В этом году спасатели восстановили 320 домов жителей прифронтового Донбасса, - МВД

В прифронтовых районах Донбасса на протяжении 2021 года подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) восстановили 320 домов, которые были повреждены в результате боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

В ведомстве напомнили, что спасатели помогают восстанавливать жилье в регионе еще с 2015 года. Этот год не стал исключением.

"Подразделения ГСЧС из разных областей Украины системно выезжают на помощь в прифронтовые населенные пункты. Так, с начала этого года в восстановлении поврежденного жилья на Донбассе приняли участие 300 чрезвычайников и 48 единиц специальной техники. Вопреки опасным условиям труда, им удалось восстановить более трехсот частных домов и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, несмотря на то, что в прошлом году в районе проведения ООС был объявлен режим прекращения огня, незаконные вооруженные формирования (НВФ) не прекращают обстрелы украинских позиций. Эти обстрелы не проходят бесследно особенно для людей, проживающих в прифронтовых населенных пунктах.

"В военно-гражданские администрации постоянно поступают обращения о повреждении частных домов в результате обстрелов. До сих пор в Донецкой области остаются сотни домов, получивших значительные повреждения в результате вражеских обстрелов. Не все жители могут самостоятельно отремонтировать свое жилье, поэтому часто помощь оказывают государственные учреждения", - добавили в МВД.

В этом году строительные материалы для ремонтных работ приобрели за средства материального резерва Донецкой области. Помощь граждане получают бесплатно.