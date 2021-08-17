По итогам обысков российские силовики задержали пятерых татар, - "Крымская солидарность"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
По итогам сегодняшних утренних следственных мероприятий в домах крымских татар в оккупированном РФ Крыму российские силовики задержали пять человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность".
Подчеркивается, что в Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе – активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма – Раифа Февзиева.
"Четверых доставили в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Раифа Февзиева - в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю", - отмечают в организации.
Раиф Февзиев - местный имам (религиозный деятель), окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец. Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев - активисты, которые систематически посещали политически мотивированные судебные заседания, поддерживали семьи политзаключенных, организаторы ифтаров и массовых мероприятий в своих поселках.
Пожалуйста, подождите...