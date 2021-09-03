Українка Овсій завоювала золото в метанні булави, встановивши новий рекорд

Українська спортсменка Зоя Овсій завоювала золоту медаль Паралімпіади в Токіо в метанні булави (клас F51).

Як інформує пресслужба Паралімпійських ігор, українка Овсій встановила паралімпійський рекорд із результатом 25,12 метра, інформує Цензор.НЕТ.

Срібло взяла американка Кессі Мітчелл, а бронзу - Олена Горлова з Росії.

Усього в десятий день Паралімпіади-2020 Україна завоювала 10 медалей: 4 золотих, 5 срібних та одну бронзову.

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