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Новости Политика Украины
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МВД (8943) увольнение (2287) Монастырский (260)

Сейчас проводится управленческий и финансовый аудит МВД, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сейчас проводится управленческий и финансовый аудит МВД, - Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет о начале проведения управленческого и финансового аудита в ведомстве для понимания работы системы.

Глава МВД рассказал, что пауза в его публичности после назначения министром была осознанной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во многие процессы надо вникнуть, разобраться, глубже понять, как работает система, чтобы предложить ракурс изменений", - пояснил Монастырский.

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В этом контексте он отметил: "Любое управленческое дело необходимо начинать с аудита, чтобы понимать, где находишься, что необходимо менять, внедрять, искоренять. Поэтому, по моему поручению, сейчас начат управленческий и финансовый аудит МВД, ведь это огромная структура, в которой работает 350 тысяч человек".

По словам министра, он уже готов представить общественности большие системные проекты.

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Той самий Бубачка який казав я буду учіцца.
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06.09.2021 09:43 Ответить
Жила була зелена дівчинка Робін Гуд. У бідних відбирала, багатим давала.
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06.09.2021 09:50 Ответить
Опа! Решили и Авакову дело пришить? Бубочка зубки обломает и в очередную лужу шлепнется. Впрочем, ему не впервой. Отряхнется и вперед, очередной видосик снимать...
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06.09.2021 09:51 Ответить
Oleg Helgiv
Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.

Зараз проводиться управлінський і фінансовий аудит МВС, - Монастирський - Цензор.НЕТ 2708
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06.09.2021 10:08 Ответить
Если ты не знаешь, как работает система, как же ты тогда собрался её реформировать и улучшать? В Раде на посту чем занимался? Кстати, а аудиторы кто? Одни вопросы, без ответов. У нас как приходит очередной министр внутренних дел, так в системе все на ушах стоят, сколько уже этих Хреформаторов было, а толку, как от козла молока. Все сплошь бизнесят, а потом внезапно приходит 2014-й и ваша любимая милиция разбегается по щелям, как тараканы, спасайся как можешь
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06.09.2021 10:10 Ответить
Список дать кто не достоин работать в полиции?
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06.09.2021 10:41 Ответить
 
 