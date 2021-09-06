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Полиция сегодня страдает от большого негатива, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полиция сегодня страдает от большого негатива, - Монастырский

Многие просветительские инициативы полиции по тем или иным причинам были свернуты, и полиция на сегодняшний день страдает от большого негатива.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за пять лет работы полиции образ полицейского не стал повсеместным.

"Многие просветительские инициативы полиции по тем или иным причинам были свернуты, и полиция страдает от большого негатива. А позитивный имидж начинается именно в школе, во дворе. Думаю, что это одно из направлений, которое надо однозначно усиливать", - сказал Монастырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы

"Я буду призывать полицейских, пожарных делать эту работу, начинать, скажем так, "с полей", - отметил министр.

Он также добавил, что уровень восприятия и понимания безопасности должен ощущаться в райцентрах и селах, эффективные проекты МВД следует мультиплицировать.

По словам Монастырского, один из основных приоритетов в деятельности министерства – это "децентрализация безопасности".

Также читайте: Сейчас проводится управленческий и финансовый аудит МВД, - Монастырский

"Много проектов в структуре МВД показали свою эффективность, теперь их надо мультиплицировать, чтобы их работу почувствовал человек на улице, человек во дворе" – сказал глава МВД.

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Топ комментарии
+12
Выполняйте свои обязанности честно,и будет позитив.
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06.09.2021 10:21
+10
о_О Страдает ?
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06.09.2021 10:17
+10
Плохому танцору всегда что то мешает Полиция сегодня страдает от большого негатива, - Монастырский - Цензор.НЕТ 7124
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06.09.2021 10:19
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о_О Страдает ?
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06.09.2021 10:17 Ответить
У них немає сечі терпіти ці пекельні борошна Полиция сегодня страдает от большого негатива, - Монастырский - Цензор.НЕТ 9064
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06.09.2021 10:30 Ответить
Пересадити їх всіх ніібито мєнтів надо. Пише зяятьм Мєнта, яка ріііізниця, що я там пишуи Мєнти - українські - пєдіки мїхнти
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06.09.2021 10:40 Ответить
И кто вам мешает? Финансирование обильное, численность МВД зашкаливает, занимайтесь...
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06.09.2021 10:18 Ответить
Плохому танцору всегда что то мешает Полиция сегодня страдает от большого негатива, - Монастырский - Цензор.НЕТ 7124
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06.09.2021 10:19 Ответить
Так он же и намекает на необходимость "усилить бюджет". Пилить то надо.
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06.09.2021 13:07 Ответить
Выполняйте свои обязанности честно,и будет позитив.
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06.09.2021 10:21 Ответить
Децентрализация безопасности - это местные князьки со своими ОПГ или как? Очередные Балоги и Кернессы и так в каждой области и крупном городе? Полиция сегодня страдает от большого негатива, - Монастырский - Цензор.НЕТ 5416
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06.09.2021 10:21 Ответить
Негатив,позитив,поля,двора,мусора...ога да,абы папестеть...
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06.09.2021 10:21 Ответить
Через страждання і муки ледь долазять до своїх кабінетів.
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06.09.2021 10:22 Ответить
Поліція сьогодні страждає від великого негативу, - Монастирський - Цензор.НЕТ 2321 Поліція сьогодні страждає від великого негативу, - Монастирський - Цензор.НЕТ 2321 Поліція сьогодні страждає від великого негативу, - Монастирський - Цензор.НЕТ 2321
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06.09.2021 11:50 Ответить
Бідосі
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06.09.2021 10:22 Ответить
И кто же в этом виноват?
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06.09.2021 10:23 Ответить
То ли еще будет, если дальше так будет
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06.09.2021 10:23 Ответить
Просрали реформування патрульної поліції. Нові, ідейні люди звільнилися, старі хабарники повернулися через судові рішення. Навіть справедливо спіймані злочинці виходять на волю через корумпованих суддів... Й звідкіля той негатив?
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06.09.2021 10:25 Ответить
Я чого ти не повернувся?
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06.09.2021 10:32 Ответить
Тобі дурню, замість реформи міліції, підсунили реформу ППС. Пепси ніколи не впливали на злочинність. Так, щось піднімали з землі. Ну уяви, де ППС і квартирні злодії, грабіжники інша еліта злочинності. Вони з ППС перебувають в інших вимірах.
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06.09.2021 10:38 Ответить
Дурень той, хто грубить в коментарях та читає їх сракою. Й заідкиля мені повертатися?
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06.09.2021 13:16 Ответить
Так мусорські суки повністю перейшли на сторону бандитів.
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06.09.2021 10:25 Ответить
скорее судейские... имхо.
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06.09.2021 10:26 Ответить
Ті теж. Але те в що перетворились мєнти, то краще б їх не було взагалі. Людям захищатись від бандитів стало важче, їх покриває величезна озброєна структура з назвою "поліція".
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06.09.2021 10:37 Ответить
и это еще не ввели обязательное ТО для транспорта.
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06.09.2021 10:25 Ответить
Это от какого негатива? От такого? Вот пример как полиция расследует уголовные дела по ДТП и в наглую отмазывает преступника - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k
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06.09.2021 10:26 Ответить
ДТП це непоказові справи.
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06.09.2021 10:33 Ответить
А какие же показательные? Я пишу только о том что знаю. И это дело, где просто лепят "горбатого к стене", абсолютно ничего не боясь, абсолютно не обращая внимание на то как этот бред выглядит со стороны. Так в 37 НКВДисты дела клепали.
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06.09.2021 10:51 Ответить
Вбивства, розбої, бандитизм, пограбування, крадіжки, торгівля людьми, торгівля зброєю, наркозлочинність. В ДТП може потрапити кожний з нас.
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06.09.2021 10:56 Ответить
Ещё при овоче ,чтоб повысить имидж милиции ,один из главных ментов предлагал им ездить по городам с концертами...дерзай,зесрань -это точно ваше))))
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06.09.2021 10:27 Ответить
Может просто надо честно и справедливо выполнять свою работу?
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06.09.2021 10:31 Ответить
да ну, фигня какая-то.
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06.09.2021 11:05 Ответить
Прийняття тобою на роботу в міністерство блюдолиза ще більше знизило авторитет поліції.
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06.09.2021 10:37 Ответить
Мрази, расскажите моим детям как вы выродков покрываете, которые им жизнь испортили
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06.09.2021 10:39 Ответить
Ни разу не слышал, чтобы пожарные
1) выявив пожар не потушили его
2) потушив пожар опять его запалили.

