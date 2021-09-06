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Новини Політика України
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Монастирський проти поділу структур МВС: "Система, яка склалася, працює"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Монастирський проти поділу структур МВС:

Структура МВС має залишатися цілісною для ефективного гарантування безпеки держави, наголошує міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Відповідаючи на питання про доцільність сепарації структурних підрозділів міністерства, Монастирський сказав: "Я не прихильник радикальних поділів - Нацгвардії, прикордонних військ, - це неправильний підхід в принципі, з огляду на те, що система, яка склалася, працює", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, семирічний досвід співпраці всіх структур, які входять до МВС, показав свою ефективність.

Як приклад міністр розповів, що в гарантуванні громадської безпеки на масових заходах задіяно приблизно 40% поліції та 60% Нацгвардії, і від їхньої координації між собою залежить те, наскільки буде забезпечено право на мирний протест. "Якщо буде збій, відбудеться конфлікт, тому постійно треба комунікувати. У Києві, де найбільше відбувається масових заходів, усі сили координує особисто начальник поліції Києва. На місцях - відповідальні, і це все - одна ланка. А якщо буде два центри ухвалення рішень, то розвал очевидний", - пояснив він.

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При цьому Монастирський додав, що дискусії про поділ і перепідпорядкування структур, які входять до складу МВС, не є новелою.

"Прихильники поділу, міжнародні партнери говорять про те, що логічно було б виділити ці підрозділи. Але якщо ми говоримо про цілісний характер, про здатність забезпечити безпеку, то структура МВС має складатися саме з цих частин: Національна поліція, прикордонники, Нацгвардія, ДСНС і міграційна служба", - акцентував міністр.

Він підсумував: "П'ять структур МВС - це той кулак, який може забезпечити безпеку держави".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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06.09.2021 09:30
+3
Немає сечі терпіти ці борошна Монастирський проти поділу структур МВС: "Система, яка склалася, працює" - Цензор.НЕТ 1213
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06.09.2021 09:58
+3
Стесняюсь спросить: А в какой стране мира "порядок на массовых мероприятиях" обеспечивает Нацгвардия"?
Спойлер: только в РФ и с некоторых пор в Белоруси. Совпадение? ...
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06.09.2021 10:00
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06.09.2021 09:30 Відповісти
Монастырский выступил против разделения структур МВД: "Система, которая сложилась, работает" - Цензор.НЕТ 3478
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06.09.2021 09:33 Відповісти
особина? Монастирський проти поділу структур МВС: "Система, яка склалася, працює" - Цензор.НЕТ 7855

Монастирський проти поділу структур МВС: "Система, яка склалася, працює" - Цензор.НЕТ 7257
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06.09.2021 09:53 Відповісти
Немає сечі терпіти ці борошна Монастирський проти поділу структур МВС: "Система, яка склалася, працює" - Цензор.НЕТ 1213
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06.09.2021 09:58 Відповісти
Аваківським шляхом йдете товариші ! Ну як так випускати потоки,
С голубого ручейка начинается река,
Ну, а дружба начинается с улыбки.
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06.09.2021 09:34 Відповісти
Зерпилы терпят значит все хорошо.
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06.09.2021 09:34 Відповісти
Ось у них як увірветься терпець, так і снєсут.
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06.09.2021 09:36 Відповісти
Удачи, успехов, всего-всего.
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06.09.2021 09:40 Відповісти
міністр МВС Монастирский курірував освітнім процесом депутата Ківи. Монастырский против разделения структур МВД: "Система, которая сложилась, работает" - Цензор.НЕТ 6569
Ретельно вивчив усі численні научні роботи, рецензирував іх, багато чого втілив у правоохоронну практику.
Одне но, тих научних робіт кандидата ніколи у природі не існувало. Хороший міністр МВС.
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06.09.2021 09:35 Відповісти
Oleg Helgiv
Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.

Монастирський проти поділу структур МВС: "Система, яка склалася, працює" - Цензор.НЕТ 9588
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06.09.2021 10:11 Відповісти
Что и следовало доказать.
Оседлал денежные потоки, о чем свидетельствует оставление на должноти аваковских воров - чеботаря, парфенюка и других
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06.09.2021 09:35 Відповісти
Найкоротший кого попало не призначить. Він же не лох.
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06.09.2021 09:38 Відповісти
типа "слуги народу" за збереження тоталітарно совкового монстра мгб
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06.09.2021 09:37 Відповісти
При совке в мгб небыло пограничников, нацгвардии и пожарников.
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06.09.2021 09:39 Відповісти
Звыняюсь, мы оба перепутали МГБ с НКВД.
Погранцы какраз были в мгб.
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06.09.2021 09:46 Відповісти
Неудивительно,что он это говорит. Для системы МВД этот монастырский просто никто. Там мафия покруче "коза ностра". Так что или возглавляй мафию или свободен.
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06.09.2021 09:40 Відповісти
Ну что вы как дети?
ЛЮБОЕ министерство старается расшириться до бесконечности!
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06.09.2021 09:44 Відповісти
З такою кількістю бабла, яка йде на мусорів будь-яка система запрацює.
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06.09.2021 09:48 Відповісти
А я поддерживаю разделение структур
Вы бы видели какой бардак твориться на границах с ЕС
ЭТО МИНИСТЕРСТВО ГОДАМИ НЕ МОЖЕТ ДОСТРОИТЬ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ
Люди в очередях стоят часами ,. И туалетов нормальных нет . И европейские пограничники с иронией смотрят на украинцев - мол ЦЫГАНЕ.

