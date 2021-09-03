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Украинка Овсий завоевала золото в метании булавы, установив новый рекорд

Украинка Овсий завоевала золото в метании булавы, установив новый рекорд

Украинская спортсменка Зоя Овсий завоевала золотую медаль Паралимпиады в Токио в метании булавы (класс F51).

Как сообщает пресс-служба Паралимпийских игр, украинка Овсий установила паралимпийский рекорд с результатом 25,12 метра, информирует Цензор.НЕТ.

Серебро взяла американка Кэсси Митчелл, а бронзу - Елена Горлова из России.

Всего в десятый день Паралимпиады-2020 Украина завоевала 10 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую.

Смотрите: Украинский пловец Крипак с паралимпийским рекордом взял пятое золото в Токио. ВИДЕО

Автор: 

Паралимпиада (269) спорт (2421)


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Топ комментарии
+12
Ну шо сказати - молодці!!!!. Шана, повага.
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03.09.2021 18:41
+11
Наші вітання !!!
Українка Овсій завоювала золото в метанні булави, встановивши новий рекорд - Цензор.НЕТ 3084
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03.09.2021 18:56
+7
Молодец, так держать, и удачи в будущем!
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03.09.2021 18:45
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Молота или булавы?
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03.09.2021 18:41 Ответить
Ну шо сказати - молодці!!!!. Шана, повага.
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03.09.2021 18:41 Ответить
Гетьманской?
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03.09.2021 18:45 Ответить
Молодец, так держать, и удачи в будущем!
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03.09.2021 18:45 Ответить
Наші вітання !!!
Українка Овсій завоювала золото в метанні булави, встановивши новий рекорд - Цензор.НЕТ 3084
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03.09.2021 18:56 Ответить
шо за метание булавы?
есть ядро и молот.
булава - исконный украинский аттрибут, тут дети рождаююся с булавами в руке,
не удивительно, что выиграла.
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03.09.2021 22:09 Ответить
А, диск и граната?
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04.09.2021 08:39 Ответить
граната - олимпийский вид?
я думал ее только на уроках военной подготовки метали
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04.09.2021 10:52 Ответить
Я человек терпеливый и аполитичный, но "метание булавы" в Олимпийском спорте и спорте вообще - это начало шизофрении.
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04.09.2021 08:07 Ответить
Українка Овсій завоювала золото в метанні булави, встановивши новий рекорд - Цензор.НЕТ 3816
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04.09.2021 09:34 Ответить
Тысяча извинений, просто не знал о нововведениях, наверное старею. Был не прав.
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04.09.2021 11:41 Ответить
 
 