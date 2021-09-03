УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11307 відвідувачів онлайн
Новини
2 149 40

77% американців підтримують виведення військ з Афганістану, - опитування

77% американців підтримують виведення військ з Афганістану, - опитування

Переважна більшість американців вважають правильним рішення президента країни Джо Байдена вивести військових з Афганістану.

Про це свідчать дані опитування для видання The Washington Post і телеканалу ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з його результатами, 77% опитаних заявили, що схвалюють це рішення. Решта 23% дотримуються протилежної думки.

При цьому 52% американців із тих, хто підтримав виведення сил, незадоволені тим, як його здійснила адміністрація президента США.

Респондентів також просили оцінити діяльність Байдена на посаді президента в цілому. Згідно з опитуванням, 44% схвалюють його роботу, 51% оцінюють її негативно. 5% утрималися від відповіді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США все ще мають важелі впливу в Афганістані, - The Economist

Опитування проводилося в період з 29 серпня по 1 вересня. У ньому взяли участь близько 1 тис. осіб.

Спочатку рішення вивести війська з Афганістану прийняв попередник Байдена Дональд Трамп. Байден же, прийшовши в Білий дім, залишив це рішення в силі.

Афганістан (491) опитування (1929) США (22545)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Кто там что тут лепил про поражение Байдена и катастрофическое снижение его рейтинга?
показати весь коментар
03.09.2021 18:49
+8
Роспропагандоны
показати весь коментар
03.09.2021 18:51
+7
всё правильно, нехер тратить деньги нормальных людей и кормить бармелеев,
нехай там сами свой опиум жрут и меж собою разбираются - быстрее повыздыхают,
придурки
показати весь коментар
03.09.2021 18:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто там что тут лепил про поражение Байдена и катастрофическое снижение его рейтинга?
показати весь коментар
03.09.2021 18:49 Відповісти
Роспропагандоны
показати весь коментар
03.09.2021 18:51 Відповісти
а это что если не падение?

Респондентов также просили оценить деятельность Байдена на посту президента в целом. Согласно опросу, 44% одобряют его работу, 51% оценивают ее отрицательно. 5% воздержались от ответа.Источник: https://censor.net/ru/n3286267
показати весь коментар
03.09.2021 19:04 Відповісти
Примерно половина на половину для такого решения -- это очень хорошо. У нас сейчас зеленая плесень была бы такому раскладу несказанно рада.
показати весь коментар
03.09.2021 19:09 Відповісти
это не по выводу - это общая оценка его работы
показати весь коментар
03.09.2021 19:16 Відповісти
Я о чем и говорю. В начале проводят самые непопулярные и спорные реформы. Вывод войск в том числе. Которые дадут результат уже к концу срока.
показати весь коментар
03.09.2021 19:24 Відповісти
23% недовольны самим фактом вывода войск, ~40% (77*52) недовольны тем, как его осуществил Байден, т.е. недовольных 63%, а нам опять продемонстрировали искусство заголовка, способного перевернуть все с ног на голову.
показати весь коментар
03.09.2021 19:24 Відповісти
Нет. Они недовольны как вывели войска, но довольны что их оттуда вывели. А как уже не зависело от американцев только они начали вывод.
показати весь коментар
03.09.2021 19:33 Відповісти
Т.е. если тебе принести тортик, то ты будешь доволен этим, а некоторое твое недовольство тем фактом, что тортик сделан из говна, не будет иметь значения?
показати весь коментар
03.09.2021 19:43 Відповісти
Если у тебя проблемы с пониманием написанного и у тебя тортики из говна -- это твои проблемы.
показати весь коментар
03.09.2021 19:45 Відповісти
Если у тебя плохо с аналогиями, то более понятный пример:
Около 80% украинцев хотят, чтобы война закончилась. Вова может хоть сейчас ее завершить - надо просто перестать стрелять и подписать акт о безоговорочной капитуляции, но тогда около 70% будут недовольны тем, как война закончилась, но, как ты пояснил, они же будут довольны тем, что война закончилась, поэтому можно смело считать, что у Вова может рассчитывать на 80-процентный одобряем-с.
показати весь коментар
03.09.2021 19:55 Відповісти
Абсолютно неправ. Это не война американцев. США не обязаны умирать за потребности граждан Афгана. Абсолютно. И полностью их содержать за свой счет. И если после начала вывода американцев их 300 тысячное отлично снаряженное войско рассыпалось, как карточный домик, просто перестало стрелять и безвольно сдалось 75 тысячной банде с калашами и РПГ -- то кто им доктор? И тут уже ни американцы и никто другой не поможет. Где-то так.
показати весь коментар
03.09.2021 20:12 Відповісти
Мы не это обсуждаем, а пытаемся выяснить, будут ли довольны люди, которые хотят тортик и чтобы война закончилась, получив тортик из говна и капитуляцию?
показати весь коментар
03.09.2021 20:33 Відповісти
Нет, мы обсуждаем хотят ли люди погибать не за свою страну и не на своей войне за людей, которые не хотят постоять за свой дом и свою семью. Все остальное -- жалкая манипуляция. А тортик из говна можете оставить себе. Смачного.
показати весь коментар
03.09.2021 21:40 Відповісти
всё правильно, нехер тратить деньги нормальных людей и кормить бармелеев,
нехай там сами свой опиум жрут и меж собою разбираются - быстрее повыздыхают,
придурки
показати весь коментар
03.09.2021 18:55 Відповісти
Уже не долго. По данным ООН продовольственный кризис в Афгане уже на подходе. Как и повальный дефицит лекарств. Пусть теперь Раша с Китаем вкладываются.
показати весь коментар
03.09.2021 19:06 Відповісти
Так это ожидаемо)какому гражданину понравится,когда твоя страна выкидывает миллиарды бабла на потенциальных террарюг
показати весь коментар
03.09.2021 18:58 Відповісти
Между прочим в США в горячих точках планеты в среднем в месяц гибнет столько солдат, сколько у нас во время "перемирья Зели" на Донбассе.
показати весь коментар
03.09.2021 19:00 Відповісти
Я скільки знають де знаходиться Україна??
Та скільки знають, що Є така Країна- найбільша в Європі??
Жив в США.. З географією в них - повний писець...
🤣
показати весь коментар
03.09.2021 19:04 Відповісти
ха! вы сказал то шо и я бы сказал. и ведь до последней буквы - так и есть.
мне говорила Эшли, девка там - а ты откуда, грю украина - ой, это сам вэа ин Африка?
я чуть не обосрался, грю - та это самая большая страна в Европе если шо. она грит - а, ну ок тогда. бомбануло реально. у меня то.
показати весь коментар
03.09.2021 19:13 Відповісти
и кстати - та им похер. то же самое кто у них президент - им побоку, то тока мы и русня знаем и втираем чет шо президенты делают
показати весь коментар
03.09.2021 19:15 Відповісти
Ну насчёт русни ты погорячился. Путин там ещё на слуху пока, а кто там где какой министр или председатель зак собрания или депутат или губернатор, ничего они о них не знают вообще. Да и с географией тоже не дружат.
показати весь коментар
03.09.2021 21:04 Відповісти
Це точно, хоча є і ті що знають.
Колись мене в продмаркеті Walmart що в Маунтин-Вью (СА) запитали звідки я.
Гордо відповідаю: - I`m from Ukraine!
А вони здивовано: - Is it in Africa?
показати весь коментар
03.09.2021 19:28 Відповісти
бо далі Walmart що в Маунтин-Вью (СА) вони нічого не знають, хіба що сусіднє містечко називається Африка
показати весь коментар
03.09.2021 21:10 Відповісти
😁

