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Зеленский (12023) МВД (8943) Монастырский (260)

Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что все ключевые вопросы работы министерства обсуждает лично с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава МВД заявил в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о коммуникации с ОП, министр сказал: "Приоткрою секрет, внутреннюю кухню нашего общения. Когда мне было предложено возглавить МВД, это предложение делал президент лично. Моей встречной просьбой было то, что я бы хотел ключевые проекты и процессы обсуждать также лично с президентом".

По словам Монастырского, на протяжении  приблизительно 50-ти дней пребывания на должности он имеет возможность обсуждать все ключевые вопросы конкретно с президентом и премьер-министром.

Глава МВД отметил, что в целом общение с Офисом Президента происходит, как правило, на уровне руководителя полиции или зама руководителя полиции по координационным вопросам, за которые ответственный Офис Президента.

"Те вопросы, которые являются ключевыми, – а такие вопросы проходят через министра, – я согласовываю напрямую с президентом", - подытожил Монастырский.

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Топ комментарии
+17
Поехавший бездомный, живущий под Лаврой, берет у монашки телефон и звонит с него в СБУ заявляя, что хочет убить Зеленского. Оставляет свои ФИО и в общем-то не скрывается. Монашка или кто она там, которой перезвонила СБУ, сдает поехавшего с потрохами мгновенно.

Результат: код красный, уголовное дело, паника, истерика, Альфу в ружье, к Лавре отправляются следаки и опергруппа, идет проверка, все на ушах таких, что рядовой звонок городского сумасшедшего расходится по СМИ. СБУ готовит пресс-релиз. Из-за звонка поехавшего чувака, которого нашли через пять минут.

В то же время никаких продвижений по следующим делам - Ткачу засверливали прослушку, водителю схем сожгли машину, Леросу сожгли машину, Шабунину сожгли дом, а потом подкинули муляж гранаты теще, Гонтаревой сожгли дом и машину ее невестке сожгли, Шеремета взорвали, невиновных по его делу по беспределу и с подделкой экспертиз сажали, кто то слил инфу из ОП по операции вагнеровцев, кто-то из ГПУ слил про арест топ-менеджерам Привата и их пришлось самолетами ловить, Вовк отплелял через прокуратуру, Татаров отпетлял через прокуратуру, что там кстати Трухин, и как дела у Мосейчука, и почему отскочил Юрченко, и что там с расстрелом в Княжичах, а помните перестрелку за маршрутки на Оболони и еще, сука, СОТНИ и ТЫСЯЧИ примеров такого. Часами могу перечислять.

Но это все подождет конечно.

Потому что кто-то позвонил СБУ и сказал, что убьет Зеленского. А мог бы сказать, что обоссыт и выбросить телефон. Уже бы весь город, наверное, перекрыли и превентивно с арестами пошли.

Какой ппц.

Антон Швец
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06.09.2021 10:51
+10
Helgi Sharp
Ни один мой текст не обходится без комментов типа: "О, ещё один порохобот свою шоколадку отрабатывает" - и это самая безобидная из читаемых характеристик.

Все друзья, которые знакомы со мной лично (а их в ленте около 100), знают, что я обеспеченный человек и могу себе позволить говорить и писать то, что считаю нужным - даже если в моих читателях останется только моя дочь.

И ещё. Я не порохобот в полном смысле этого слова. Потому что принципиально считаю, что любить можно только свою семью и свою страну. Политики, какими бы они хорошими ни были, приходят и уходят - остаются только их дела.

Некоторых, как Янукович, проклинают и плюют им вслед. Таких, как Рузвельт и Гавел, помнят и благодарят целые поколения - их заслуги доказала история.

Если же ты становишься фанатом одного человека при его жизни, беспристрастность отходит на второй план, ибо ты начинаешь беззаветно поддерживать все его действия и решения. А так нельзя и даже опасно, ибо тогда мы постепенно превратимся в мордор или Северную Корею.

Поэтому в фокусе любых действий должна оставаться страна и её люди. Выбирая на какой-то период менеджера по управлению страной, мы наделяем его властью и огромными полномочиями. И спрашивать должны по полной.

Я - рациональный человек и люблю свою страну. Одно время работал в МИДе с Порошенко и больше других знаю его недостатки и преимущества.

Он, как и все мы, не ангел, но тоже рациональный человек и тоже любит свою страну. Рациональный и умный настолько, что это позволяет ему находиться в постоянном балансе всех интересов в нашей высококонкурентной среде. Находиться не только благодаря уму и работоспособности, но и постоянной маневренности.

Он умеет возглавить процесс там, где не может на данный момент победить. Будучи президентом, умел держать в нужном русле практически неподконтрольный ему парламент (это было далеко не монобольшинство), направляя его на принятие нужных законов - где уговорами, где угрозами, а где политическим шантажом. И ведь на выходе получалось, что это был самый работоспособный парламент за все годы независимости. Хоть многого не успел, но сделал всё, что позволяли те условия.

