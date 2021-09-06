Ключові питання погоджую безпосередньо з президентом, - Монастирський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що всі ключові питання роботи міністерства обговорює особисто з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це глава МВС заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про комунікацію з ОП, міністр сказав: "Відкрию секрет, внутрішню кухню нашого спілкування. Коли мені було запропоновано очолити МВС, цю пропозицію робив президент особисто. Моїм зустрічнім проханням було те, що я б хотів ключові проєкти та процеси обговорювати також особисто з президентом".
За словами Монастирського, протягом приблизно 50 днів перебування на посаді він має можливість обговорювати всі ключові питання конкретно до президента і прем'єр-міністром.
Глава МВС зазначив, що в цілому спілкування з Офісом Президента відбувається, як правило, на рівні керівника поліції або заступника керівника поліції з координаційних питань, за які відповідальний Офіс Президента.
"Ті питання, які є ключовими, - а такі питання проходять через міністра, - я погоджую безпосередньо з президентом", - підсумував Монастирський.
Будь ласка, зачекайте...
Когда сменится власть, то за это интервью Монастырского могут (или не захотят, зависит от нас, от избирателей) взять под арест и возбудить дело. Интересно, что ТОГДА он станет рассказывать, КАК заходил, ЧТО ему говорил Зеленский и так далее.
Это будет уже уголовное дело против Зеленского, как минимум за превышение конституционных полномочий.
Результат: код красный, уголовное дело, паника, истерика, Альфу в ружье, к Лавре отправляются следаки и опергруппа, идет проверка, все на ушах таких, что рядовой звонок городского сумасшедшего расходится по СМИ. СБУ готовит пресс-релиз. Из-за звонка поехавшего чувака, которого нашли через пять минут.
В то же время никаких продвижений по следующим делам - Ткачу засверливали прослушку, водителю схем сожгли машину, Леросу сожгли машину, Шабунину сожгли дом, а потом подкинули муляж гранаты теще, Гонтаревой сожгли дом и машину ее невестке сожгли, Шеремета взорвали, невиновных по его делу по беспределу и с подделкой экспертиз сажали, кто то слил инфу из ОП по операции вагнеровцев, кто-то из ГПУ слил про арест топ-менеджерам Привата и их пришлось самолетами ловить, Вовк отплелял через прокуратуру, Татаров отпетлял через прокуратуру, что там кстати Трухин, и как дела у Мосейчука, и почему отскочил Юрченко, и что там с расстрелом в Княжичах, а помните перестрелку за маршрутки на Оболони и еще, ****, СОТНИ и ТЫСЯЧИ примеров такого. Часами могу перечислять.
Но это все подождет конечно.
Потому что кто-то позвонил СБУ и сказал, что убьет Зеленского. А мог бы сказать, что обоссыт и выбросить телефон. Уже бы весь город, наверное, перекрыли и превентивно с арестами пошли.
Какой ппц.
Антон Швец
Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.
Ни один мой текст не обходится без комментов типа: "О, ещё один порохобот свою шоколадку отрабатывает" - и это самая безобидная из читаемых характеристик.
Все друзья, которые знакомы со мной лично (а их в ленте около 100), знают, что я обеспеченный человек и могу себе позволить говорить и писать то, что считаю нужным - даже если в моих читателях останется только моя дочь.
И ещё. Я не порохобот в полном смысле этого слова. Потому что принципиально считаю, что любить можно только свою семью и свою страну. Политики, какими бы они хорошими ни были, приходят и уходят - остаются только их дела.
Некоторых, как Янукович, проклинают и плюют им вслед. Таких, как Рузвельт и Гавел, помнят и благодарят целые поколения - их заслуги доказала история.
Если же ты становишься фанатом одного человека при его жизни, беспристрастность отходит на второй план, ибо ты начинаешь беззаветно поддерживать все его действия и решения. А так нельзя и даже опасно, ибо тогда мы постепенно превратимся в мордор или Северную Корею.
