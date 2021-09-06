За неделю во время пожаров в Украине погибли 13 человек, на водоемах - 11, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 30.08 по 5.09) во время пожаров погибли 13 человек, на водных объектах - 11 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зафиксировано 2 тыс. 75 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 32 человека.

Ликвидировано 1 тыс. 694 пожара, спасены во время пожаров 14 человек и не допущено уничтожение огнем 354 здания и 41 ед. техники. Во время пожаров погибли 13 человек, ориентировочный убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 692 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 226 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 89 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.

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