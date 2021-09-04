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МВД (9218) правоохранительные органы (2944) ремонт (1150) Донбасс (26944) дома (285) ГСЧС (4480)

В этом году спасатели восстановили 320 домов жителей прифронтового Донбасса, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В этом году спасатели восстановили 320 домов жителей прифронтового Донбасса, - МВД

В прифронтовых районах Донбасса на протяжении 2021 года подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) восстановили 320 домов, которые были повреждены в результате боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

В ведомстве напомнили, что спасатели помогают восстанавливать жилье в регионе еще с 2015 года. Этот год не стал исключением.

"Подразделения ГСЧС из разных областей Украины системно выезжают на помощь в прифронтовые населенные пункты. Так, с начала этого года в восстановлении поврежденного жилья на Донбассе приняли участие 300 чрезвычайников и 48 единиц специальной техники. Вопреки опасным условиям труда, им удалось восстановить более трехсот частных домов и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, несмотря на то, что в прошлом году в районе проведения ООС был объявлен режим прекращения огня, незаконные вооруженные формирования (НВФ) не прекращают обстрелы украинских позиций. Эти обстрелы не проходят бесследно особенно для людей, проживающих в прифронтовых населенных пунктах.

"В военно-гражданские администрации постоянно поступают обращения о повреждении частных домов в результате обстрелов. До сих пор в Донецкой области остаются сотни домов, получивших значительные повреждения в результате вражеских обстрелов. Не все жители могут самостоятельно отремонтировать свое жилье, поэтому часто помощь оказывают государственные учреждения", - добавили в МВД.

В этом году строительные материалы для ремонтных работ приобрели за средства материального резерва Донецкой области. Помощь граждане получают бесплатно.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
на який хрін їх ремонтувати ? евакуюйте нарешті людей з небезпечної зони , дайте їм житло і роботу !
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04.09.2021 22:00
+3
откаты
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04.09.2021 22:01
+2
Заметают следы причиненные русофашистами, вместо того чтобы оставить как есть и показывать всему миру что такое *рузкиймир*.
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04.09.2021 22:44
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Пригадую, снайпер кацапів вбив нашого військового, якраз під час ремонтних робіт.
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04.09.2021 21:41 Ответить
Живуть же люди.
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04.09.2021 21:57 Ответить
на який хрін їх ремонтувати ? евакуюйте нарешті людей з небезпечної зони , дайте їм житло і роботу !
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04.09.2021 22:00 Ответить
откаты
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04.09.2021 22:01 Ответить
А зачем на предателей Родины тратить деньги?? Пусть им Хренло ремонты финансирует.
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04.09.2021 22:04 Ответить
Молодец.
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04.09.2021 22:30 Ответить
Вот именно. Ети деньги лучше бы бросили на закупку современного вооружения что поспособстовало бы быстрому освобождению дамбаса и крыма от окупантов. Вместо етого власть носит воду ситом.
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04.09.2021 22:45 Ответить
Заметают следы причиненные русофашистами, вместо того чтобы оставить как есть и показывать всему миру что такое *рузкиймир*.
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04.09.2021 22:44 Ответить
А накуя?
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04.09.2021 22:45 Ответить
тренируются ремонтировать
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05.09.2021 02:03 Ответить
Всюди куди приходить рюзьке мір , там зразу настає гуманітарна катастрофа , переслідування людей , вбивства , мародерство , руйнація інфраструктури , згвалтування і дефіцит всього .
С.ука , таке враження , що кацапів через сраку народжують . Якісь би плакати по московії порозвішували ,типу : "Випіл - нє лєзь на бабу" , чи шо . Якісь дегенерати.
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05.09.2021 07:01 Ответить
перед тем как восстанавливать дома, неплохо поинтересоваться, за кого это семейство голосовало на "референдуме".... А то пенсии платит Украина, восстанавливает дома Украина, а они голосуют за "русский мир" и за "путЕн введи"...
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05.09.2021 15:31 Ответить
 
 