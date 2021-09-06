Зараз проводиться управлінський і фінансовий аудит МВС, - Монастирський
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Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє про початок проведення управлінського і фінансового аудиту у відомстві для розуміння роботи системи.
Глава МВС розповів, що пауза в його публічності після призначення міністром була усвідомленою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"До багатьох процесів треба вникнути, розібратися, глибше зрозуміти, як працює система, щоб запропонувати ракурс змін", - пояснив Монастирський.
У цьому контексті він зазначив: "Будь-яку управлінську справу необхідно починати з аудиту, щоб розуміти, де перебуваєш, що необхідно міняти, впроваджувати, викорінювати. Тому, за моїм дорученням, зараз розпочато управлінський і фінансовий аудит МВС, адже це величезна структура, в якій працює 350 тисяч осіб".
За словами міністра, він уже готовий представити громадськості великі системні проєкти.
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Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.