Глава Нацполиции Клименко - член моей команды, - Монастырский
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский утверждает, что глава Национальной полиции Игорь Клименко остается в команде МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Монастырский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о кадровых перестановках в министерстве.
Монастырский сказал, что "костяк команды на уровне министерства уже сформирован".
По его словам, смена министра означает, в том числе, и смену команды.
"Но наш подход, в первую очередь, заключается в том, чтобы сохранить и повысить эффективность работы структуры", - пояснил глава МВД,
В этом контексте он подчеркнул: "Если мы говорим об Игоре Клименко (главе Национальной полиции Украины. – Ред.), то он – член моей команды. По сути, он вошел в нее и на данном этапе будет в ней оставаться".
Также Монастырский отметил, что считает важным предоставить большую самостоятельность полиции при принятии решений и освещении расследования преступлений, нежели это было ранее.
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Поехавший бездомный, живущий под Лаврой, берет у монашки телефон и звонит с него в СБУ заявляя, что хочет убить Зеленского. Оставляет свои ФИО и в общем-то не скрывается. Монашка или кто она там, которой перезвонила СБУ, сдает поехавшего с потрохами мгновенно.
Результат: код красный, уголовное дело, паника, истерика, Альфу в ружье, к Лавре отправляются следаки и опергруппа, идет проверка, все на ушах таких, что рядовой звонок городского сумасшедшего расходится по СМИ. СБУ готовит пресс-релиз. Из-за звонка поехавшего чувака, которого нашли через пять минут.
В то же время никаких продвижений по следующим делам - Ткачу засверливали прослушку, водителю схем сожгли машину, Леросу сожгли машину, Шабунину сожгли дом, а потом подкинули муляж гранаты теще, Гонтаревой сожгли дом и машину ее невестке сожгли, Шеремета взорвали, невиновных по его делу по беспределу и с подделкой экспертиз сажали, кто то слил инфу из ОП по операции вагнеровцев, кто-то из ГПУ слил про арест топ-менеджерам Привата и их пришлось самолетами ловить, Вовк отплелял через прокуратуру, Татаров отпетлял через прокуратуру, что там кстати Трухин, и как дела у Мосейчука, и почему отскочил Юрченко, и что там с расстрелом в Княжичах, а помните перестрелку за маршрутки на Оболони и еще, ****, СОТНИ и ТЫСЯЧИ примеров такого. Часами могу перечислять.
Но это все подождет конечно.
Потому что кто-то позвонил СБУ и сказал, что убьет Зеленского. А мог бы сказать, что обоссыт и выбросить телефон. Уже бы весь город, наверное, перекрыли и превентивно с арестами пошли.
Какой ппц.
Антон Швец
Или просто член.
https://www.youtube.com/watch?v=xQGGrR4TLGI