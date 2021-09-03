В 2020 году Гоструда легализовала почти полмиллиона работников, - врио главы Сажиенко

Начиная с 2020 года, в Украине растет уровень официальной занятости граждан и уменьшается количество случаев травматизма на рабочих местах.

Об этом сообщил врио председателя Гоструда Виталий Сажиенко во время рабочего совещания ведомства с социальными партнерами, которое состоялось 3 сентября 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вводим новые принципы работы на основе социального диалога. У государства, работодателей и наемных работников на самом деле одна цель - задекларированный, безопасный и оплачиваемый труд. Мы единомышленники и действуем сообща. Для этого Гоструда активно привлекает к диалогу социальных партнеров: бизнес, профсоюзы, контролирующие органы. Наша цель - услышать интересы каждой стороны и найти баланс. Такой подход уже доказал свою эффективность", - отметил Виталий Сажиенко.

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Первую половину 2021 г. Гоструда посвятила информационной работе с работодателями. Совершены более 40 тыс. разъяснительных визитов инспекторов на предприятия, предоставлены почти 194 тыс. консультаций через сервис "интерактивный инспектор". В результате этой работы были официально трудоустроены 129,6 тыс. человек.

"Мы понимаем, что бизнесу сейчас непросто, и поэтому дали достаточно времени, чтобы оправиться от карантина и добровольно устранить возможные нарушения. Только после этого стартовали активную инспекционную кампанию", - добавил руководитель Гоструда.

Она началась 1 июля и продлится до конца сентября. На сегодня проведены почти 2,3 тыс. посещений, в ходе которых выявлены 7,8 тыс. незадекларированных работников. Сейчас с ними заключены 3 тыс. трудовых договоров. Всего с начала года в результате инспекционных посещений Гоструда легализована работа 18,8 тыс. человек.

"В целом с 2020 года количество незадекларированных работников в Украине уменьшилось на 495 тыс. Вместе с тем, по данным Пенсионного фонда, увеличивается количество застрахованных работников. По состоянию на июнь 2021 рост составил 269 тыс. человек. Это очень положительная тенденция, которую мы оцениваем как результат совместной работы Гоструда с социальными партнерами и органами государственной власти, занимающимися вопросами занятости", - сообщил Виталий Сажиенко.

Во исполнение предписаний Гоструда задолженность выплачена 42,9 тыс. работников на сумму 393 млн грн.