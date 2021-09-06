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Новости Политика Украины
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МВД (9221) Нацполиция (15727) Монастырский (332) Клименко Игорь (285)

Глава Нацполиции Клименко - член моей команды, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Нацполиции Клименко - член моей команды, - Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский утверждает, что глава Национальной полиции Игорь Клименко остается в команде МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Монастырский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о кадровых перестановках в министерстве.

Монастырский сказал, что "костяк команды на уровне министерства уже сформирован".

По его словам, смена министра означает, в том числе, и смену команды.

"Но наш подход, в первую очередь, заключается в том, чтобы сохранить и повысить эффективность работы структуры", - пояснил глава МВД,

В этом контексте он подчеркнул: "Если мы говорим об Игоре Клименко (главе Национальной полиции Украины. – Ред.), то он – член моей команды. По сути, он вошел в нее и на данном этапе будет в ней оставаться".

Также Монастырский отметил, что считает важным предоставить большую самостоятельность полиции при принятии решений и освещении расследования преступлений, нежели это было ранее.

Читайте также: Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Скоріш за все - це сценарій 95- го кварталу придуманний для того , щоби підняти рейтинг і значимість потерпілого наркоші 🤣
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06.09.2021 12:15
+3
О тут у полиции начнется творческий подход))))
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06.09.2021 12:04
+3
Всі ви одна ЗЕкоМанда.
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06.09.2021 12:06
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О тут у полиции начнется творческий подход))))
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06.09.2021 12:04 Ответить
Старі менти не можуть керувати новою поліцією!
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06.09.2021 12:10 Ответить
Алеж керують !!)))
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06.09.2021 12:18 Ответить
член...
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06.09.2021 12:05 Ответить
Всі ви одна ЗЕкоМанда.
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06.09.2021 12:06 Ответить
Швидше кубло гельмінтів ,які знсилюють Україну !!!)))
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06.09.2021 12:16 Ответить
Высылайте пять мотоциклетов с пулеметами! ©

Глава Нацполиции Клименко - член моей команды, - Монастырский - Цензор.НЕТ 7003

Поехавший бездомный, живущий под Лаврой, берет у монашки телефон и звонит с него в СБУ заявляя, что хочет убить Зеленского. Оставляет свои ФИО и в общем-то не скрывается. Монашка или кто она там, которой перезвонила СБУ, сдает поехавшего с потрохами мгновенно.

Результат: код красный, уголовное дело, паника, истерика, Альфу в ружье, к Лавре отправляются следаки и опергруппа, идет проверка, все на ушах таких, что рядовой звонок городского сумасшедшего расходится по СМИ. СБУ готовит пресс-релиз. Из-за звонка поехавшего чувака, которого нашли через пять минут.

В то же время никаких продвижений по следующим делам - Ткачу засверливали прослушку, водителю схем сожгли машину, Леросу сожгли машину, Шабунину сожгли дом, а потом подкинули муляж гранаты теще, Гонтаревой сожгли дом и машину ее невестке сожгли, Шеремета взорвали, невиновных по его делу по беспределу и с подделкой экспертиз сажали, кто то слил инфу из ОП по операции вагнеровцев, кто-то из ГПУ слил про арест топ-менеджерам Привата и их пришлось самолетами ловить, Вовк отплелял через прокуратуру, Татаров отпетлял через прокуратуру, что там кстати Трухин, и как дела у Мосейчука, и почему отскочил Юрченко, и что там с расстрелом в Княжичах, а помните перестрелку за маршрутки на Оболони и еще, ****, СОТНИ и ТЫСЯЧИ примеров такого. Часами могу перечислять.

Но это все подождет конечно.

Потому что кто-то позвонил СБУ и сказал, что убьет Зеленского. А мог бы сказать, что обоссыт и выбросить телефон. Уже бы весь город, наверное, перекрыли и превентивно с арестами пошли.
Какой ппц.
Антон Швец
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06.09.2021 12:09 Ответить
Скоріш за все - це сценарій 95- го кварталу придуманний для того , щоби підняти рейтинг і значимість потерпілого наркоші 🤣
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06.09.2021 12:15 Ответить
Чергова дія ,лялькової вистави кремлівського балагана !!!)))
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06.09.2021 12:17 Ответить
Монястирський і його зекоМанда беруть на себе забагато повноважень , воно і видно по тому , як покривають злочини слуг уродів😡
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06.09.2021 12:12 Ответить
В кожної лялькі своя роль !!!))))
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06.09.2021 12:19 Ответить
...Глава Нацполиции Клименко - член моей команды...
Или просто член. Глава Нацполиции Клименко - член моей команды, - Монастырский - Цензор.НЕТ 9122
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06.09.2021 12:26 Ответить
член моей команды.или банды
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06.09.2021 14:09 Ответить
Глава Нацполиции Клименко - член ,адназначна, - Монастырский
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06.09.2021 12:30 Ответить
Чудова ефективність...
https://www.youtube.com/watch?v=xQGGrR4TLGI
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06.09.2021 14:08 Ответить
 
 