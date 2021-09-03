Українка Овсій завоювала золото в метанні булави, встановивши новий рекорд
Українська спортсменка Зоя Овсій завоювала золоту медаль Паралімпіади в Токіо в метанні булави (клас F51).
Як інформує пресслужба Паралімпійських ігор, українка Овсій встановила паралімпійський рекорд із результатом 25,12 метра, інформує Цензор.НЕТ.
Срібло взяла американка Кессі Мітчелл, а бронзу - Олена Горлова з Росії.
Усього в десятий день Паралімпіади-2020 Україна завоювала 10 медалей: 4 золотих, 5 срібних та одну бронзову.
Топ коментарі
+12 phantom4
показати весь коментар03.09.2021 18:41
+11 Чайка Київ
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+7 Павел Добрыня
показати весь коментар03.09.2021 18:45
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есть ядро и молот.
булава - исконный украинский аттрибут, тут дети рождаююся с булавами в руке,
не удивительно, что выиграла.
я думал ее только на уроках военной подготовки метали