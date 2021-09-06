В 2022 году количество полицейских офицеров громады возрастет вдвое, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В настоящее время одним и из важнейших проектов МВД является проект "Полицейский офицер громады".
Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский сегодня на презентации приоритетных направлений и проектов МВД, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Внедрение данного проекта является одним из наиболее эффективных проектов МВД, которые реализуются. К сожалению, значительная часть Украины не почувствовала тех положительных реформ патрульной полиции, которые произошли за последние годы", - отметил он.
По словам Монастырского, сегодня в 400 территориальных громадах 21 региона уже успешно работает свыше 600 таких полицейских.
"Такие полицейские должны быть в каждой территориальной громаде", - добавил глава МВД.
"Планируется, что к концу 2021 года к своим обязанностям приступит 1 тыс. полицейских офицеров громады. А в 2022 году их количество возрастет вдвое", - отметил Монастырский.
Также он уточнил, что доверие к полицейским офицерам громады составляет порядка 70%.
Пожалуйста, подождите...
Отличная перспектива
Але от ті самі "міцні чоловіки 40-55", якщо справді при розумі, а не тільки при склянці - мають роботи/бізнес, на яких вджобують з ранку до ночі, а потім ще по господарству. І мали вони на увазі той значок, їм головне, щоб в двір не лізли (а якщо полізуть - то якийсь дробовик завжди під рукою знайдеться, і тут краще, щоб ніяких "значків" поруч не було взагалі).
Так що з "дикого заходу" тут хіба що капітана Вільяма Лінча з відвертою повагою згадують, і дедалі частіше.
Да что же такое-то, и тут прорыв оборвался не начавшись...
https://zn.ua/internal/policeyskiy-oficer-gromady-policeyskiy-dlya-gromady-ili-gromada-dlya-policeyskogo-347082_.html