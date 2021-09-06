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Поліція сьогодні страждає від великого негативу, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Поліція сьогодні страждає від великого негативу, - Монастирський

Багато просвітницьких ініціатив поліції з тих чи інших причин були згорнуті, і поліція на сьогодні страждає від великого негативу.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за п'ять років роботи поліції образ поліцейського не став повсюдним.

"Багато просвітницьких ініціатив поліції з тих чи інших причин були згорнуті, і поліція страждає від великого негативу. А позитивний імідж починається саме в школі, у дворі. Думаю, що це один з напрямів, який треба однозначно посилювати", - сказав Монастирський.

"Я закликатиму поліцейських, пожежників робити цю роботу, починати, скажімо так, "з полів", - зазначив міністр.

Він також додав, що рівень сприйняття і розуміння безпеки має відчуватися в райцентрах і селах, ефективні проєкти МВС слід мультиплікувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз проводиться управлінський і фінансовий аудит МВС, - Монастирський

За словами Монастирського, один з основних пріоритетів у діяльності міністерства - це "децентралізація безпеки".

"Багато проєктів у структурі МВС показали свою ефективність, тепер їх треба мультиплікувати, щоб їхню роботу відчула людина на вулиці, людина у дворі", - сказав глава МВС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Выполняйте свои обязанности честно,и будет позитив.
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06.09.2021 10:21
+10
о_О Страдает ?
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06.09.2021 10:17
+10
Плохому танцору всегда что то мешает Полиция сегодня страдает от большого негатива, - Монастырский - Цензор.НЕТ 7124
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06.09.2021 10:19
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о_О Страдает ?
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06.09.2021 10:17 Відповісти
У них немає сечі терпіти ці пекельні борошна Полиция сегодня страдает от большого негатива, - Монастырский - Цензор.НЕТ 9064
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06.09.2021 10:30 Відповісти
Пересадити їх всіх ніібито мєнтів надо. Пише зяятьм Мєнта, яка ріііізниця, що я там пишуи Мєнти - українські - пєдіки мїхнти
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06.09.2021 10:40 Відповісти
И кто вам мешает? Финансирование обильное, численность МВД зашкаливает, занимайтесь...
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06.09.2021 10:18 Відповісти
Плохому танцору всегда что то мешает Полиция сегодня страдает от большого негатива, - Монастырский - Цензор.НЕТ 7124
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06.09.2021 10:19 Відповісти
Так он же и намекает на необходимость "усилить бюджет". Пилить то надо.
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06.09.2021 13:07 Відповісти
Выполняйте свои обязанности честно,и будет позитив.
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06.09.2021 10:21 Відповісти
Децентрализация безопасности - это местные князьки со своими ОПГ или как? Очередные Балоги и Кернессы и так в каждой области и крупном городе? Полиция сегодня страдает от большого негатива, - Монастырский - Цензор.НЕТ 5416
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06.09.2021 10:21 Відповісти
Негатив,позитив,поля,двора,мусора...ога да,абы папестеть...
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06.09.2021 10:21 Відповісти
Через страждання і муки ледь долазять до своїх кабінетів.
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06.09.2021 10:22 Відповісти
Поліція сьогодні страждає від великого негативу, - Монастирський - Цензор.НЕТ 2321 Поліція сьогодні страждає від великого негативу, - Монастирський - Цензор.НЕТ 2321 Поліція сьогодні страждає від великого негативу, - Монастирський - Цензор.НЕТ 2321
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06.09.2021 11:50 Відповісти
Бідосі
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06.09.2021 10:22 Відповісти
И кто же в этом виноват?
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06.09.2021 10:23 Відповісти
То ли еще будет, если дальше так будет
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06.09.2021 10:23 Відповісти
Просрали реформування патрульної поліції. Нові, ідейні люди звільнилися, старі хабарники повернулися через судові рішення. Навіть справедливо спіймані злочинці виходять на волю через корумпованих суддів... Й звідкіля той негатив?
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06.09.2021 10:25 Відповісти
Я чого ти не повернувся?
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06.09.2021 10:32 Відповісти
Тобі дурню, замість реформи міліції, підсунили реформу ППС. Пепси ніколи не впливали на злочинність. Так, щось піднімали з землі. Ну уяви, де ППС і квартирні злодії, грабіжники інша еліта злочинності. Вони з ППС перебувають в інших вимірах.
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06.09.2021 10:38 Відповісти
Дурень той, хто грубить в коментарях та читає їх сракою. Й заідкиля мені повертатися?
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06.09.2021 13:16 Відповісти
Так мусорські суки повністю перейшли на сторону бандитів.
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06.09.2021 10:25 Відповісти
скорее судейские... имхо.
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06.09.2021 10:26 Відповісти
Ті теж. Але те в що перетворились мєнти, то краще б їх не було взагалі. Людям захищатись від бандитів стало важче, їх покриває величезна озброєна структура з назвою "поліція".
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06.09.2021 10:37 Відповісти
и это еще не ввели обязательное ТО для транспорта.
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06.09.2021 10:25 Відповісти
Это от какого негатива? От такого? Вот пример как полиция расследует уголовные дела по ДТП и в наглую отмазывает преступника - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k
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06.09.2021 10:26 Відповісти
ДТП це непоказові справи.
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06.09.2021 10:33 Відповісти
А какие же показательные? Я пишу только о том что знаю. И это дело, где просто лепят "горбатого к стене", абсолютно ничего не боясь, абсолютно не обращая внимание на то как этот бред выглядит со стороны. Так в 37 НКВДисты дела клепали.
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06.09.2021 10:51 Відповісти
Вбивства, розбої, бандитизм, пограбування, крадіжки, торгівля людьми, торгівля зброєю, наркозлочинність. В ДТП може потрапити кожний з нас.
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06.09.2021 10:56 Відповісти
Ещё при овоче ,чтоб повысить имидж милиции ,один из главных ментов предлагал им ездить по городам с концертами...дерзай,зесрань -это точно ваше))))
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06.09.2021 10:27 Відповісти
Может просто надо честно и справедливо выполнять свою работу?
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06.09.2021 10:31 Відповісти
да ну, фигня какая-то.
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06.09.2021 11:05 Відповісти
Прийняття тобою на роботу в міністерство блюдолиза ще більше знизило авторитет поліції.
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06.09.2021 10:37 Відповісти
Мрази, расскажите моим детям как вы выродков покрываете, которые им жизнь испортили
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06.09.2021 10:39 Відповісти
Ни разу не слышал, чтобы пожарные
1) выявив пожар не потушили его
2) потушив пожар опять его запалили.