Було -Азія І Ви Хрещенний...
😁
показати весь коментар
03.09.2021 22:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/423926 а скільки українців знає які є штати в США і з чого люди там живуть?

ото ж бо - кожен дбає про своє.
це ЗМІ творить іллюзію що у всіх до всіх є діло, а на справді у пересічних громадян до чужого існує лише цікавість
показати весь коментар
04.09.2021 11:16 Відповісти
Цікаво, а який відсоток русскіх "братьев" підтримують щоб їх цар вивів іхтамнєтов з Донецької та Луганської областей?
показати весь коментар
03.09.2021 19:07 Відповісти
Рабы своего мнения не имеют. Не положено.
показати весь коментар
03.09.2021 19:10 Відповісти
Біблія- Моїсєй розводив 40 років "ізбраний народ" і годував "манною нєб'їбнєбєсною"...
😇
показати весь коментар
03.09.2021 22:55 Відповісти
из встречи нашего

Знаешь, что тебе дам в хрипло я
Ж'ппа и рожа. станут очень похожи
Щас базар то мой расфигачит блин твой
А потом мы блин, побазарим
(из встречи Байдена и нашего президегта)
показати весь коментар
03.09.2021 19:10 Відповісти
Наверное, столько же было и за вывод войск из Вьетнама.
показати весь коментар
03.09.2021 19:13 Відповісти
Та таки да!
Коли Твої,Мої, Наші діти гинуть за якусь "демократію" в іншій країні ..
А в Своїй, в тей самий час, Свободу ********..
😷😎
показати весь коментар
03.09.2021 23:05 Відповісти
"77% американцев поддерживают вывод войск из Афганистана, - опрос"
_А европейцы в большинстве своём против того чтобы воевать за союзников по НАТО при нападении на них расии или кетая... Опрос.
показати весь коментар
03.09.2021 19:16 Відповісти
коцабавщина накрыла штаты...
показати весь коментар
03.09.2021 19:27 Відповісти
Правильно. Навіщо американські військові мають гинути за тих дикунів, а платники податків витрачати величезні кошти, які мали б залишитися в США? Втім, ті варвари та терористи нічого не вміють, отже, там назріє гуманітарна криза і скиглії з ООН їх одразу пожаліють, відповідно, почнуть тягнути з усіх кошти на допомогу нужденним (не здивуюся, якщо і з України щось урвуть).
показати весь коментар
03.09.2021 19:31 Відповісти
А навіщо вони взагалі туди увійшли 20 років тому? І всі ці 20 років там були. Треба було б не заходити. І гроші цілішими були б і гинути нікому непотрібно б було всі 20 років.
показати весь коментар
03.09.2021 22:52 Відповісти
Свято мєсто пустим нє буває...
показати весь коментар
03.09.2021 22:58 Відповісти
Звісно що не буває. Он вже кацапи з китайцями мостяться.
показати весь коментар
03.09.2021 23:25 Відповісти
 
 