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Новини Політика України
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Восени Рада може ухвалити законопроєкт про місцевий референдум, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Восени Рада може ухвалити законопроєкт про місцевий референдум, - Стефанчук

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав терміни, коли парламент розглядатиме закон про місцевий референдум. Це може статися вже цієї осені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я дуже сподіваюся, що цієї осені ми його (закон про місцевий референдум - Ред.) обов'язково винесемо в зал для ухвалення за основу. Ми проводили громадське обговорення, зараз аналізуємо ті пропозиції, які отримали від людей. І потім вже, з урахуванням цих пропозицій, ми його доопрацюємо до другого читання", - сказав Стефанчук..

За його словами, до цього закону було закладено велику кількість запобіжників, щоб "не допустити сепаратизму та інших негативних явищ", щоб місцевий референдум використовувався для блага громади.

Стефанчук зазначив, що це також стосується і закону про всеукраїнський референдум.

"І громада повинна теж мати дієвий інструмент впливу на місцеве самоврядування. Ось це важливо – дати реальний дієвий механізм, стоп-кран чи паличку погонича. Там вже, зрозуміло, менше вимог, але ми прописали все необхідне", - підкреслив віцеспікер ВР.

Він додав, що документ передбачає можливість оголошувати недовіру і звільняти мера, розпускати раду, тобто не тільки вирішення питань "господарки", а й реальний вплив на те чи інше рішення політичне, кадрове місцевого рівня.

Також дивіться: "Референдум - це не на щодень", - Стефанчук. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Осенью уже этой Рады не должно быть.
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06.09.2021 08:46
+8
И этого легко травмированного в голову преЗЕдента.
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06.09.2021 08:50
+5
сторія одного кінця епохи бідності...
"Ми начінаєм КВН*. Для чіво, для каво?" (с) *Клуб Вісьолих Наїбальщіков

Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4981 Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 439Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4999
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06.09.2021 08:55
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Осенью уже этой Рады не должно быть.
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06.09.2021 08:46 Відповісти
И этого легко травмированного в голову преЗЕдента.
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06.09.2021 08:50 Відповісти
Он уже лечится - прикладывает книгу к своей жопе голове.
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06.09.2021 08:54 Відповісти
Оту купу сала використати як полігон для популяризації України у смартфоні.
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06.09.2021 09:01 Відповісти
Згадайте,який дєрзкій був ваш пєтушиний угол за узурпатора Порошенка і як жалюгідно вони вскукарєкують при зєлупі.
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06.09.2021 09:03 Відповісти
Это для того чтобы узаконить референдумы на Крыме и Донбассе.
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06.09.2021 08:53 Відповісти
Только для таких отбитых как ты сам, будет принят закон о референдуме, который будет работать задним числом.
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06.09.2021 10:05 Відповісти
Рейтинги падают?...
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06.09.2021 08:53 Відповісти
Если местные референдумы будут решать исключительно вопросы местного самоуправления - я "за" Но никаких референдумов о территориальной целостности, государственном языке, нац. меньшинствах и особых экономических зонах не должно быть и в помине
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06.09.2021 08:54 Відповісти
Це в компетенції тільки Всеукраїнського референдуму. ***** не знало про це і замутило рехверендум на Кримі.
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06.09.2021 09:06 Відповісти
с ***** и крымским "референдумом" все понятно. К "слугам" доверия нет. Они уже с депутатской неприкосновенностью замутили
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06.09.2021 09:09 Відповісти
В той час закон про про референдум не діяв..
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06.09.2021 09:18 Відповісти
Тим паче це кримська фікція.
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06.09.2021 09:22 Відповісти
сторія одного кінця епохи бідності...
"Ми начінаєм КВН*. Для чіво, для каво?" (с) *Клуб Вісьолих Наїбальщіков

Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4981 Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 439Осенью Рада может принять законопроект о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4999
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06.09.2021 08:55 Відповісти
Давно пора провести референдуми з ключових питань.
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06.09.2021 08:56 Відповісти
нет никаких ключевых вопросов. есть только рашкованская пропаганда
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06.09.2021 09:01 Відповісти
ЗЕбанат клич дружину в нас буде референдум
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06.09.2021 09:01 Відповісти
Список ключевых вопросов в студию!
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06.09.2021 09:10 Відповісти
Оце вже казали що усіх повивозили,Зеля вже віночок собі натягнув на макітру з лаврових лісточків . А це що?
https://news.obozrevatel.com/tv/1-mp433.htm?_gl=1*158cepn*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMDkwNjgyMy4xNjAuMC4xNjMwOTA2ODI1LjA.&_ga=2.55905579.1408697577.1630863316-432072611.1620280208
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06.09.2021 08:57 Відповісти
дякую
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06.09.2021 10:28 Відповісти
Побольше референдумов, ненужных и разных! Референдум о проведении референдумов в студию. И как же нормальные страны живут без такого чуда зеленой дерьмократии?
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06.09.2021 09:10 Відповісти
А ты точно был хоть раз "за бугром"?
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06.09.2021 10:08 Відповісти
Или мб в твоем понимании "нормальная страна" - это какая-то рашка-парашка, тогда вопросов нет
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06.09.2021 10:09 Відповісти
Нука расскажи мне про референдумы в Европе.
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06.09.2021 10:42 Відповісти
Подивишся в пику цього кабанюки, і розумієш- йому тільки референдума не вистачає..
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06.09.2021 09:19 Відповісти
Закон про всеукраїнський референдум за народною ініціативою вже є, але от референдумів нема. Впевнений що питань у народу до влади велика кількість. В Швейцарії по 4-ри на рік роблять без проблем. Отдже закон доволі хитрий що може блокувати будь яке не вигідне режтму питання, тобто не закон, а профанація.
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06.09.2021 09:23 Відповісти
Режим панічно боїться оприлюднення справжньої волі народу.
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06.09.2021 09:30 Відповісти
Неужели, блин, Верховной Раде нечем заняться? Сотни нужных и важных законов припадают пылью, а зти зелепни дурью маются!
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06.09.2021 09:57 Відповісти
 
 