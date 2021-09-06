За неделю во время пожаров в Украине погибли 13 человек, на водоемах - 11, - ГСЧС
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В течение прошедшей недели (с 30.08 по 5.09) во время пожаров погибли 13 человек, на водных объектах - 11 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
С начала недели зафиксировано 2 тыс. 75 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 32 человека.
Ликвидировано 1 тыс. 694 пожара, спасены во время пожаров 14 человек и не допущено уничтожение огнем 354 здания и 41 ед. техники. Во время пожаров погибли 13 человек, ориентировочный убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 692 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 226 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 89 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.
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Про ПОГИБШИХ НА ВОДЕ
Denis Ternovski
Варварское отношение к собственной жизни и к жизни своих детей ! 104 погибших за одну неделю... За эту же неделю в водоемах Германии, в которой население 85 миллионов человек, утонули только 8 человек.
К тому же можно с уверенностью предположить, что большинство из утонувших - это выходцы из бывшего СССР. Как-то прочитал статистику утоплений за 3 летних месяца 2019 года в Латвии: из всех 215 утонувших за три месяца - 206 человек оказались местными русскими., утонувшими по пьяни.
30.08.2021 09:33