Поэтому в фокусе любых действий должна оставаться страна и её люди. Выбирая на какой-то период менеджера по управлению страной, мы наделяем его властью и огромными полномочиями. И спрашивать должны по полной.
Я - рациональный человек и люблю свою страну. Одно время работал в МИДе с Порошенко и больше других знаю его недостатки и преимущества.
Он, как и все мы, не ангел, но тоже рациональный человек и тоже любит свою страну. Рациональный и умный настолько, что это позволяет ему находиться в постоянном балансе всех интересов в нашей высококонкурентной среде. Находиться не только благодаря уму и работоспособности, но и постоянной маневренности.
Он умеет возглавить процесс там, где не может на данный момент победить. Будучи президентом, умел держать в нужном русле практически неподконтрольный ему парламент (это было далеко не монобольшинство), направляя его на принятие нужных законов - где уговорами, где угрозами, а где политическим шантажом. И ведь на выходе получалось, что это был самый работоспособный парламент за все годы независимости. Хоть многого не успел, но сделал всё, что позволяли те условия.
Умеет найти компромисс в разрешении внутрипартийных разногласий, но ни на шаг не отступал и не отступает от интересов Украины на международной арене.
В противовес ему нам периодически пытаются подсунуть людей ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ. Помните Саакашвили? Типичный ЭМО, политический игрок. В политику играет как в казино - ставит ВСЁ на красное и ждёт результата. Выигрывает - играет дальше. Проигрывает - переезжает в другое казино и играет там. Так же сейчас и Зеленский, игрок и шоумен, главное - эффект и чтоб костюмчик сидел. Идя во власть, обещал всё и сразу, обманом заставив избирателя поставить на зелёное. Рулетка крутится, и пока всё ближе к отметке "зеро".
Но Украина - не казино, нам нужны не политические риски, а поступательное движение вперёд с перспективой на долгие годы. И не авантюристы-конъюнктурщики - то ищущие мир в глазах Путина, то театрально вопрошающие: "Почему мы ещё не в НАТО?"
Поэтому и считал и считаю, что в Порохе на данный момент сошлись те рациональные качества, которые позволяют ему оставаться национальным лидером даже в оппозиции.
Ещё Вольтер говорил, что свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов. Но много людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность многих тупо страшит. Я же за тех, кто не боится брать эту ответственность на себя. Даже если тебя упрекают в антирейтинге, возбуждают дела, обливают грязью в СМИ и зелёнкой на улице. Это страх, элементарный страх перед тем, кто может и умеет.
...я не порохобот, а рациональный украиноцентрист, который любит свою страну. И который на данном этапе поддерживает наиболее эффективного из имеющихся в стране менеджеров и государственников. Если кто-то убедит меня, что другой с этими обязанностями справится лучше, я пойду и проголосую за него. И другим посоветую. Но оглядываясь вокруг, думаю, случится это не раньше 2029 года.
Гарного всім тижня!
Надеюсь, что нынешняя ситуация станет "вакцинацией" для избирателей.
Только пока не понятно, про "ключевые" вопросы. Это как спрятать от правосудия провокатора с зеленкой...?
Министерство внутренних дел (МВД) Украины (укр. Міністерство внутрішніх справ України, МВС України) - государственный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины. Министерство возглавляет Министр внутренних дел Украины, которого назначает на должность Верховная Рада Украины в установленном законодательством порядке.
Вы не подумайте.
Но эти зелёные гении настолько тёмные или настолько чувствуют свою безнаказанность, что даже в прямых эфирах не стесняются признаваться, что в своей работе постоянно нарушают закон.
Да, хороший выбор сделал мудрый нарид в 2019 году, ничего не скажешь.
Наголосували!!!
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
"Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский" Совсем дурак ... Министр сознался, что сознательно нарушает Конституцию и законы Украины, по которым МВД есть орган исполнительной власти, а его глава назначается и подотчетен ВР