Монастирський проти поділу структур МВС: "Система, яка склалася, працює"
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Структура МВС має залишатися цілісною для ефективного гарантування безпеки держави, наголошує міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
Відповідаючи на питання про доцільність сепарації структурних підрозділів міністерства, Монастирський сказав: "Я не прихильник радикальних поділів - Нацгвардії, прикордонних військ, - це неправильний підхід в принципі, з огляду на те, що система, яка склалася, працює", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, семирічний досвід співпраці всіх структур, які входять до МВС, показав свою ефективність.
Як приклад міністр розповів, що в гарантуванні громадської безпеки на масових заходах задіяно приблизно 40% поліції та 60% Нацгвардії, і від їхньої координації між собою залежить те, наскільки буде забезпечено право на мирний протест. "Якщо буде збій, відбудеться конфлікт, тому постійно треба комунікувати. У Києві, де найбільше відбувається масових заходів, усі сили координує особисто начальник поліції Києва. На місцях - відповідальні, і це все - одна ланка. А якщо буде два центри ухвалення рішень, то розвал очевидний", - пояснив він.
При цьому Монастирський додав, що дискусії про поділ і перепідпорядкування структур, які входять до складу МВС, не є новелою.
"Прихильники поділу, міжнародні партнери говорять про те, що логічно було б виділити ці підрозділи. Але якщо ми говоримо про цілісний характер, про здатність забезпечити безпеку, то структура МВС має складатися саме з цих частин: Національна поліція, прикордонники, Нацгвардія, ДСНС і міграційна служба", - акцентував міністр.
Він підсумував: "П'ять структур МВС - це той кулак, який може забезпечити безпеку держави".
Будь ласка, зачекайте...
С голубого ручейка начинается река,
Ну, а дружба начинается с улыбки.
Ретельно вивчив усі численні научні роботи, рецензирував іх, багато чого втілив у правоохоронну практику.
Одне но, тих научних робіт кандидата ніколи у природі не існувало. Хороший міністр МВС.
Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.
Оседлал денежные потоки, о чем свидетельствует оставление на должноти аваковских воров - чеботаря, парфенюка и других
Погранцы какраз были в мгб.
ЛЮБОЕ министерство старается расшириться до бесконечности!
Вы бы видели какой бардак твориться на границах с ЕС
ЭТО МИНИСТЕРСТВО ГОДАМИ НЕ МОЖЕТ ДОСТРОИТЬ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ
Люди в очередях стоят часами ,. И туалетов нормальных нет . И европейские пограничники с иронией смотрят на украинцев - мол ЦЫГАНЕ.
Конструкции строек уже проржавели . Позорище
ЗАТО ГРОШИ ВСЕ ИДУТ НА ОБМУНДИРОВАНИЕ РЕПРЕССИВНЫХ ОРГАНОВ
Не пишите чушь - все что делается в компетенции МВД - все оплачивается через счета МВД - и любое строительство тоже,
Спойлер: только в РФ и с некоторых пор в Белоруси. Совпадение? ...
Прокуратура уже не контролирует МВД с марта 2018 года. Все жалобы рассматривает сама полиция. Мало того, в моем случае, рассматривает именно то лицо, на бездеятельность которого я пожаловался!