Умеет найти компромисс в разрешении внутрипартийных разногласий, но ни на шаг не отступал и не отступает от интересов Украины на международной арене.

В противовес ему нам периодически пытаются подсунуть людей ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ. Помните Саакашвили? Типичный ЭМО, политический игрок. В политику играет как в казино - ставит ВСЁ на красное и ждёт результата. Выигрывает - играет дальше. Проигрывает - переезжает в другое казино и играет там. Так же сейчас и Зеленский, игрок и шоумен, главное - эффект и чтоб костюмчик сидел. Идя во власть, обещал всё и сразу, обманом заставив избирателя поставить на зелёное. Рулетка крутится, и пока всё ближе к отметке "зеро".

Но Украина - не казино, нам нужны не политические риски, а поступательное движение вперёд с перспективой на долгие годы. И не авантюристы-конъюнктурщики - то ищущие мир в глазах Путина, то театрально вопрошающие: "Почему мы ещё не в НАТО?"

Поэтому и считал и считаю, что в Порохе на данный момент сошлись те рациональные качества, которые позволяют ему оставаться национальным лидером даже в оппозиции.

Ещё Вольтер говорил, что свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов. Но много людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность многих тупо страшит. Я же за тех, кто не боится брать эту ответственность на себя. Даже если тебя упрекают в антирейтинге, возбуждают дела, обливают грязью в СМИ и зелёнкой на улице. Это страх, элементарный страх перед тем, кто может и умеет.

...я не порохобот, а рациональный украиноцентрист, который любит свою страну. И который на данном этапе поддерживает наиболее эффективного из имеющихся в стране менеджеров и государственников. Если кто-то убедит меня, что другой с этими обязанностями справится лучше, я пойду и проголосую за него. И другим посоветую. Но оглядываясь вокруг, думаю, случится это не раньше 2029 года.

Гарного всім тижня!
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06.09.2021 11:04
+8
Круто. Плісняві настільки тупі, що на рівні міністра засвідчують злочини ВАЗеленського.
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06.09.2021 11:01
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Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский - Цензор.НЕТ 2882
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06.09.2021 10:47 Ответить
Нагнись до мої сраки. Почуїш. Ключові питання погоджую безпосередньо з президентом, - Монастирський - Цензор.НЕТ 8803
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06.09.2021 11:10 Ответить
Говори правду, с Ермаком!
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06.09.2021 10:49 Ответить
Це конституційно?
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06.09.2021 10:49 Ответить
Еще как! Это же внешняя политика)))
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06.09.2021 10:51 Ответить
Хорошо подкололи министра с Президентом Ключові питання погоджую безпосередньо з президентом, - Монастирський - Цензор.НЕТ 5938
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06.09.2021 20:00 Ответить
Совсем не конституционно. Собственно явка с повинной.
Когда сменится власть, то за это интервью Монастырского могут (или не захотят, зависит от нас, от избирателей) взять под арест и возбудить дело. Интересно, что ТОГДА он станет рассказывать, КАК заходил, ЧТО ему говорил Зеленский и так далее.
Это будет уже уголовное дело против Зеленского, как минимум за превышение конституционных полномочий.
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06.09.2021 19:59 Ответить
до 19-го монастирський носив портфель за геращенком, тепер навпаки.

Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский - Цензор.НЕТ 692
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06.09.2021 10:50 Ответить
Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский - Цензор.НЕТ 4511
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06.09.2021 10:51 Ответить
Поехавший бездомный, живущий под Лаврой, берет у монашки телефон и звонит с него в СБУ заявляя, что хочет убить Зеленского. Оставляет свои ФИО и в общем-то не скрывается. Монашка или кто она там, которой перезвонила СБУ, сдает поехавшего с потрохами мгновенно.

Результат: код красный, уголовное дело, паника, истерика, Альфу в ружье, к Лавре отправляются следаки и опергруппа, идет проверка, все на ушах таких, что рядовой звонок городского сумасшедшего расходится по СМИ. СБУ готовит пресс-релиз. Из-за звонка поехавшего чувака, которого нашли через пять минут.

В то же время никаких продвижений по следующим делам - Ткачу засверливали прослушку, водителю схем сожгли машину, Леросу сожгли машину, Шабунину сожгли дом, а потом подкинули муляж гранаты теще, Гонтаревой сожгли дом и машину ее невестке сожгли, Шеремета взорвали, невиновных по его делу по беспределу и с подделкой экспертиз сажали, кто то слил инфу из ОП по операции вагнеровцев, кто-то из ГПУ слил про арест топ-менеджерам Привата и их пришлось самолетами ловить, Вовк отплелял через прокуратуру, Татаров отпетлял через прокуратуру, что там кстати Трухин, и как дела у Мосейчука, и почему отскочил Юрченко, и что там с расстрелом в Княжичах, а помните перестрелку за маршрутки на Оболони и еще, ****, СОТНИ и ТЫСЯЧИ примеров такого. Часами могу перечислять.

