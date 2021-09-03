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Беларусь использует мигрантов для искусственного давления на границу ЕС, - Боррель

Беларусь использует мигрантов для искусственного давления на границу ЕС, - Боррель

Власти Беларуси создают искусственное давление на восточную границу ЕС в Литве и Польше. Для этого Минск использует нелегальных мигрантов и беженцев.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина.

"Беларусь использует мигрантов и беженцев, чтобы создать искусственное давление на восточную границу Евросоюза, поскольку границы Литвы и Польши - это границы ЕС", - сказал он на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские пограничники со щитами пытаются вытолкать в Литву группу мигрантов. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5259) Литва (2445) мигранты (980) Польша (8403) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+2
Блицкриг Лукашенко провалился.
Пятый пакет санкций надо воспринимать как ответ Евросоюза на миграционный кризис. Нелегитимный режим Лукашенко так настойчиво нарывался на пятый пакет санкций, что Евросоюз просто не смел в них отказать.
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03.09.2021 17:33
+1
вотэтоповорот! кто бы мог подумать , что лукавый цыган и плешивый ******** засылают к толерастам в гейропку черномазых.
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03.09.2021 18:01
+1
кацапские и прокацапские твари из белоруси, с тараканом во главе, устрили, таким образом, санкции против Запада.... больше нечем ответить, придумали мерзость, обманом и мошеннечески ввозят иракцев в белорусь и выпихают силой их в Европу... создали проблему... где еще таких дибилов поискать?????
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03.09.2021 18:03
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никак не хотят жить,
ни кацапские твари
ни -прокацапские...
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03.09.2021 17:32 Ответить
кацапские и прокацапские твари из белоруси, с тараканом во главе, устрили, таким образом, санкции против Запада.... больше нечем ответить, придумали мерзость, обманом и мошеннечески ввозят иракцев в белорусь и выпихают силой их в Европу... создали проблему... где еще таких дибилов поискать?????
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03.09.2021 18:03 Ответить
Блицкриг Лукашенко провалился.
Пятый пакет санкций надо воспринимать как ответ Евросоюза на миграционный кризис. Нелегитимный режим Лукашенко так настойчиво нарывался на пятый пакет санкций, что Евросоюз просто не смел в них отказать.
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03.09.2021 17:33 Ответить
.......уже готовится.....
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03.09.2021 17:48 Ответить
як кажуть в їхній метрополії - мал клоп, да вонюч!
доречі, ви помітили, що якось на цензорі білорусів не стало?
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03.09.2021 17:37 Ответить
......не согласен.......все здесь: и нормальные,и Ябацьки......
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03.09.2021 17:51 Ответить
тільки через кронштадт
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03.09.2021 17:48 Ответить
вотэтоповорот! кто бы мог подумать , что лукавый цыган и плешивый ******** засылают к толерастам в гейропку черномазых.
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03.09.2021 18:01 Ответить
Да не Белорусь это. Эту партию разыгрывает РФ , а Белорусь -- прикрытие.

Откуда всё это шёбло -- из Азии , через РФ и в Европу.
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03.09.2021 18:32 Ответить
Использует, потому что вы импотенты им позволяете!
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03.09.2021 20:56 Ответить
Слава Богу, роздивилися... Про це вже місяць говорять на всіх базарах України.
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04.09.2021 01:36 Ответить
 
 