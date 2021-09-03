77% американцев поддерживают вывод войск из Афганистана, - опрос
Подавляющее большинство американцев считают верным решение президента страны Джо Байдена вывести военных из Афганистана.
Об этом свидетельствуют данные опроса для издания The Washington Post и телеканала ABC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно его результатам, 77% опрошенных заявили, что одобряют это решение. Оставшиеся 23% придерживаются противоположного мнения.
При этом 52% американцев из тех, кто поддержал вывод сил, недовольны тем, как его осуществила администрация президента США.
Респондентов также просили оценить деятельность Байдена на посту президента в целом. Согласно опросу, 44% одобряют его работу, 51% оценивают ее отрицательно. 5% воздержались от ответа.
Опрос проводился в период с 29 августа по 1 сентября. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.
Изначально решение вывести войска из Афганистана принял предшественник Байдена Дональд Трамп. Байден же, придя в Белый дом, оставил это решение в силе.
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Респондентов также просили оценить деятельность Байдена на посту президента в целом. Согласно опросу, 44% одобряют его работу, 51% оценивают ее отрицательно. 5% воздержались от ответа.Источник: https://censor.net/ru/n3286267
Около 80% украинцев хотят, чтобы война закончилась. Вова может хоть сейчас ее завершить - надо просто перестать стрелять и подписать акт о безоговорочной капитуляции, но тогда около 70% будут недовольны тем, как война закончилась, но, как ты пояснил, они же будут довольны тем, что война закончилась, поэтому можно смело считать, что у Вова может рассчитывать на 80-процентный одобряем-с.
нехай там сами свой опиум жрут и меж собою разбираются - быстрее повыздыхают,
придурки
Та скільки знають, що Є така Країна- найбільша в Європі??
Жив в США.. З географією в них - повний писець...
🤣
мне говорила Эшли, девка там - а ты откуда, грю украина - ой, это сам вэа ин Африка?
я чуть не обосрался, грю - та это самая большая страна в Европе если шо. она грит - а, ну ок тогда. бомбануло реально. у меня то.
Колись мене в продмаркеті Walmart що в Маунтин-Вью (СА) запитали звідки я.
Гордо відповідаю: - I`m from Ukraine!
А вони здивовано: - Is it in Africa?
Було -Азія І Ви Хрещенний...
😁
ото ж бо - кожен дбає про своє.
це ЗМІ творить іллюзію що у всіх до всіх є діло, а на справді у пересічних громадян до чужого існує лише цікавість
😇
Знаешь, что тебе дам в хрипло я
Ж'ппа и рожа. станут очень похожи
Щас базар то мой расфигачит блин твой
А потом мы блин, побазарим
(из встречи Байдена и нашего президегта)
Коли Твої,Мої, Наші діти гинуть за якусь "демократію" в іншій країні ..
А в Своїй, в тей самий час, Свободу ********..
😷😎
_А европейцы в большинстве своём против того чтобы воевать за союзников по НАТО при нападении на них расии или кетая... Опрос.