УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4866 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Силовики
1 012 13
МВС (2874) Правоохоронні органи (2660) ремонт (815) Донбас (21732) будинки (154) ДСНС (4457)

Цього року рятувальники відновили 320 будинків жителів прифронтового Донбасу, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Цього року рятувальники відновили 320 будинків жителів прифронтового Донбасу, - МВС

У прифронтових районах Донбасу упродовж 2021 року підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відновили 320 будинків, які були пошкоджені унаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

У відомстві нагадали, що рятувальники допомагають відновлювати житло в регіоні ще з 2015 року. Цей рік не став винятком.

"Підрозділи ДСНС із різних областей України системно виїжджають на допомогу в прифронтові населені пункти. Зокрема, від початку цього року у відновленні пошкодженого житла на Донбасі взяли участь 300 надзвичайників та 48 одиниць спеціальної техніки. Всупереч небезпечним умовам праці їм вдалося відновити понад триста приватних будинків і об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: За минулу добу 1 порушення, без втрат. Сьогодні українського воїна поранено через російський обстріл зі стрілецької зброї в напрямку Старогнатівки, - ООС

Як зазначається, попри те, що минулого року в районі проведення ООС було оголошено режим припинення вогню, незаконні збройні формування (НЗФ) не припиняють обстрілів українських позицій. Ці обстріли не минають безслідно особливо для людей, які проживають у прифронтових населених пунктах.

"У військово-цивільні адміністрації постійно надходять звернення про пошкодження приватних будинків унаслідок обстрілів. Досі в Донецькій області залишаються сотні будинків, які мають значні пошкодження унаслідок ворожих обстрілів. Не всі жителі можуть самостійно відремонтувати своє житло, тому часто допомогу надають державні установи", - додали в МВС.

Цього року будівельні матеріали для ремонтних робіт придбали коштом матеріального резерву Донецької області. Допомогу громадяни отримують безкоштовно.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
на який хрін їх ремонтувати ? евакуюйте нарешті людей з небезпечної зони , дайте їм житло і роботу !
показати весь коментар
04.09.2021 22:00
+3
откаты
показати весь коментар
04.09.2021 22:01
+2
Заметают следы причиненные русофашистами, вместо того чтобы оставить как есть и показывать всему миру что такое *рузкиймир*.
показати весь коментар
04.09.2021 22:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пригадую, снайпер кацапів вбив нашого військового, якраз під час ремонтних робіт.
показати весь коментар
04.09.2021 21:41 Відповісти
Живуть же люди.
показати весь коментар
04.09.2021 21:57 Відповісти
на який хрін їх ремонтувати ? евакуюйте нарешті людей з небезпечної зони , дайте їм житло і роботу !
показати весь коментар
04.09.2021 22:00 Відповісти
откаты
показати весь коментар
04.09.2021 22:01 Відповісти
А зачем на предателей Родины тратить деньги?? Пусть им Хренло ремонты финансирует.
показати весь коментар
04.09.2021 22:04 Відповісти
Молодец.
показати весь коментар
04.09.2021 22:30 Відповісти
Вот именно. Ети деньги лучше бы бросили на закупку современного вооружения что поспособстовало бы быстрому освобождению дамбаса и крыма от окупантов. Вместо етого власть носит воду ситом.
показати весь коментар
04.09.2021 22:45 Відповісти
Заметают следы причиненные русофашистами, вместо того чтобы оставить как есть и показывать всему миру что такое *рузкиймир*.
показати весь коментар
04.09.2021 22:44 Відповісти
А накуя?
показати весь коментар
04.09.2021 22:45 Відповісти
тренируются ремонтировать
показати весь коментар
05.09.2021 02:03 Відповісти
Всюди куди приходить рюзьке мір , там зразу настає гуманітарна катастрофа , переслідування людей , вбивства , мародерство , руйнація інфраструктури , згвалтування і дефіцит всього .
С.ука , таке враження , що кацапів через сраку народжують . Якісь би плакати по московії порозвішували ,типу : "Випіл - нє лєзь на бабу" , чи шо . Якісь дегенерати.
показати весь коментар
05.09.2021 07:01 Відповісти
перед тем как восстанавливать дома, неплохо поинтересоваться, за кого это семейство голосовало на "референдуме".... А то пенсии платит Украина, восстанавливает дома Украина, а они голосуют за "русский мир" и за "путЕн введи"...
показати весь коментар
05.09.2021 15:31 Відповісти
 
 