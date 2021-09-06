Сейчас проводится управленческий и финансовый аудит МВД, - Монастырский
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет о начале проведения управленческого и финансового аудита в ведомстве для понимания работы системы.
Глава МВД рассказал, что пауза в его публичности после назначения министром была осознанной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Во многие процессы надо вникнуть, разобраться, глубже понять, как работает система, чтобы предложить ракурс изменений", - пояснил Монастырский.
В этом контексте он отметил: "Любое управленческое дело необходимо начинать с аудита, чтобы понимать, где находишься, что необходимо менять, внедрять, искоренять. Поэтому, по моему поручению, сейчас начат управленческий и финансовый аудит МВД, ведь это огромная структура, в которой работает 350 тысяч человек".
По словам министра, он уже готов представить общественности большие системные проекты.
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Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.