Но это все подождет конечно.

Потому что кто-то позвонил СБУ и сказал, что убьет Зеленского. А мог бы сказать, что обоссыт и выбросить телефон. Уже бы весь город, наверное, перекрыли и превентивно с арестами пошли.

Какой ппц.

Антон Швец
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06.09.2021 10:51 Ответить
Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский - Цензор.НЕТ 1126
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06.09.2021 10:54 Ответить
Ужас какой!!! Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский - Цензор.НЕТ 1898
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06.09.2021 11:00 Ответить
И нах такой министр? Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский - Цензор.НЕТ 477 Который без балбеса зеленого ничего не может
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06.09.2021 10:56 Ответить
вопросы касающиеся "вывертов" Зе-команды типа пьянки,наркомании,воровства согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский
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06.09.2021 10:57 Ответить
Получается Монастырский сознался, по чьему указанию полицейские удаляли видео недавнего ДТП с пьяным (если отказался сдавать анализы, значит считается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) депутатом от СН Трухиным.
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06.09.2021 20:03 Ответить
Все як в старі совкові часи: рішення про те який підгузок вибрити найвеличнішому на кожен день треба узгоджувати з ним особисто.
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06.09.2021 10:57 Ответить
Oleg Helgiv
Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.

Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский - Цензор.НЕТ 6964
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06.09.2021 10:57 Ответить
Так он-же ЗЕбанько, а этим дебилам закон не писан.
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06.09.2021 11:08 Ответить
быдло обыкновенное
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06.09.2021 11:17 Ответить
напрямую с президентом/ Монстырский заявил что он служит слуге Коломойского. А Шмыгаль, слуга Ахметова, для Монастырского никто и звать никак.
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06.09.2021 10:58 Ответить
Круто. Плісняві настільки тупі, що на рівні міністра засвідчують злочини ВАЗеленського.
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06.09.2021 11:01 Ответить
вроде МВД президенту не должно подчиняться ,Зеленскмй только СБУ может указывать ...Ждем разьяснения
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06.09.2021 11:02 Ответить
а какого хрена если ты - креатура парламента? и отчитываться и советоваться ты должен с премьером и парламентом
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06.09.2021 11:03 Ответить
Helgi Sharp
Ни один мой текст не обходится без комментов типа: "О, ещё один порохобот свою шоколадку отрабатывает" - и это самая безобидная из читаемых характеристик.

Все друзья, которые знакомы со мной лично (а их в ленте около 100), знают, что я обеспеченный человек и могу себе позволить говорить и писать то, что считаю нужным - даже если в моих читателях останется только моя дочь.

И ещё. Я не порохобот в полном смысле этого слова. Потому что принципиально считаю, что любить можно только свою семью и свою страну. Политики, какими бы они хорошими ни были, приходят и уходят - остаются только их дела.

Некоторых, как Янукович, проклинают и плюют им вслед. Таких, как Рузвельт и Гавел, помнят и благодарят целые поколения - их заслуги доказала история.

Если же ты становишься фанатом одного человека при его жизни, беспристрастность отходит на второй план, ибо ты начинаешь беззаветно поддерживать все его действия и решения. А так нельзя и даже опасно, ибо тогда мы постепенно превратимся в мордор или Северную Корею.

Поэтому в фокусе любых действий должна оставаться страна и её люди. Выбирая на какой-то период менеджера по управлению страной, мы наделяем его властью и огромными полномочиями. И спрашивать должны по полной.

Я - рациональный человек и люблю свою страну. Одно время работал в МИДе с Порошенко и больше других знаю его недостатки и преимущества.

Он, как и все мы, не ангел, но тоже рациональный человек и тоже любит свою страну. Рациональный и умный настолько, что это позволяет ему находиться в постоянном балансе всех интересов в нашей высококонкурентной среде. Находиться не только благодаря уму и работоспособности, но и постоянной маневренности.

Он умеет возглавить процесс там, где не может на данный момент победить. Будучи президентом, умел держать в нужном русле практически неподконтрольный ему парламент (это было далеко не монобольшинство), направляя его на принятие нужных законов - где уговорами, где угрозами, а где политическим шантажом. И ведь на выходе получалось, что это был самый работоспособный парламент за все годы независимости. Хоть многого не успел, но сделал всё, что позволяли те условия.

Умеет найти компромисс в разрешении внутрипартийных разногласий, но ни на шаг не отступал и не отступает от интересов Украины на международной арене.

