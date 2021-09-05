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Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
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Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Джеляла и братьев Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального, - Джапарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Джеляла и братьев Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального, - Джапарова

Задержанных в оккупированном Крыму заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых пытали, к ним не допускали адвокатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой.

"После того, как Нариман Джелял и братья Ахтемовы нашлись, к ним не допускали независимых адвокатов. Мои источники утверждают, что задержанных пытают. К ним применяются незаконные методы следствия, психологическое и физическое давление. Рассматриваем это как акт мести за участие в учредительном Саммите Крымской платформы 23 августа", - написала Джапарова.

Она также подчеркнула, что все делается по "обычному сценарию" фальсификации дел российским оккупантом, и напомнила, что 23 августа, именно в день проведения саммита "Крымской платформы" в Крыму якобы произошло механическое повреждение газопровода в районе села Перевальное Симферопольского района (он обеспечивал подачу газа почему-то в воинскую часть в Перевальном). Было возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества часть 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ и начали искать причастных.

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"Причастных" почему-то нашли именно после возвращения Наримана Джеляла из Киева, где он участвовал в инаугурационном саммите Крымской платформы. По сфабрикованным обвинениям он оказался диверсантом и пособником преступления, а двоюродные братья Ахтемовы - диверсантами-исполнителями преступления", - отметила Джапарова, уточнив, что по этим обвинениям предусматривается лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Джеляла и братьев Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального, - Джапарова 01

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября около 50 крымских татар были задержаны под зданием ФСБ РФ в Симферополе в ходе протестов против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму. Среди задержанных был председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов. Также были задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов. На следующий день почти всех задержанных на акции отпустили.

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Автор: Анна Судак
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оцените красату игры :
версия "газопровод"- вертухаями выбрана специально,
чтобы вызвать "народный гнев и осуждение"...
нападение на в/ч такого "эффекта " - не даст.
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06.09.2021 00:03 Ответить
Раньше были "враги народа" сколько людей пересажали по фиктивным статьям, сейчас всем клеят терроризм, экстремизм, кто против власти, оккупанты , что с них взять, дело Сталина живет, хотя нет, эти своих детей в Европе и США пристроили, где есть понятие верховенства права, это они у себя так могут измываться, как и захватывать чужие территории
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06.09.2021 00:09 Ответить
Да-да... І крєпость теж вони... Не гнівіть вищі сили, свинорилоди убогі, а то у вас ще і новоміст скоро завалиться.
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06.09.2021 00:15 Ответить
типовий "красний террор" ВЧК.
Кста, чи вчора, чи сьогодні - річнця "постанови".
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06.09.2021 00:27 Ответить
Даказатєльства - у кишені знайшли сверло.
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06.09.2021 05:59 Ответить
туннель Лондон-Токио

не прошло и ста лет......

то что для украинцев возмутительно и смешно, у рашкованов вызывает праведный гнев -
руководство (!!!!!!!!!!!!!) Меджлиса и Курултая хотело взорвать сраный газопровод Симферополь-Ялта
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06.09.2021 14:10 Ответить
 
 