РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18037 посетителей онлайн
Новости Общество
11 492 18
МВД (9224) водительские права (149) Дія (354)

В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение

Новости Цензор.НЕТ Общество

В МВД объяснили, что делать, если в приложении

В МВД объяснили водителям, что делать, когда в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение и нет фото.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице ведомства в Telegram.

"Keep calm and проходи верификацию! Вам понадобится "Электронный кабинет водителя", фото вашего документа и несколько минут времени", - сказано в в сообщении.

Последовательность действий следующая:

- авторизируйтесь в https://e-driver.hsc.gov.ua 
- выберите вкладку "Верификация данных"
- выберите "Уточнение данных в реестре удостоверений водителя"
- добавьте фото документа с обеих сторон
- оставьте комментарий, что не так с вашим документом
- создайте и подтвердите заявление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Италия подписали новую редакцию соглашения о взаимном признании и обмене водительских удостоверений
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 1173 И закончится все тем...что вакс пригласят в сервисный центр на обмен удостоверения водителя...и вместо бессрочных прав вы получите права на 10 лет....
показать весь комментарий
03.09.2021 15:10
+6
Обязательное приложение к приложению "дія"
В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 9365
показать весь комментарий
03.09.2021 15:08
+6
Потрібно гепнути Дію об асфальт.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обязательное приложение к приложению "дія"
В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 9365
показать весь комментарий
03.09.2021 15:08 Ответить
мля все как просто
- авторизируйтесь в https://e-driver.hsc.gov.ua
- выберите вкладку "Верификация данных"
- выберите "Уточнение данных в реестре удостоверений водителя"
- добавьте фото документа с обеих сторон
- оставьте комментарий, что не так с вашим документом
- создайте и подтвердите заявление.
вместо того чтобы кусочек пластика показать

Источник: https://censor.net/ru/n3286204
показать весь комментарий
03.09.2021 15:09 Ответить
Диджитализация , однако . В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 6553
показать весь комментарий
03.09.2021 15:09 Ответить
Гарна інструкція. А як це зробити на такому пристрої? В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 3077
В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 1733
показать весь комментарий
03.09.2021 15:12 Ответить
В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 1173 И закончится все тем...что вакс пригласят в сервисный центр на обмен удостоверения водителя...и вместо бессрочных прав вы получите права на 10 лет....
показать весь комментарий
03.09.2021 15:10 Ответить
В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 689
показать весь комментарий
03.09.2021 15:24 Ответить
Підтримую. Все так і було особисто в мене!!!
показать весь комментарий
03.09.2021 16:23 Ответить
Какой Вы добрый человек! Я хотел написать то же самое, но с кучей мата! (((
показать весь комментарий
03.09.2021 17:50 Ответить
Причем потребуют еще медсправку-а это денег стоит
показать весь комментарий
03.09.2021 18:41 Ответить
І увесь цей час мєнт буде стояти з простягнутою рукою?)
показать весь комментарий
03.09.2021 15:10 Ответить
Боюся, що за той час що треба щоб пройти авторизацію у мента рука не те що затерпне, а мобуть і відсохне. В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 5924
показать весь комментарий
03.09.2021 15:16 Ответить
мєнт буде з платіжним терміналом на шиї...Хендз фрі... В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 130
показать весь комментарий
03.09.2021 15:29 Ответить
не мала баба клопоту, купила породіяся
показать весь комментарий
03.09.2021 15:10 Ответить
Потрібно гепнути Дію об асфальт.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:11 Ответить
Це називається діджіасфальтизація. В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 6322
показать весь комментарий
03.09.2021 15:13 Ответить
Ахах. Значит к приложению Дия и электронным правам еще для подтверждения нужно все таки таскать с собой пластик. Мда. Диджитализация, понимаешь. Это как в армии в свое время автоматизация была. Это когда нажимаешь на кнопку, а все остальное делаешь вручную.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:14 Ответить
"якщо в застосунку "Дія" не відображається водійське посвідчення", вам треба пройти квест. І не факт, що це буде успішно. Але щоб заблокувати посвідчення, тим, хто керує цією "Дією" достатньо одного торкання пальцем.

Репетиція театру маріонеток? У МВС пояснили, що робити, якщо в застосунку "Дія" не відображається водійське посвідчення - Цензор.НЕТ 3715
показать весь комментарий
03.09.2021 16:25 Ответить
Надо почесать нос, повернутся на 360 градусов, три раза хрюкнуть, и в следующий раз не забыть обычные "права".
показать весь комментарий
03.09.2021 22:02 Ответить
 
 