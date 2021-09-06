Ключові питання погоджую безпосередньо з президентом, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що всі ключові питання роботи міністерства обговорює особисто з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це глава МВС заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про комунікацію з ОП, міністр сказав: "Відкрию секрет, внутрішню кухню нашого спілкування. Коли мені було запропоновано очолити МВС, цю пропозицію робив президент особисто. Моїм зустрічнім проханням було те, що я б хотів ключові проєкти та процеси обговорювати також особисто з президентом".

За словами Монастирського, протягом приблизно 50 днів перебування на посаді він має можливість обговорювати всі ключові питання конкретно до президента і прем'єр-міністром.

Глава МВС зазначив, що в цілому спілкування з Офісом Президента відбувається, як правило, на рівні керівника поліції або заступника керівника поліції з координаційних питань, за які відповідальний Офіс Президента.

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"Ті питання, які є ключовими, - а такі питання проходять через міністра, - я погоджую безпосередньо з президентом", - підсумував Монастирський.