УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4659 відвідувачів онлайн
Новини Події Пожежі в Україні
325 1
пожежа (3739) смерть (6550) ДСНС (4458) вода (910)

За тиждень під час пожеж в Україні загинуло 13 людей, на водоймах - 11, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

За тиждень під час пожеж в Україні загинуло 13 людей, на водоймах - 11, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 30.08 по 5,09) під час пожеж загинуло 13 осіб, на водних об'єктах - 11 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З початку тижня зафіксовано 2 тис. 75 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 32 людини.

Ліквідовано 1 тис. 694 пожежі, врятовано під час пожеж 14 осіб і не допущено знищення вогнем 354 будинки і 41 од. техніки. Під час пожеж загинуло 13 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 692 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 226 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 89 вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цього року рятувальники відновили 320 будинків жителів прифронтового Донбасу, - МВС

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 11 осіб.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интресный коммент с Цензора
Про ПОГИБШИХ НА ВОДЕ
Denis Ternovski

Варварское отношение к собственной жизни и к жизни своих детей ! 104 погибших за одну неделю... За эту же неделю в водоемах Германии, в которой население 85 миллионов человек, утонули только 8 человек.

К тому же можно с уверенностью предположить, что большинство из утонувших - это выходцы из бывшего СССР. Как-то прочитал статистику утоплений за 3 летних месяца 2019 года в Латвии: из всех 215 утонувших за три месяца - 206 человек оказались местными русскими., утонувшими по пьяни.
30.08.2021 09:33
показати весь коментар
06.09.2021 10:12 Відповісти
 
 