Конструкции строек уже проржавели . Позорище
ЗАТО ГРОШИ ВСЕ ИДУТ НА ОБМУНДИРОВАНИЕ РЕПРЕССИВНЫХ ОРГАНОВ
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06.09.2021 10:00 Відповісти
Тоже самое творится и с ГСЧС . Деньги туда из МВД тоже не доходят . Современного оборудования не хватает . Люди горят и тонут в колоссальном количестве . В ЕС такого нет ,
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06.09.2021 10:01 Відповісти
Это, еще что, учителя не могут построить нормальные школы, воспитатели - детские садики, танкисты не могут построить танки, военные моряки никак не могут построит фрегат, военные летчики - истребители. Какое гениальное предложение - вернуть СССР и вернуть сройчасти. Гениально. Даже Мордор до такого не додумался и как в ЕС и США создал отдельную структуру, чтобы снизить коррупционные риски и снять нагрузку с непрофнаправлений, а мы в средние века - на самообеспечение всех, гениально. Вот то, что обрисовали и претензии - это результат того, что у нас еще совок. И вообще даже формальные претензии не относятся к МВД т.к. МВД отвечает за режим, а не за помещения и постройку на это денег не получено и копейки, при Порошенко даже "проект стена" начал строится нормально, первую сотню км., отдельной структурой по отдельному финансированию, а дальше сказали - пограничники е..сь сами, и в результате были восстановлены контрабандные потоки и с них брали деньги на реализацию популистского проекта. Вот и выходит, что Вы предлагаете, что танкисты должны сами себе построить себе танк - гениально, Рогозин до такого не додумался, а то бы уже Мордор до нитки обобрал бы.
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06.09.2021 17:35 Відповісти
«формальные претензии не относятся к МВД»
Не пишите чушь - все что делается в компетенции МВД - все оплачивается через счета МВД - и любое строительство тоже,
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06.09.2021 22:23 Відповісти
Я понял: Вы гений - у нас не хватает танков - их не построили танкисты, не хватаит школ - виноваты воспитатели. В каком учебном заведении таких гениев готовят стесняюсь спросить? Труды Ленина там не изучают? Ваши взгляды похожи.
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07.09.2021 08:08 Відповісти
Не пишите чушь. Вы просто не компетентны в этих вопросах
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07.09.2021 08:12 Відповісти
Стесняюсь спросить: А в какой стране мира "порядок на массовых мероприятиях" обеспечивает Нацгвардия"?
Спойлер: только в РФ и с некоторых пор в Белоруси. Совпадение? ...
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06.09.2021 10:00 Відповісти
Да они бессовестно дерут все с с этих диких стран . А в ЕС учиться не едут . Все им Мальдивы , блин, мешают
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06.09.2021 10:03 Відповісти
Италия; Франция, Турция, США , Бразилия. Т.е. во многих цивилизованных странах.
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06.09.2021 17:37 Відповісти
Монастырский : "Система, которая сложилась, работает и приносит мне очень много денег"
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06.09.2021 10:08 Відповісти
Денег много приносит любая система в коррумпированном государстве, даже Минобр и Минздрав в шоколаде - лишь бы был госзаказ, а свой подрядчик найдется.
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06.09.2021 17:39 Відповісти
Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский" Совсем дурак ... Министр сознался, что сознательно нарушает Конституцию и законы Украины, по которым МВД есть орган исполнительной власти, а его глава назначается и подотчетен ВР Монастирський проти поділу структур МВС: "Система, яка склалася, працює" - Цензор.НЕТ 188
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06.09.2021 11:26 Відповісти
МВД превратилось в ОПГ! До Авакова было страшно, а после него еще страшнее стало, что там творится. Все прожженные коррупцонеры во всех структурах, начиная от начальства! Их всех необходимо разгонять и набирать курсантов без опыта работы! Утверждаю этот, ибо пришлось иметь с ними несколько дел по краже, по мошенничеству и угрозе жизни. Результат нулевой, мало того, эти петухи еще и угрожают, если на их бездеятельность жалуешься!
Прокуратура уже не контролирует МВД с марта 2018 года. Все жалобы рассматривает сама полиция. Монастирський проти поділу структур МВС: "Система, яка склалася, працює" - Цензор.НЕТ 7543 Мало того, в моем случае, рассматривает именно то лицо, на бездеятельность которого я пожаловался! Монастирський проти поділу структур МВС: "Система, яка склалася, працює" - Цензор.НЕТ 7543
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06.09.2021 12:09 Відповісти
Ужас, и это все произошло при Порошенко, вот это да, а может он тоже "нелох" и был просто не в курсе и его развели? И как это прокуратура не контролирует МВД, если все ОРД и КП проверяются надзорными прокурорами, или нужно прокурорскую армию сформировать?
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06.09.2021 17:43 Відповісти
как можно объединить таможню и пагранцов с мусорами, пздц.
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06.09.2021 12:34 Відповісти
Никак поэтому не объединяли, таможня была с налоговой, а с этого года отдельно, правда речь то об МВД, причем таможня?
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06.09.2021 17:45 Відповісти
Ну, якщо маєш більшість силовиків під своїм контролем то, гарно себе почуваєш і повна відсутність конкуренції. А ще й бюджет величезний.
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06.09.2021 12:52 Відповісти
Треба не тільки ВВшників відділити від МВС, а ще й поліцію розділити на муніціпальну та національну з різним підпорядкуванням. Пожежна служба в більшості країн має децентралізоване муніціпальне підпордкування, а часто ще й добровільна.
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06.09.2021 12:58 Відповісти
Вірно, щоб начальники поліції різних рівнів звітував перед громадою, а не перед посадовцями з Київа.
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06.09.2021 17:47 Відповісти
 
 