О работе полицейских такого не скажешь.
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06.09.2021 10:40 Ответить
Единственный плюс децентрализации - уменьшение числа этих дармоедов на местах.
Наверное, перевели в новые райцентры.
Еще полгода назад полчища бездельников метались по бывшим райцентрам с единственной целью кого-то ограбить.
Сейчас наблюдаю две патрульные машины, пассажиры которых заняты личным бизнесом и не пристают к окружающим.
Ото, на этом количестве и стоит ограничиться, ибо нефиг.
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06.09.2021 10:40 Ответить
Яка підміна понять. Мусора повально корумповані, десятки резонансних злочинів до яких причасні мусора - саме це робить репутацію мусорів. А не якісь там буклєтікі чи відосікі про нову поліцію
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06.09.2021 10:42 Ответить
Призначення на посади ставленників фсб-шного завхоза дерьмака, суттево "покращить" ситуацію.
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06.09.2021 10:43 Ответить
Да, все изза слабой просветительской работы, не изза изнасилований в участках, не изза крышевания наркоты, не изза заламывания стариков без масок и прочая..
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06.09.2021 10:43 Ответить
а пожарных он зачем приплел? с пожарными, в отличии от мусоров, все ОК.
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06.09.2021 11:26 Ответить
Бандформирование... страдает... Это ****...
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06.09.2021 12:02 Ответить
Чергова компанія по асваєнію бюджетних коштів.
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06.09.2021 12:22 Ответить
Патрульних то після революції поміняли, а корупціонерів в середніх і вищих ешелонах не дочистили. В результаті за три роки все відкотилось назад, ідеалістів витиснули, жуліків виховали або набрали. Теперішні патрульні демонструють те ж саме, що і старі менти. З власного досвіду і досвіду найближчих людей, приблизно з 2018 знову стало мєрзко. Вони перестали захищати закон і справедливість.
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06.09.2021 12:59 Ответить
Звісно страждає і його буде дедалі більше, буде люта ненависть
https://www.youtube.com/watch?v=xQGGrR4TLGI
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06.09.2021 14:06 Ответить
полиции - нет... мусорня вернулась.....
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06.09.2021 19:50 Ответить
 
 