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Новини
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У МВС пояснили, що робити, якщо в застосунку "Дія" не відображається водійське посвідчення

У МВС пояснили, що робити, якщо в застосунку

У МВС пояснили водіям, що робити, коли в застосунку "Дія" не відображається водійське посвідчення і немає фото.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці відомства у Telegram.

"Keep calm and проходь верифікацію! Вам знадобиться "Електронний кабінет водія", фото вашого документа та декілька хвилин часу", - йдеться в повідомленні.

Послідовність дій така:
- авторизуйтеся в https://e-driver.hsc.gov.ua
- оберіть вкладку "Верифікація даних"
- оберіть "Уточнення даних в реєстрі посвідчень водія"
- додайте фото документа з обох сторін
- залиште коментар, що не так з вашим документом
- створіть і підтвердіть заяву.

Читайте: Україна й Італія підписали нову редакцію угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія

Автор: 

МВС (3499) посвідчення водія (227) Дія (1116)


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Топ коментарі
+16
И закончится все тем...что вакс пригласят в сервисный центр на обмен удостоверения водителя...и вместо бессрочных прав вы получите права на 10 лет....
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03.09.2021 15:10
+6
Обязательное приложение к приложению "дія"
В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 9365
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03.09.2021 15:08
+6
Потрібно гепнути Дію об асфальт.
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03.09.2021 15:11
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Обязательное приложение к приложению "дія"
В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 9365
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03.09.2021 15:08 Відповісти
мля все как просто
- авторизируйтесь в https://e-driver.hsc.gov.ua/ https://e-driver.hsc.gov.ua
- выберите вкладку "Верификация данных"
- выберите "Уточнение данных в реестре удостоверений водителя"
- добавьте фото документа с обеих сторон
- оставьте комментарий, что не так с вашим документом
- создайте и подтвердите заявление.
вместо того чтобы кусочек пластика показать

Источник: https://censor.net/ru/n3286204
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03.09.2021 15:09 Відповісти
Диджитализация , однако .
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03.09.2021 15:09 Відповісти
Гарна інструкція. А як це зробити на такому пристрої?
В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 1733
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03.09.2021 15:12 Відповісти
И закончится все тем...что вакс пригласят в сервисный центр на обмен удостоверения водителя...и вместо бессрочных прав вы получите права на 10 лет....
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03.09.2021 15:10 Відповісти
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03.09.2021 15:24 Відповісти
Підтримую. Все так і було особисто в мене!!!
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03.09.2021 16:23 Відповісти
Какой Вы добрый человек! Я хотел написать то же самое, но с кучей мата! (((
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03.09.2021 17:50 Відповісти
Причем потребуют еще медсправку-а это денег стоит
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03.09.2021 18:41 Відповісти
І увесь цей час мєнт буде стояти з простягнутою рукою?)
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03.09.2021 15:10 Відповісти
Боюся, що за той час що треба щоб пройти авторизацію у мента рука не те що затерпне, а мобуть і відсохне.
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03.09.2021 15:16 Відповісти
мєнт буде з платіжним терміналом на шиї...Хендз фрі...
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03.09.2021 15:29 Відповісти
не мала баба клопоту, купила породіяся
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03.09.2021 15:10 Відповісти
Потрібно гепнути Дію об асфальт.
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03.09.2021 15:11 Відповісти
Це називається діджіасфальтизація.
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03.09.2021 15:13 Відповісти
Ахах. Значит к приложению Дия и электронным правам еще для подтверждения нужно все таки таскать с собой пластик. Мда. Диджитализация, понимаешь. Это как в армии в свое время автоматизация была. Это когда нажимаешь на кнопку, а все остальное делаешь вручную.
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03.09.2021 15:14 Відповісти
"якщо в застосунку "Дія" не відображається водійське посвідчення", вам треба пройти квест. І не факт, що це буде успішно. Але щоб заблокувати посвідчення, тим, хто керує цією "Дією" достатньо одного торкання пальцем.

Репетиція театру маріонеток?
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03.09.2021 16:25 Відповісти
Надо почесать нос, повернутся на 360 градусов, три раза хрюкнуть, и в следующий раз не забыть обычные "права".
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03.09.2021 22:02 Відповісти
 
 