?

А його подала опозиція (там з кількох фракцій автори - ЄС, Голос, Батьківщина і тд)...
26.07.2021 13:32
Шо те Иудеи шо эти,от перемены мест слагаемых сумма и далее по тексту..
26.07.2021 13:26
А коаліції якось по іншому десь працюють?
26.07.2021 13:35
Бей!!! Бей!!!!
26.07.2021 13:38
Задавлю шляппа!!!
26.07.2021 13:39
Сейчас у верховного клоуна сконцентрирована вся власть в стране: парламент, сбу, полиция, прокуратура, суды, армия. За тридцать лет независимости, ни у одного преза не было столько рычагов влияния на ситуацию в стране. Два года безлимитной власти - это достаточный срок, чтобы создать мегаофигенные условия для бизнеса и инвесторов, чтобы по результатам 2021-го, рост ввп был на уровне 8-10% в год. Но что мы сейчас видим? Тотальная попа во всех сферах страны! Тут есть две причины просходящего: либо презедент идиот и абсолютно не раздупляется в происходящем и к чему это все приведет, либо он использует неограниченную власть исключительно для личного обогащения и обогания своего окружения. Хотя я больше склоняюсь к третьему варианту, когда инфантильный идиот использует неограниченную власть для обогащения себя и своего окружения, абсолютно не раздупляясь к какой катастрофе это может привести.
26.07.2021 13:45
"Слуги" голосують, ВИКЛЮЧНО, ті закони, які лобіюють їх хазяї- олігархи.
Захищають їх інтереси в турборежимі, незважиючи на інтереси "мудрого" наріду.
26.07.2021 13:50
Монобольшість блокує в Раді законопроєкти опозиції, - КВУ - Цензор.НЕТ 2198

Вчера Роман Донік писал о проблеме с российскими Орланами, которые безнаказанно висят над нашими позициями круглосуточно.

Сегодня разнесли КСП батальона одной из бригад. И тут такой нюанс - КСП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно - это вот по количеству потерь понятно.

Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2988505638084900&id=100007764793287 Юрий Бирюков
26.07.2021 14:01
Осередок Путінських Засраних Жополизів взагалі треба вислати нафіг в )(уйлостан!
26.07.2021 14:24
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
26.07.2021 15:26
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
26.07.2021 15:33
И шо теперь?
Так было всегда.
26.07.2021 16:32
 
 