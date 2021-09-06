Монастырский против разделения структур МВД: "Система, которая сложилась, работает"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Структура МВД должна оставаться цельной для эффективного обеспечения безопасности государства, подчеркивает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Отвечая на вопрос о целесообразности сепарации структурных подразделений министерства, Монастырский сказал: "Я не сторонник радикальных разделений – Нацгвардии, погранвойск, – это неправильный подход в принципе, учитывая то, что система, которая сложилась, работает", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, семилетний опыт сотрудничества всех структур, которые входят в МВД, показал свою эффективность.
В качестве примера министр рассказал, что в обеспечении общественной безопасности на массовых мероприятиях задействованы примерно 40% полиции и 60% Нацгвардии, и от их координации между собой зависит то, насколько будет обеспечено право на мирный протест. "Если будет сбой, произойдет конфликт, поэтому постоянно надо коммуницировать. В Киеве, где больше всего проходит массовых мероприятий, все силы координирует лично начальник полиции Киева. На местах – ответственные, и это все – одно звено. А если будет два центра принятия решений, то развал очевиден", - пояснил он.
При этом Монастырский добавил, что дискуссии о разделении и переподчинении структур, которые входят в состав МВД, не являются новеллой.
"Сторонники разделения, международные партнеры говорят о том, что логично было бы выделить эти подразделения. Но если мы говорим о целостном характере, о способности обеспечить безопасность, то структура МВД должна состоять именно из этих частей: Национальная полиция, пограничники, Нацгвардия, ГСЧС и миграционная служба", - акцентировал министр.
Он подытожил: "Пять структур МВД – это тот кулак, который может обеспечить безопасность государства".
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С голубого ручейка начинается река,
Ну, а дружба начинается с улыбки.
Ретельно вивчив усі численні научні роботи, рецензирував іх, багато чого втілив у правоохоронну практику.
Одне но, тих научних робіт кандидата ніколи у природі не існувало. Хороший міністр МВС.
Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.
Оседлал денежные потоки, о чем свидетельствует оставление на должноти аваковских воров - чеботаря, парфенюка и других
Погранцы какраз были в мгб.
ЛЮБОЕ министерство старается расшириться до бесконечности!
Вы бы видели какой бардак твориться на границах с ЕС
ЭТО МИНИСТЕРСТВО ГОДАМИ НЕ МОЖЕТ ДОСТРОИТЬ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ
Люди в очередях стоят часами ,. И туалетов нормальных нет . И европейские пограничники с иронией смотрят на украинцев - мол ЦЫГАНЕ.
Конструкции строек уже проржавели . Позорище
ЗАТО ГРОШИ ВСЕ ИДУТ НА ОБМУНДИРОВАНИЕ РЕПРЕССИВНЫХ ОРГАНОВ
Не пишите чушь - все что делается в компетенции МВД - все оплачивается через счета МВД - и любое строительство тоже,
Спойлер: только в РФ и с некоторых пор в Белоруси. Совпадение? ...
Прокуратура уже не контролирует МВД с марта 2018 года. Все жалобы рассматривает сама полиция. Мало того, в моем случае, рассматривает именно то лицо, на бездеятельность которого я пожаловался!