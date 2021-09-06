Полиция сегодня страдает от большого негатива, - Монастырский
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Многие просветительские инициативы полиции по тем или иным причинам были свернуты, и полиция на сегодняшний день страдает от большого негатива.
Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, за пять лет работы полиции образ полицейского не стал повсеместным.
"Многие просветительские инициативы полиции по тем или иным причинам были свернуты, и полиция страдает от большого негатива. А позитивный имидж начинается именно в школе, во дворе. Думаю, что это одно из направлений, которое надо однозначно усиливать", - сказал Монастырский.
"Я буду призывать полицейских, пожарных делать эту работу, начинать, скажем так, "с полей", - отметил министр.
Он также добавил, что уровень восприятия и понимания безопасности должен ощущаться в райцентрах и селах, эффективные проекты МВД следует мультиплицировать.
По словам Монастырского, один из основных приоритетов в деятельности министерства – это "децентрализация безопасности".
"Много проектов в структуре МВД показали свою эффективность, теперь их надо мультиплицировать, чтобы их работу почувствовал человек на улице, человек во дворе" – сказал глава МВД.
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1) выявив пожар не потушили его
2) потушив пожар опять его запалили.
О работе полицейских такого не скажешь.
Наверное, перевели в новые райцентры.
Еще полгода назад полчища бездельников метались по бывшим райцентрам с единственной целью кого-то ограбить.
Сейчас наблюдаю две патрульные машины, пассажиры которых заняты личным бизнесом и не пристают к окружающим.
Ото, на этом количестве и стоит ограничиться, ибо нефиг.
https://www.youtube.com/watch?v=xQGGrR4TLGI