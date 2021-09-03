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ЦИК зарегистрировал первого кандидата на довыборах в Черкасской области

ЦИК зарегистрировал первого кандидата на довыборах в Черкасской области

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) Андрея Ильенко, выдвинутого партией "ВО "Свобода".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в пятницу.

"Зарегистрировать кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 197 на промежуточных выборах народного депутата Украины 31 октября 2021 Ильенко Андрея Юрьевича, который родился 24 июня 1987 года в г.. Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины , образование высшее", - зачитал текст постановления член ЦИК Сергей Постивый.

По его словам, субъектом выдвижения Ильенко кандидатом в народные депутаты является ВО "Свобода".

В то же время ЦИК отказала в регистрации шести лицам в ОВО № 184 (Херсонская область) и одном в ОВО № 197 в связи с несоответствием требованиям законодательства к кандидатам или неправильно оформленными документами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировал пять инициативных групп для проведения всеукраинского референдума

выборы (24722) ЦИК (3644) Постивый Сергей (4) Черниговская область (1121)


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Топ комментарии
+6
совки за него не проголосуют... а вот украинцы проголосуют
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03.09.2021 17:15
+5
Від Європейської Солідарності кандидатом в депутати висунуто нинішнього заступника голови Черкаської облради, колишнього політв'язня ***** журналіста Сущенка Романа Володимировича
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03.09.2021 17:17
+5
Желаю Ильенко победы на выборах.
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03.09.2021 17:36
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совки за него не проголосуют... а вот украинцы проголосуют
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03.09.2021 17:15 Ответить
Від Європейської Солідарності кандидатом в депутати висунуто нинішнього заступника голови Черкаської облради, колишнього політв'язня ***** журналіста Сущенка Романа Володимировича
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03.09.2021 17:17 Ответить
Желаю Ильенко победы на выборах.
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03.09.2021 17:36 Ответить
Таких хлопцев нам надо в ВР. Тогда точно что-то изменится в лучшую сторону.
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03.09.2021 17:39 Ответить
Тільки націоналісти наведуть порядок у гнилому болоті,але телевізор багатьом замінив розум.
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03.09.2021 19:09 Ответить
ЦИК зарегистрировал первого кандидата на довыборах в Черкасской области - Цензор.НЕТ 3838
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04.09.2021 04:31 Ответить
Світилося оце на каналах свого часу. Як же ж вони всі до влади рвуться, підаpacu.
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03.09.2021 19:32 Ответить
Що ти верзеш півень,із собі подібними поплутала людину,підійди йому скажи це,чмо ти обісьцяне.
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03.09.2021 20:45 Ответить
Та це він про Юзіка.
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04.09.2021 10:11 Ответить
ЦИК зарегистрировал первого кандидата на довыборах в Черкасской области - Цензор.НЕТ 6362
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04.09.2021 04:34 Ответить
 
 