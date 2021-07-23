ЦВК визнала Швачка народним депутатом: він зайде в Раду замість Монастирського

Центральна виборча комісія визнала Антона Швачка обраним народним депутатом за списком партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатносу виборчому окрузі Швачка Антона Олексійовича, 1992 року народження, освіта вища, тимчасово непрацює, проживає у місті Суми, безпартійний, включений до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №139", - зачитала текст постанови секретарка ЦВК Олена Гатаулліна.

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За її словами, таке рішення ухвалено у зв'язку з рішенням Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата від "Слуги народу" Дениса Монастирського.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Дениса Монастирського у зв'язку з обранням його главою МВС.

Зі свого боку голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що оскільки Монастирський переміг на парламентських виборах у багатомандатному виборчому окрузі, його місце посяде наступний у передвиборчому списку партії - Антон Швачко.

Як розповів глава партії, Швачко є активістом сумського осередку "Слуги народу".

"Він був з нами із самого початку. Пройшов президентську і парламентську кампанії. Антон Швачко - айті-менеджер, айті-фахівець. Зараз працює на цьому терені в сумському обласному штабі. Це - наша команда, регіональна Зе!Команда", - повідомив він

Антон Швачко народився 11 грудня 1992 року. Має вищу освіту і проживає в Сумах. На парламентських виборах 2019 року включений до виборчого списку "Слуги народу" під № 139.