В противовес ему нам периодически пытаются подсунуть людей ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ. Помните Саакашвили? Типичный ЭМО, политический игрок. В политику играет как в казино - ставит ВСЁ на красное и ждёт результата. Выигрывает - играет дальше. Проигрывает - переезжает в другое казино и играет там. Так же сейчас и Зеленский, игрок и шоумен, главное - эффект и чтоб костюмчик сидел. Идя во власть, обещал всё и сразу, обманом заставив избирателя поставить на зелёное. Рулетка крутится, и пока всё ближе к отметке "зеро".

Но Украина - не казино, нам нужны не политические риски, а поступательное движение вперёд с перспективой на долгие годы. И не авантюристы-конъюнктурщики - то ищущие мир в глазах Путина, то театрально вопрошающие: "Почему мы ещё не в НАТО?"

Поэтому и считал и считаю, что в Порохе на данный момент сошлись те рациональные качества, которые позволяют ему оставаться национальным лидером даже в оппозиции.

Ещё Вольтер говорил, что свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов. Но много людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность многих тупо страшит. Я же за тех, кто не боится брать эту ответственность на себя. Даже если тебя упрекают в антирейтинге, возбуждают дела, обливают грязью в СМИ и зелёнкой на улице. Это страх, элементарный страх перед тем, кто может и умеет.

...я не порохобот, а рациональный украиноцентрист, который любит свою страну. И который на данном этапе поддерживает наиболее эффективного из имеющихся в стране менеджеров и государственников. Если кто-то убедит меня, что другой с этими обязанностями справится лучше, я пойду и проголосую за него. И другим посоветую. Но оглядываясь вокруг, думаю, случится это не раньше 2029 года.

Гарного всім тижня!
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06.09.2021 11:04 Ответить
Ну как по мне, то украиноцентрист должен сначала прочитать книгу Аккерман Роуз "Коррупция и государство", а потом вспомнить "любіх друзів" президентства Ющенко. А уже потом принимать решение - кого поддержать и за кого агитировать.
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06.09.2021 20:09 Ответить
А шо, Моня.стырский тоже из этих? ну, кипа, пейсы, как у бубочки... Или он просто шестерка навозной мухи Зе-Зе? Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский - Цензор.НЕТ 9517
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06.09.2021 11:04 Ответить
Той же национальности, что и бубочка.
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06.09.2021 12:03 Ответить
У него других практически нет.
Надеюсь, что нынешняя ситуация станет "вакцинацией" для избирателей.
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06.09.2021 20:11 Ответить
"Открыл Америку" Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский - Цензор.НЕТ 3618
Только пока не понятно, про "ключевые" вопросы. Это как спрятать от правосудия провокатора с зеленкой...?
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06.09.2021 11:04 Ответить
взяло здало шехва ,лол .. это зашквар
Министерство внутренних дел (МВД) Украины (укр. Міністерство внутрішніх справ України, МВС України) - государственный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины. Министерство возглавляет Министр внутренних дел Украины, которого назначает на должность Верховная Рада Украины в установленном законодательством порядке.
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06.09.2021 11:06 Ответить
Ну зрозуміло,зешобло і МВД під себе підім,яло. Це можна на Зе і не кивати, МВД під наглядом Каломойши,це вже зрозуміло,що там може контролювати дурнуватий блазень?Він себе не може контролювати, де тільки рота не відкриє скрізь одне посміховисько.
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06.09.2021 11:17 Ответить
Ось звідки ноги ростуть.
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06.09.2021 11:28 Ответить
Но это не узурпация ЗЕ исполнительной власти.

Вы не подумайте.
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06.09.2021 11:55 Ответить
Это прямое нарушение закона. Министр МВД, как и все прочие министры, подчиняется премьеру, а президент не имеет никакого отношения к его работе.
Но эти зелёные гении настолько тёмные или настолько чувствуют свою безнаказанность, что даже в прямых эфирах не стесняются признаваться, что в своей работе постоянно нарушают закон.
Да, хороший выбор сделал мудрый нарид в 2019 году, ничего не скажешь.
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06.09.2021 12:15 Ответить
Не все министры. У министра обороны есть Верховный главнокомандующий, он же Голова РНБО.
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06.09.2021 20:12 Ответить
То чинний міністр МВС в нас тільки формальний, а всім керує ЗЕ (Ермак+Татаров)?!
Наголосували!!!
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06.09.2021 12:15 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

"Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский" Совсем дурак ... Министр сознался, что сознательно нарушает Конституцию и законы Украины, по которым МВД есть орган исполнительной власти, а его глава назначается и подотчетен ВР
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06.09.2021 12:49 Ответить
Какой хороший мальчик. Шмаркля только таких сраколизов и назначает.
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06.09.2021 12:57 Ответить
монастирський-ссучене чьмо.
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06.09.2021 13:04 Ответить
 
 