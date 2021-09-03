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77% американцев поддерживают вывод войск из Афганистана, - опрос

77% американцев поддерживают вывод войск из Афганистана, - опрос

Подавляющее большинство американцев считают верным решение президента страны Джо Байдена вывести военных из Афганистана.

Об этом свидетельствуют данные опроса для издания The Washington Post и телеканала ABC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно его результатам, 77% опрошенных заявили, что одобряют это решение. Оставшиеся 23% придерживаются противоположного мнения.

При этом 52% американцев из тех, кто поддержал вывод сил, недовольны тем, как его осуществила администрация президента США.

Респондентов также просили оценить деятельность Байдена на посту президента в целом. Согласно опросу, 44% одобряют его работу, 51% оценивают ее отрицательно. 5% воздержались от ответа.

Читайте: США все еще имеют рычаги влияния в Афганистане,- The Economist

Опрос проводился в период с 29 августа по 1 сентября. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Изначально решение вывести войска из Афганистана принял предшественник Байдена Дональд Трамп. Байден же, придя в Белый дом, оставил это решение в силе.

Автор: 

Афганистан (605) опрос (2823) США (26439)


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Топ комментарии
+12
Кто там что тут лепил про поражение Байдена и катастрофическое снижение его рейтинга?
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03.09.2021 18:49
+8
Роспропагандоны
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03.09.2021 18:51
+7
всё правильно, нехер тратить деньги нормальных людей и кормить бармелеев,
нехай там сами свой опиум жрут и меж собою разбираются - быстрее повыздыхают,
придурки
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03.09.2021 18:55
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Кто там что тут лепил про поражение Байдена и катастрофическое снижение его рейтинга?
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03.09.2021 18:49 Ответить
Роспропагандоны
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03.09.2021 18:51 Ответить
а это что если не падение?

Респондентов также просили оценить деятельность Байдена на посту президента в целом. Согласно опросу, 44% одобряют его работу, 51% оценивают ее отрицательно. 5% воздержались от ответа.Источник: https://censor.net/ru/n3286267
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03.09.2021 19:04 Ответить
Примерно половина на половину для такого решения -- это очень хорошо. У нас сейчас зеленая плесень была бы такому раскладу несказанно рада.
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03.09.2021 19:09 Ответить
это не по выводу - это общая оценка его работы
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03.09.2021 19:16 Ответить
Я о чем и говорю. В начале проводят самые непопулярные и спорные реформы. Вывод войск в том числе. Которые дадут результат уже к концу срока.
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03.09.2021 19:24 Ответить
23% недовольны самим фактом вывода войск, ~40% (77*52) недовольны тем, как его осуществил Байден, т.е. недовольных 63%, а нам опять продемонстрировали искусство заголовка, способного перевернуть все с ног на голову.
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03.09.2021 19:24 Ответить
Нет. Они недовольны как вывели войска, но довольны что их оттуда вывели. А как уже не зависело от американцев только они начали вывод.
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03.09.2021 19:33 Ответить
Т.е. если тебе принести тортик, то ты будешь доволен этим, а некоторое твое недовольство тем фактом, что тортик сделан из говна, не будет иметь значения?
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03.09.2021 19:43 Ответить
Если у тебя проблемы с пониманием написанного и у тебя тортики из говна -- это твои проблемы.
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03.09.2021 19:45 Ответить
Если у тебя плохо с аналогиями, то более понятный пример:
Около 80% украинцев хотят, чтобы война закончилась. Вова может хоть сейчас ее завершить - надо просто перестать стрелять и подписать акт о безоговорочной капитуляции, но тогда около 70% будут недовольны тем, как война закончилась, но, как ты пояснил, они же будут довольны тем, что война закончилась, поэтому можно смело считать, что у Вова может рассчитывать на 80-процентный одобряем-с.
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03.09.2021 19:55 Ответить
Абсолютно неправ. Это не война американцев. США не обязаны умирать за потребности граждан Афгана. Абсолютно. И полностью их содержать за свой счет. И если после начала вывода американцев их 300 тысячное отлично снаряженное войско рассыпалось, как карточный домик, просто перестало стрелять и безвольно сдалось 75 тысячной банде с калашами и РПГ -- то кто им доктор? И тут уже ни американцы и никто другой не поможет. Где-то так.
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03.09.2021 20:12 Ответить
Мы не это обсуждаем, а пытаемся выяснить, будут ли довольны люди, которые хотят тортик и чтобы война закончилась, получив тортик из говна и капитуляцию?
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03.09.2021 20:33 Ответить
Нет, мы обсуждаем хотят ли люди погибать не за свою страну и не на своей войне за людей, которые не хотят постоять за свой дом и свою семью. Все остальное -- жалкая манипуляция. А тортик из говна можете оставить себе. Смачного.
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03.09.2021 21:40 Ответить
всё правильно, нехер тратить деньги нормальных людей и кормить бармелеев,
нехай там сами свой опиум жрут и меж собою разбираются - быстрее повыздыхают,
придурки
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03.09.2021 18:55 Ответить
Уже не долго. По данным ООН продовольственный кризис в Афгане уже на подходе. Как и повальный дефицит лекарств. Пусть теперь Раша с Китаем вкладываются.
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03.09.2021 19:06 Ответить
Так это ожидаемо)какому гражданину понравится,когда твоя страна выкидывает миллиарды бабла на потенциальных террарюг
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03.09.2021 18:58 Ответить
Между прочим в США в горячих точках планеты в среднем в месяц гибнет столько солдат, сколько у нас во время "перемирья Зели" на Донбассе.
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03.09.2021 19:00 Ответить
Я скільки знають де знаходиться Україна??
Та скільки знають, що Є така Країна- найбільша в Європі??
Жив в США.. З географією в них - повний писець...
🤣
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03.09.2021 19:04 Ответить
ха! вы сказал то шо и я бы сказал. и ведь до последней буквы - так и есть.
мне говорила Эшли, девка там - а ты откуда, грю украина - ой, это сам вэа ин Африка?
я чуть не обосрался, грю - та это самая большая страна в Европе если шо. она грит - а, ну ок тогда. бомбануло реально. у меня то.
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03.09.2021 19:13 Ответить
и кстати - та им похер. то же самое кто у них президент - им побоку, то тока мы и русня знаем и втираем чет шо президенты делают
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03.09.2021 19:15 Ответить
Ну насчёт русни ты погорячился. Путин там ещё на слуху пока, а кто там где какой министр или председатель зак собрания или депутат или губернатор, ничего они о них не знают вообще. Да и с географией тоже не дружат.
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03.09.2021 21:04 Ответить
Це точно, хоча є і ті що знають.
Колись мене в продмаркеті Walmart що в Маунтин-Вью (СА) запитали звідки я.
Гордо відповідаю: - I`m from Ukraine!
А вони здивовано: - Is it in Africa?
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03.09.2021 19:28 Ответить
бо далі Walmart що в Маунтин-Вью (СА) вони нічого не знають, хіба що сусіднє містечко називається Африка
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03.09.2021 21:10 Ответить
😁

