Украинка Овсий завоевала золото в метании булавы, установив новый рекорд
Украинская спортсменка Зоя Овсий завоевала золотую медаль Паралимпиады в Токио в метании булавы (класс F51).
Как сообщает пресс-служба Паралимпийских игр, украинка Овсий установила паралимпийский рекорд с результатом 25,12 метра, информирует Цензор.НЕТ.
Серебро взяла американка Кэсси Митчелл, а бронзу - Елена Горлова из России.
Всего в десятый день Паралимпиады-2020 Украина завоевала 10 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую.
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+12 phantom4
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есть ядро и молот.
булава - исконный украинский аттрибут, тут дети рождаююся с булавами в руке,
не удивительно, что выиграла.
я думал ее только на уроках военной подготовки метали