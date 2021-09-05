Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Джеляла и братьев Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального, - Джапарова

Задержанных в оккупированном Крыму заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых пытали, к ним не допускали адвокатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой.

"После того, как Нариман Джелял и братья Ахтемовы нашлись, к ним не допускали независимых адвокатов. Мои источники утверждают, что задержанных пытают. К ним применяются незаконные методы следствия, психологическое и физическое давление. Рассматриваем это как акт мести за участие в учредительном Саммите Крымской платформы 23 августа", - написала Джапарова.

Она также подчеркнула, что все делается по "обычному сценарию" фальсификации дел российским оккупантом, и напомнила, что 23 августа, именно в день проведения саммита "Крымской платформы" в Крыму якобы произошло механическое повреждение газопровода в районе села Перевальное Симферопольского района (он обеспечивал подачу газа почему-то в воинскую часть в Перевальном). Было возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества часть 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ и начали искать причастных.

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"Причастных" почему-то нашли именно после возвращения Наримана Джеляла из Киева, где он участвовал в инаугурационном саммите Крымской платформы. По сфабрикованным обвинениям он оказался диверсантом и пособником преступления, а двоюродные братья Ахтемовы - диверсантами-исполнителями преступления", - отметила Джапарова, уточнив, что по этим обвинениям предусматривается лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября около 50 крымских татар были задержаны под зданием ФСБ РФ в Симферополе в ходе протестов против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму. Среди задержанных был председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов. Также были задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов. На следующий день почти всех задержанных на акции отпустили.

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