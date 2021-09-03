"77% американцев поддерживают вывод войск из Афганистана, - опрос"

Подавляющее большинство американцев считают верным решение президента страны Джо Байдена вывести военных из Афганистана.

Об этом свидетельствуют данные опроса для издания The Washington Post и телеканала ABC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно его результатам, 77% опрошенных заявили, что одобряют это решение. Оставшиеся 23% придерживаются противоположного мнения.

При этом 52% американцев из тех, кто поддержал вывод сил, недовольны тем, как его осуществила администрация президента США.

Респондентов также просили оценить деятельность Байдена на посту президента в целом. Согласно опросу, 44% одобряют его работу, 51% оценивают ее отрицательно. 5% воздержались от ответа.

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Опрос проводился в период с 29 августа по 1 сентября. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Изначально решение вывести войска из Афганистана принял предшественник Байдена Дональд Трамп. Байден же, придя в Белый дом, оставил это решение в силе.