О работе полицейских такого не скажешь.
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06.09.2021 10:40 Відповісти
Единственный плюс децентрализации - уменьшение числа этих дармоедов на местах.
Наверное, перевели в новые райцентры.
Еще полгода назад полчища бездельников метались по бывшим райцентрам с единственной целью кого-то ограбить.
Сейчас наблюдаю две патрульные машины, пассажиры которых заняты личным бизнесом и не пристают к окружающим.
Ото, на этом количестве и стоит ограничиться, ибо нефиг.
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06.09.2021 10:40 Відповісти
Яка підміна понять. Мусора повально корумповані, десятки резонансних злочинів до яких причасні мусора - саме це робить репутацію мусорів. А не якісь там буклєтікі чи відосікі про нову поліцію
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06.09.2021 10:42 Відповісти
Призначення на посади ставленників фсб-шного завхоза дерьмака, суттево "покращить" ситуацію.
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06.09.2021 10:43 Відповісти
Да, все изза слабой просветительской работы, не изза изнасилований в участках, не изза крышевания наркоты, не изза заламывания стариков без масок и прочая..
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06.09.2021 10:43 Відповісти
а пожарных он зачем приплел? с пожарными, в отличии от мусоров, все ОК.
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06.09.2021 11:26 Відповісти
Бандформирование... страдает... Это ****...
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06.09.2021 12:02 Відповісти
Чергова компанія по асваєнію бюджетних коштів.
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06.09.2021 12:22 Відповісти
Патрульних то після революції поміняли, а корупціонерів в середніх і вищих ешелонах не дочистили. В результаті за три роки все відкотилось назад, ідеалістів витиснули, жуліків виховали або набрали. Теперішні патрульні демонструють те ж саме, що і старі менти. З власного досвіду і досвіду найближчих людей, приблизно з 2018 знову стало мєрзко. Вони перестали захищати закон і справедливість.
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06.09.2021 12:59 Відповісти
Звісно страждає і його буде дедалі більше, буде люта ненависть
https://www.youtube.com/watch?v=xQGGrR4TLGI
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06.09.2021 14:06 Відповісти
полиции - нет... мусорня вернулась.....
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06.09.2021 19:50 Відповісти
 
 