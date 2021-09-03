77% американців підтримують виведення військ з Афганістану, - опитування

Переважна більшість американців вважають правильним рішення президента країни Джо Байдена вивести військових з Афганістану.

Про це свідчать дані опитування для видання The Washington Post і телеканалу ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з його результатами, 77% опитаних заявили, що схвалюють це рішення. Решта 23% дотримуються протилежної думки.

При цьому 52% американців із тих, хто підтримав виведення сил, незадоволені тим, як його здійснила адміністрація президента США.

Респондентів також просили оцінити діяльність Байдена на посаді президента в цілому. Згідно з опитуванням, 44% схвалюють його роботу, 51% оцінюють її негативно. 5% утрималися від відповіді.

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Опитування проводилося в період з 29 серпня по 1 вересня. У ньому взяли участь близько 1 тис. осіб.

Спочатку рішення вивести війська з Афганістану прийняв попередник Байдена Дональд Трамп. Байден же, прийшовши в Білий дім, залишив це рішення в силі.