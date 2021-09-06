Восени Рада може ухвалити законопроєкт про місцевий референдум, - Стефанчук

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав терміни, коли парламент розглядатиме закон про місцевий референдум. Це може статися вже цієї осені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я дуже сподіваюся, що цієї осені ми його (закон про місцевий референдум - Ред.) обов'язково винесемо в зал для ухвалення за основу. Ми проводили громадське обговорення, зараз аналізуємо ті пропозиції, які отримали від людей. І потім вже, з урахуванням цих пропозицій, ми його доопрацюємо до другого читання", - сказав Стефанчук..

За його словами, до цього закону було закладено велику кількість запобіжників, щоб "не допустити сепаратизму та інших негативних явищ", щоб місцевий референдум використовувався для блага громади.

Стефанчук зазначив, що це також стосується і закону про всеукраїнський референдум.

"І громада повинна теж мати дієвий інструмент впливу на місцеве самоврядування. Ось це важливо – дати реальний дієвий механізм, стоп-кран чи паличку погонича. Там вже, зрозуміло, менше вимог, але ми прописали все необхідне", - підкреслив віцеспікер ВР.

Він додав, що документ передбачає можливість оголошувати недовіру і звільняти мера, розпускати раду, тобто не тільки вирішення питань "господарки", а й реальний вплив на те чи інше рішення політичне, кадрове місцевого рівня.

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