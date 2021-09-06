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Зараз проводиться управлінський і фінансовий аудит МВС, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зараз проводиться управлінський і фінансовий аудит МВС, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє про початок проведення управлінського і фінансового аудиту у відомстві для розуміння роботи системи.

Глава МВС розповів, що пауза в його публічності після призначення міністром була усвідомленою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До багатьох процесів треба вникнути, розібратися, глибше зрозуміти, як працює система, щоб запропонувати ракурс змін", - пояснив Монастирський.

У цьому контексті він зазначив: "Будь-яку управлінську справу необхідно починати з аудиту, щоб розуміти, де перебуваєш, що необхідно міняти, впроваджувати, викорінювати. Тому, за моїм дорученням, зараз розпочато управлінський і фінансовий аудит МВС, адже це величезна структура, в якій працює 350 тисяч осіб".

За словами міністра, він уже готовий представити громадськості великі системні проєкти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський проти поділу структур МВС: "Система, яка склалася, працює"

Автор: Анастасія Потіха
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Той самий Бубачка який казав я буду учіцца.
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06.09.2021 09:43 Відповісти
Жила була зелена дівчинка Робін Гуд. У бідних відбирала, багатим давала.
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06.09.2021 09:50 Відповісти
Опа! Решили и Авакову дело пришить? Бубочка зубки обломает и в очередную лужу шлепнется. Впрочем, ему не впервой. Отряхнется и вперед, очередной видосик снимать...
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06.09.2021 09:51 Відповісти
Oleg Helgiv
Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.

Зараз проводиться управлінський і фінансовий аудит МВС, - Монастирський - Цензор.НЕТ 2708
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06.09.2021 10:08 Відповісти
Если ты не знаешь, как работает система, как же ты тогда собрался её реформировать и улучшать? В Раде на посту чем занимался? Кстати, а аудиторы кто? Одни вопросы, без ответов. У нас как приходит очередной министр внутренних дел, так в системе все на ушах стоят, сколько уже этих Хреформаторов было, а толку, как от козла молока. Все сплошь бизнесят, а потом внезапно приходит 2014-й и ваша любимая милиция разбегается по щелям, как тараканы, спасайся как можешь
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06.09.2021 10:10 Відповісти
Список дать кто не достоин работать в полиции?
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06.09.2021 10:41 Відповісти
 
 