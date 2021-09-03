У МВС пояснили, що робити, якщо в застосунку "Дія" не відображається водійське посвідчення

У МВС пояснили водіям, що робити, коли в застосунку "Дія" не відображається водійське посвідчення і немає фото.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці відомства у Telegram.

"Keep calm and проходь верифікацію! Вам знадобиться "Електронний кабінет водія", фото вашого документа та декілька хвилин часу", - йдеться в повідомленні.



Послідовність дій така:

- авторизуйтеся в https://e-driver.hsc.gov.ua

- оберіть вкладку "Верифікація даних"

- оберіть "Уточнення даних в реєстрі посвідчень водія"

- додайте фото документа з обох сторін

- залиште коментар, що не так з вашим документом

- створіть і підтвердіть заяву.

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