ЦИК зарегистрировал первого кандидата на довыборах в Черкасской области

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) Андрея Ильенко, выдвинутого партией "ВО "Свобода".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в пятницу.

"Зарегистрировать кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 197 на промежуточных выборах народного депутата Украины 31 октября 2021 Ильенко Андрея Юрьевича, который родился 24 июня 1987 года в г.. Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины , образование высшее", - зачитал текст постановления член ЦИК Сергей Постивый.

По его словам, субъектом выдвижения Ильенко кандидатом в народные депутаты является ВО "Свобода".

В то же время ЦИК отказала в регистрации шести лицам в ОВО № 184 (Херсонская область) и одном в ОВО № 197 в связи с несоответствием требованиям законодательства к кандидатам или неправильно оформленными документами.

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