Було -Азія І Ви Хрещенний...
😁
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03.09.2021 22:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/423926 а скільки українців знає які є штати в США і з чого люди там живуть?

ото ж бо - кожен дбає про своє.
це ЗМІ творить іллюзію що у всіх до всіх є діло, а на справді у пересічних громадян до чужого існує лише цікавість
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04.09.2021 11:16 Ответить
Цікаво, а який відсоток русскіх "братьев" підтримують щоб їх цар вивів іхтамнєтов з Донецької та Луганської областей?
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03.09.2021 19:07 Ответить
Рабы своего мнения не имеют. Не положено.
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03.09.2021 19:10 Ответить
Біблія- Моїсєй розводив 40 років "ізбраний народ" і годував "манною нєб'їбнєбєсною"...
😇
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03.09.2021 22:55 Ответить
из встречи нашего

Знаешь, что тебе дам в хрипло я
Ж'ппа и рожа. станут очень похожи
Щас базар то мой расфигачит блин твой
А потом мы блин, побазарим
(из встречи Байдена и нашего президегта)
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03.09.2021 19:10 Ответить
Наверное, столько же было и за вывод войск из Вьетнама.
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03.09.2021 19:13 Ответить
Та таки да!
Коли Твої,Мої, Наші діти гинуть за якусь "демократію" в іншій країні ..
А в Своїй, в тей самий час, Свободу ********..
😷😎
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03.09.2021 23:05 Ответить
"77% американцев поддерживают вывод войск из Афганистана, - опрос"
_А европейцы в большинстве своём против того чтобы воевать за союзников по НАТО при нападении на них расии или кетая... Опрос.
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03.09.2021 19:16 Ответить
коцабавщина накрыла штаты...
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03.09.2021 19:27 Ответить
Правильно. Навіщо американські військові мають гинути за тих дикунів, а платники податків витрачати величезні кошти, які мали б залишитися в США? Втім, ті варвари та терористи нічого не вміють, отже, там назріє гуманітарна криза і скиглії з ООН їх одразу пожаліють, відповідно, почнуть тягнути з усіх кошти на допомогу нужденним (не здивуюся, якщо і з України щось урвуть).
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03.09.2021 19:31 Ответить
А навіщо вони взагалі туди увійшли 20 років тому? І всі ці 20 років там були. Треба було б не заходити. І гроші цілішими були б і гинути нікому непотрібно б було всі 20 років.
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03.09.2021 22:52 Ответить
Свято мєсто пустим нє буває...
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03.09.2021 22:58 Ответить
Звісно що не буває. Он вже кацапи з китайцями мостяться.
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03.09.2021 23:25 Ответить
 
 