ЦИК признала Швачко народным депутатом: он зайдет в Раду вместо Монастырского
Центральная избирательная комиссия признала Антона Швачко избранным народным депутатом по списку партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.
Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе Швачко Антона Алексеевича, 1992 года рождения, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Сумы, беспартийный, включен в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №139", - зачитала текст постановления секретарь ЦИК Елена Гатауллина.
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По ее словам, такое решение принято в связи с решением Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.
Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Дениса Монастырского в связи с избранием его главой МВД.
В свою очередь, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что поскольку Монастырский победил на парламентских выборах по многомандатному избирательному округу, его место займет следующий в предвыборном списке партии - Антон Швачко.
Как рассказал глава партии, Швачко является активистом сумской организации "Слуги Народа".
"Он был с нами с самого начала. Прошел президентскую и парламентскую кампании. Антон Швачко - Айти-менеджер, Айти-специалист. Сейчас работает на этом поприще в сумском областном штабе. Это - наша команда, региональная Зе!Команда", - сообщил он.
Антон Швачко родился 11 декабря 1992 года. Имеет высшее образование и проживает в Сумах. На парламентских выборах 2019 включен в избирательный список "Слуги Народа" под № 139.
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цика призналo? - и дело с концом...
походу китай уже на марше...