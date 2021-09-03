У МВС пояснили, що робити, якщо в застосунку "Дія" не відображається водійське посвідчення
У МВС пояснили водіям, що робити, коли в застосунку "Дія" не відображається водійське посвідчення і немає фото.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці відомства у Telegram.
"Keep calm and проходь верифікацію! Вам знадобиться "Електронний кабінет водія", фото вашого документа та декілька хвилин часу", - йдеться в повідомленні.
Послідовність дій така:
- авторизуйтеся в https://e-driver.hsc.gov.ua
- оберіть вкладку "Верифікація даних"
- оберіть "Уточнення даних в реєстрі посвідчень водія"
- додайте фото документа з обох сторін
- залиште коментар, що не так з вашим документом
- створіть і підтвердіть заяву.
Топ коментарі
+16 Привет
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+6 frerivoskil inua
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+6 5 копійок
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- авторизируйтесь в https://e-driver.hsc.gov.ua/ https://e-driver.hsc.gov.ua
- выберите вкладку "Верификация данных"
- выберите "Уточнение данных в реестре удостоверений водителя"
- добавьте фото документа с обеих сторон
- оставьте комментарий, что не так с вашим документом
- создайте и подтвердите заявление.
вместо того чтобы кусочек пластика показать
Источник: https://censor.net/ru/n3286204
породіяся
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