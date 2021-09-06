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Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал сроки, когда парламент будет рассматривать закон о местном референдуме. Это может произойти уже этой осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я очень надеюсь, что этой осенью мы его (закон о местном референдуме - Ред.) обязательно вынесем в зал для принятия за основу. Мы проводили общественное обсуждение, сейчас анализируем те предложения, которые получили от людей. И потом уже, учитывая эти предложения, мы его доработаем ко второму чтению", - сказал Стефанчук.

По его словам, в этот закон было заложено большое количество предохранителей, чтобы "не допустить сепаратизма и других негативных явлений", чтобы местный референдум использовался для блага громады.

Стефанчук отметил, что это также и касается закона о всеукраинском референдуме.

"И громада должна тоже иметь действенный инструмент влияния на местное самоуправление. Вот это важно - дать реальный действенный механизм, стоп-кран или палочку погонщика. Там уже, разумеется, меньше требований, но мы прописали все необходимое", - подчеркнул вице-спикер ВР.

Он добавил, что документ предусматривает возможность объявлять недоверие и увольнять мэра, распускать раду, то есть не только решение вопросов хозяйки, но и реальное влияние на то или иное решение политическое, кадровое местного уровня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Референдум - это не на каждый день", - Стефанчук. ВИДЕО

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Топ комментарии
+10
Осенью уже этой Рады не должно быть.
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06.09.2021 08:46
+8
И этого легко травмированного в голову преЗЕдента.
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06.09.2021 08:50
+5
сторія одного кінця епохи бідності...
"Ми начінаєм КВН*. Для чіво, для каво?" (с) *Клуб Вісьолих Наїбальщіков

Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4981 Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 439Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4999
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06.09.2021 08:55
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Осенью уже этой Рады не должно быть.
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06.09.2021 08:46 Ответить
И этого легко травмированного в голову преЗЕдента.
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06.09.2021 08:50 Ответить
Он уже лечится - прикладывает книгу к своей жопе голове.
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06.09.2021 08:54 Ответить
Оту купу сала використати як полігон для популяризації України у смартфоні.
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06.09.2021 09:01 Ответить
Згадайте,який дєрзкій був ваш пєтушиний угол за узурпатора Порошенка і як жалюгідно вони вскукарєкують при зєлупі.
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06.09.2021 09:03 Ответить
Это для того чтобы узаконить референдумы на Крыме и Донбассе.
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06.09.2021 08:53 Ответить
Только для таких отбитых как ты сам, будет принят закон о референдуме, который будет работать задним числом.
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06.09.2021 10:05 Ответить
Рейтинги падают?...
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06.09.2021 08:53 Ответить
Если местные референдумы будут решать исключительно вопросы местного самоуправления - я "за" Но никаких референдумов о территориальной целостности, государственном языке, нац. меньшинствах и особых экономических зонах не должно быть и в помине
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06.09.2021 08:54 Ответить
Це в компетенції тільки Всеукраїнського референдуму. ***** не знало про це і замутило рехверендум на Кримі.
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06.09.2021 09:06 Ответить
с ***** и крымским "референдумом" все понятно. К "слугам" доверия нет. Они уже с депутатской неприкосновенностью замутили
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06.09.2021 09:09 Ответить
В той час закон про про референдум не діяв..
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06.09.2021 09:18 Ответить
Тим паче це кримська фікція.
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06.09.2021 09:22 Ответить
сторія одного кінця епохи бідності...
"Ми начінаєм КВН*. Для чіво, для каво?" (с) *Клуб Вісьолих Наїбальщіков

Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4981 Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 439Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4999
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06.09.2021 08:55 Ответить
Давно пора провести референдуми з ключових питань.
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06.09.2021 08:56 Ответить
нет никаких ключевых вопросов. есть только рашкованская пропаганда
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06.09.2021 09:01 Ответить
ЗЕбанат клич дружину в нас буде референдум
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06.09.2021 09:01 Ответить
Список ключевых вопросов в студию!
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06.09.2021 09:10 Ответить
Оце вже казали що усіх повивозили,Зеля вже віночок собі натягнув на макітру з лаврових лісточків . А це що?
https://news.obozrevatel.com/tv/1-mp433.htm?_gl=1*158cepn*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMDkwNjgyMy4xNjAuMC4xNjMwOTA2ODI1LjA.&_ga=2.55905579.1408697577.1630863316-432072611.1620280208
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06.09.2021 08:57 Ответить
дякую
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06.09.2021 10:28 Ответить
Побольше референдумов, ненужных и разных! Референдум о проведении референдумов в студию. И как же нормальные страны живут без такого чуда зеленой дерьмократии?
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06.09.2021 09:10 Ответить
А ты точно был хоть раз "за бугром"?
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06.09.2021 10:08 Ответить
Или мб в твоем понимании "нормальная страна" - это какая-то рашка-парашка, тогда вопросов нет
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06.09.2021 10:09 Ответить
Нука расскажи мне про референдумы в Европе.
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06.09.2021 10:42 Ответить
Подивишся в пику цього кабанюки, і розумієш- йому тільки референдума не вистачає..
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06.09.2021 09:19 Ответить
Закон про всеукраїнський референдум за народною ініціативою вже є, але от референдумів нема. Впевнений що питань у народу до влади велика кількість. В Швейцарії по 4-ри на рік роблять без проблем. Отдже закон доволі хитрий що може блокувати будь яке не вигідне режтму питання, тобто не закон, а профанація.
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06.09.2021 09:23 Ответить
Режим панічно боїться оприлюднення справжньої волі народу.
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06.09.2021 09:30 Ответить
Неужели, блин, Верховной Раде нечем заняться? Сотни нужных и важных законов припадают пылью, а зти зелепни дурью маются!
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06.09.2021 09:57 Ответить
 
 