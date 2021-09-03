Беларусь использует мигрантов для искусственного давления на границу ЕС, - Боррель
Власти Беларуси создают искусственное давление на восточную границу ЕС в Литве и Польше. Для этого Минск использует нелегальных мигрантов и беженцев.
Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина.
"Беларусь использует мигрантов и беженцев, чтобы создать искусственное давление на восточную границу Евросоюза, поскольку границы Литвы и Польши - это границы ЕС", - сказал он на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД.
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ни кацапские твари
ни -прокацапские...
Пятый пакет санкций надо воспринимать как ответ Евросоюза на миграционный кризис. Нелегитимный режим Лукашенко так настойчиво нарывался на пятый пакет санкций, что Евросоюз просто не смел в них отказать.
доречі, ви помітили, що якось на цензорі білорусів не стало?
Откуда всё это шёбло -- из Азии , через РФ и в Европу.