За тиждень під час пожеж в Україні загинуло 13 людей, на водоймах - 11, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 30.08 по 5,09) під час пожеж загинуло 13 осіб, на водних об'єктах - 11 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З початку тижня зафіксовано 2 тис. 75 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 32 людини.

Ліквідовано 1 тис. 694 пожежі, врятовано під час пожеж 14 осіб і не допущено знищення вогнем 354 будинки і 41 од. техніки. Під час пожеж загинуло 13 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 692 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 226 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 89 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об'єктах загинули 11 осіб.