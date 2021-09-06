Около 4 тысяч российских военных контролируют оккупированные территории Грузии, - спецслужба

На оккупированных территориях Грузии находятся сотни российских танков, бронемашин, десятки артиллерийских комплексов, системы залпового огня, С-300, "Искандер-М", вертолетные группы и беспилотные аппараты.

Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" сообщил сотрудник Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Ливан Габахадзе, передает Цензор.НЕТ.

Например, селение Одзиси находится на подконтрольной Грузии территории. Здесь проходит оккупационная линия с самопровозглашенной "республикой Южная Осетия". Из Одзиси видна база ФСБ России и "республиканских пограничников", расположенная на "той" стороне. В бинокль можно рассмотреть детали - казармы, вышки связи и даже детскую площадку, сооруженную для детей офицеров, которые живут на базе с семьями. Всего здесь находятся около 100 военных.

"Кроме этой есть и другие базы. До 20 таких так называемых пограничных баз оккупационных сил [на территории оккупированного Цхинвальского региона]. Они почти точные копии друг друга. Суммарно где-то 1120 так называемых пограничников. Пограничная служба Российской Федерации входит в состав ФСБ России", - уточнил Габахадзе.

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В оккупированном Цхинвальском регионе дислоцирована 4-я военная база Российской Федерации.

"Центр у них в Цхинвали. Отдельная еще часть их стоит в селении Ургаданта, это Джавский район. И вот тут рядом село Ханчави, где у них есть свой опорный пункт", - рассказал представитель СГБ Грузии.

Всего, по словам Габахадзе, на оккупированных территориях размещено около 4000 российских военных.

"У них здесь (в Южной Осетии. - Ред.) примерно 40 танков Т-90. А в оккупированной Абхазии - приблизительно 60 танков. А БМП-2, БМП-3 - по 200 единиц. Вот так вот ровно. И там, и там по 200", - сообщил Габахадзе. БТР-80 - примерно 100 единиц. Артиллерийские комплексы "Акация", "Град" - примерно 40 единиц, также "Ураган" и разные системы залпового огня", - перечислил он.

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Габахадзе добавил, что также в Абхазии дислоцирована система С-300 и тактические ракеты "Искандер-М". Есть и вертолетные группы Ми-24, Ми-8, используются разные беспилотные аппараты.

Напомним, Южная Осетия и Абхазия неподконтрольны правительству Грузии с 1991 и 1992 года соответственно. В результате российско-грузинской пятидневной войны 2008 года Россия завершила оккупацию Абхазии и Южной Осетии и признала образовавшиеся на этих территориях самопровозглашенные "республики". Правительство в Тбилиси в ответ разорвало дипломатические отношения с Москвой, а Южную Осетию и Абхазию объявило "оккупированными территориями". В документах ООН эти районы рассматриваются как неотъемлемая территория Грузии.