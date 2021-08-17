За підсумками обшуків російські силовики затримали п'ятьох татар, - "Кримська солідарність"

За підсумками сьогоднішніх ранкових слідчих заходів у будинках кримських татар в окупованому РФ Криму російські силовики затримали п'ять осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність".

Підкреслюється, що в Нахімовському районі міста Севастополя співробітники ФСБ відвезли активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова, в Балаклавському районі Севастополя - Джеббара Бекірова, в Бахчисарайському районі - активіста Заура Абдуллаєва, в Сімферопольському районі Криму - Раїфа Февзієва.

"Чотирьох доставили до Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю, Раїфа Февзієва - в Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Сімферополю", - зазначають в організації.

Раїф Февзієв - місцевий імам (релігійний діяч), який закінчив медресе, кримськотатарський активіст, багатодітний батько. Рустем Мурасов, Рустем Таїров, Джаббар Бекіров і Заур Абдуллаєв - активісти, які систематично відвідували політично мотивовані судові засідання, підтримували сім'ї політв'язнів, організатори іфтарів і масових заходів у своїх селищах.

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