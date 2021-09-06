Поліція сьогодні страждає від великого негативу, - Монастирський
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Багато просвітницьких ініціатив поліції з тих чи інших причин були згорнуті, і поліція на сьогодні страждає від великого негативу.
Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, за п'ять років роботи поліції образ поліцейського не став повсюдним.
"Багато просвітницьких ініціатив поліції з тих чи інших причин були згорнуті, і поліція страждає від великого негативу. А позитивний імідж починається саме в школі, у дворі. Думаю, що це один з напрямів, який треба однозначно посилювати", - сказав Монастирський.
"Я закликатиму поліцейських, пожежників робити цю роботу, починати, скажімо так, "з полів", - зазначив міністр.
Він також додав, що рівень сприйняття і розуміння безпеки має відчуватися в райцентрах і селах, ефективні проєкти МВС слід мультиплікувати.
За словами Монастирського, один з основних пріоритетів у діяльності міністерства - це "децентралізація безпеки".
"Багато проєктів у структурі МВС показали свою ефективність, тепер їх треба мультиплікувати, щоб їхню роботу відчула людина на вулиці, людина у дворі", - сказав глава МВС.
Будь ласка, зачекайте...
1) выявив пожар не потушили его
2) потушив пожар опять его запалили.
О работе полицейских такого не скажешь.
Наверное, перевели в новые райцентры.
Еще полгода назад полчища бездельников метались по бывшим райцентрам с единственной целью кого-то ограбить.
Сейчас наблюдаю две патрульные машины, пассажиры которых заняты личным бизнесом и не пристают к окружающим.
Ото, на этом количестве и стоит ограничиться, ибо нефиг.
https://www.youtube.com/watch?v=xQGGrR4TLGI