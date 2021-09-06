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Новости Политика Украины
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Громада (11) МВД (9221) Нацполиция (15728) Монастырский (332)

В 2022 году количество полицейских офицеров громады возрастет вдвое, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В 2022 году количество полицейских офицеров громады возрастет вдвое, - Монастырский

В настоящее время одним и из важнейших проектов МВД является проект "Полицейский офицер громады".

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский сегодня на презентации приоритетных направлений и проектов МВД, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Внедрение данного проекта является одним из наиболее эффективных проектов МВД, которые реализуются. К сожалению, значительная часть Украины не почувствовала тех положительных реформ патрульной полиции, которые произошли за последние годы", - отметил он.

По словам Монастырского, сегодня в 400 территориальных громадах 21 региона уже успешно работает свыше 600 таких полицейских.

"Такие полицейские должны быть в каждой территориальной громаде", - добавил глава МВД.

"Планируется, что к концу 2021 года к своим обязанностям приступит 1 тыс. полицейских офицеров громады. А в 2022 году их количество возрастет вдвое", - отметил Монастырский.

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Также он уточнил, что доверие к полицейским офицерам громады составляет порядка 70%.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Нахріна? Що будуємо? Поліцейську державу, як у фуйла? Чи це підготовка до виборів?
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06.09.2021 14:48
+9
На одного гражданина три полицейских.
Отличная перспектива
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06.09.2021 14:49
+3
У нас и так ментов в 3 раза больше чем армия.
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06.09.2021 14:52
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Нахріна? Що будуємо? Поліцейську державу, як у фуйла? Чи це підготовка до виборів?
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06.09.2021 14:48 Ответить
На одного гражданина три полицейских.
Отличная перспектива
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06.09.2021 14:49 Ответить
За свою задницу бояться
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06.09.2021 14:59 Ответить
Главное кислород прикрыть народу
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06.09.2021 15:00 Ответить
ну чого? шериф із помічником, може двома. в залежності від роміру громади. а то один скопититься.
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06.09.2021 16:50 Ответить
Это типа шериф? Или у нас ментов мало? Все банковую охраняют?
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06.09.2021 14:49 Ответить
напрасно вы так. институт "шерифов", доведенный до ума, очень действенное решение.
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06.09.2021 15:09 Ответить
Вот-вот, доведений до розуму. Але не випадку, коли на старого дільничого повісять жетон "Шериф", але більше нічого при цьому не зміниться.
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06.09.2021 15:15 Ответить
так и я ж не о таком варианте. создать выборную (это важно) должность, если в городке/селе нет сильных авторитетных порядочных - тогда не надо выбирать вообще... тихих алкоголиков и мелких взяточников ака "участковый" - нах.
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06.09.2021 15:30 Ответить
Не спрацює... "сильний", "авторитетний", "порядний" - це зазвичай різні люди, а голосувати будуть "за свого", за того, хто краще пропіариться, або взагалі по приколу.
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06.09.2021 16:41 Ответить
я вам таки не буду говорить за лакомые куски типа киева, но в селе, как правило, есть крепкий мужчина 40-55 лет, которого всегда зовут постоять на дверях на дискотеке, поговорить с запившим и ловящим делириумных чертей васей, забить быка кувалдой. дать ему зарплату с налогов тех же односельчан, полномочия и.. и все, за этот участок можно не переживать. не справляется, устал, зазнался - вон колян с востока вернулся, передавай значок. так это и работало на диком западе, в принципе, схема нормальная.
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06.09.2021 19:13 Ответить
я вам таки скажу, як житель села і як раз в діапазоні 40-55. На дискотеки не ходжу (виріс з них років 20-25 тому), але знаю, що з вищезгаданими обов'язками там чудово справляється директор клуба, тьотя Юля - її півтора центнера + відповідний характер + перше, що в руку попадеться (швабра, лопата, біта, просто дрин) = навіть міцні на вигляд Васі з делірумними чортами в голові вилітають з клуба миттєво.
Але от ті самі "міцні чоловіки 40-55", якщо справді при розумі, а не тільки при склянці - мають роботи/бізнес, на яких вджобують з ранку до ночі, а потім ще по господарству. І мали вони на увазі той значок, їм головне, щоб в двір не лізли (а якщо полізуть - то якийсь дробовик завжди під рукою знайдеться, і тут краще, щоб ніяких "значків" поруч не було взагалі).
Так що з "дикого заходу" тут хіба що капітана Вільяма Лінча з відвертою повагою згадують, і дедалі частіше.
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07.09.2021 10:30 Ответить
куда виборну? зовсім вже тютю? назначать чужих і з подалі. і частіше міняти, щоб схеми не замучували за довгеу роботу.
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06.09.2021 16:52 Ответить
ага, проходили уже. все менты и налоговики луганско-донецкие, до райцентра включительно. никаких схем, базара нет.
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06.09.2021 19:08 Ответить
У нас и так ментов в 3 раза больше чем армия.
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06.09.2021 14:52 Ответить
ну ось будуть при ділі. маленька громада - один шериф, середня - шериф із помічником, велика - два помічника.
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06.09.2021 16:53 Ответить
угу, толку никакого от одного,а от двух дармоедов тем более.
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06.09.2021 18:20 Ответить
то вже як організувати діло. плюс людський фактор - у одних вийде, у інших - як завжди через нижню півкулю буде.
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06.09.2021 18:22 Ответить
И где нам на всех набраться наркопритонов и публичных домов? С чего кормить столько ментов? Не с зарплаты же им жить! В 2022 году количество полицейских офицеров громады возрастет вдвое, - Монастырский - Цензор.НЕТ 8068
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06.09.2021 14:52 Ответить
За кожним буде ходити поліцай з дубцем.
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06.09.2021 14:55 Ответить
у маленькій громаді одного шерифа все-рівно на всих не вистачить. у середній - шерифа з помічником теж
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06.09.2021 16:54 Ответить
Идея вовсе не новая, т.к. в 2004 году при министре Николае Белоконе уже пытались внедрить шерифов в громады. Им тоже покупали авто, выдавали дробовики, приобретали "домики шерифа", одевали в смешную коричневую форму. Тогда идея очень быстро "скисла", т.к. работа шерифа ничем не отличалась от работы участкового, и задачи ему точно так же нарезал начальник милиции, а не сельский голова.

Да что же такое-то, и тут прорыв оборвался не начавшись...
https://zn.ua/internal/policeyskiy-oficer-gromady-policeyskiy-dlya-gromady-ili-gromada-dlya-policeyskogo-347082_.html
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06.09.2021 15:01 Ответить
Мент громади, це ще гірше ніж просто мєнт.
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06.09.2021 15:09 Ответить
Эти полицаи и так не работают, так давайте повесим на шею народу в 2 раза более лоботрясов! У 2022 році кількість поліцейських офіцерів громади зросте вдвічі, - Монастирський - Цензор.НЕТ 9778
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06.09.2021 16:41 Ответить
начальника полиции громада будеть обирать ?
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06.09.2021 17:15 Ответить
Дайош збільшення кількості поліції! Саме за це зебіли голосували!
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06.09.2021 17:36 Ответить
а качество??
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07.09.2021 01:25 Ответить
 
 