Украинка Овсий завоевала золото в метании булавы, установив новый рекорд

Украинская спортсменка Зоя Овсий завоевала золотую медаль Паралимпиады в Токио в метании булавы (класс F51).

Как сообщает пресс-служба Паралимпийских игр, украинка Овсий установила паралимпийский рекорд с результатом 25,12 метра, информирует Цензор.НЕТ.

Серебро взяла американка Кэсси Митчелл, а бронзу - Елена Горлова из России.

Всего в десятый день Паралимпиады-2020 Украина завоевала 10 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую.

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