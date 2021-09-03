В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение

В МВД объяснили водителям, что делать, когда в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение и нет фото.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице ведомства в Telegram.

"Keep calm and проходи верификацию! Вам понадобится "Электронный кабинет водителя", фото вашего документа и несколько минут времени", - сказано в в сообщении.

Последовательность действий следующая:

- авторизируйтесь в https://e-driver.hsc.gov.ua

- выберите вкладку "Верификация данных"

- выберите "Уточнение данных в реестре удостоверений водителя"

- добавьте фото документа с обеих сторон

- оставьте комментарий, что не так с вашим документом

- создайте и подтвердите заявление.

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