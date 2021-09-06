Поліція сьогодні страждає від великого негативу, - Монастирський

Багато просвітницьких ініціатив поліції з тих чи інших причин були згорнуті, і поліція на сьогодні страждає від великого негативу.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за п'ять років роботи поліції образ поліцейського не став повсюдним.

"Багато просвітницьких ініціатив поліції з тих чи інших причин були згорнуті, і поліція страждає від великого негативу. А позитивний імідж починається саме в школі, у дворі. Думаю, що це один з напрямів, який треба однозначно посилювати", - сказав Монастирський.

"Я закликатиму поліцейських, пожежників робити цю роботу, починати, скажімо так, "з полів", - зазначив міністр.

Він також додав, що рівень сприйняття і розуміння безпеки має відчуватися в райцентрах і селах, ефективні проєкти МВС слід мультиплікувати.

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За словами Монастирського, один з основних пріоритетів у діяльності міністерства - це "децентралізація безпеки".

"Багато проєктів у структурі МВС показали свою ефективність, тепер їх треба мультиплікувати, щоб їхню роботу відчула людина на вулиці, людина у дворі", - сказав глава МВС.