Беларусь использует мигрантов для искусственного давления на границу ЕС, - Боррель

Власти Беларуси создают искусственное давление на восточную границу ЕС в Литве и Польше. Для этого Минск использует нелегальных мигрантов и беженцев.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина.

"Беларусь использует мигрантов и беженцев, чтобы создать искусственное давление на восточную границу Евросоюза, поскольку границы Литвы и Польши - это границы ЕС", - сказал он на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД.

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