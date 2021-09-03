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Українка Овсій завоювала золото в метанні булави, встановивши новий рекорд

Українка Овсій завоювала золото в метанні булави, встановивши новий рекорд

Українська спортсменка Зоя Овсій завоювала золоту медаль Паралімпіади в Токіо в метанні булави (клас F51).

Як інформує пресслужба Паралімпійських ігор, українка Овсій встановила паралімпійський рекорд із результатом 25,12 метра, інформує Цензор.НЕТ.

Срібло взяла американка Кессі Мітчелл, а бронзу - Олена Горлова з Росії.

Усього в десятий день Паралімпіади-2020 Україна завоювала 10 медалей: 4 золотих, 5 срібних та одну бронзову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо. ВIДЕО

Паралімпіада (184) спорт (1614)


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Топ коментарі
+12
Ну шо сказати - молодці!!!!. Шана, повага.
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03.09.2021 18:41
+11
Наші вітання !!!
Українка Овсій завоювала золото в метанні булави, встановивши новий рекорд - Цензор.НЕТ 3084
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03.09.2021 18:56
+7
Молодец, так держать, и удачи в будущем!
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03.09.2021 18:45
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Молота или булавы?
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03.09.2021 18:41 Відповісти
Ну шо сказати - молодці!!!!. Шана, повага.
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03.09.2021 18:41 Відповісти
Гетьманской?
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03.09.2021 18:45 Відповісти
Молодец, так держать, и удачи в будущем!
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03.09.2021 18:45 Відповісти
Наші вітання !!!
Українка Овсій завоювала золото в метанні булави, встановивши новий рекорд - Цензор.НЕТ 3084
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03.09.2021 18:56 Відповісти
шо за метание булавы?
есть ядро и молот.
булава - исконный украинский аттрибут, тут дети рождаююся с булавами в руке,
не удивительно, что выиграла.
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03.09.2021 22:09 Відповісти
А, диск и граната?
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04.09.2021 08:39 Відповісти
граната - олимпийский вид?
я думал ее только на уроках военной подготовки метали
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04.09.2021 10:52 Відповісти
Я человек терпеливый и аполитичный, но "метание булавы" в Олимпийском спорте и спорте вообще - это начало шизофрении.
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04.09.2021 08:07 Відповісти
Українка Овсій завоювала золото в метанні булави, встановивши новий рекорд - Цензор.НЕТ 3816
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04.09.2021 09:34 Відповісти
Тысяча извинений, просто не знал о нововведениях, наверное старею. Был не прав.
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04.09.2021 11:41 Відповісти
 
 