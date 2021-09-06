У 2022 році кількість поліцейських офіцерів громади зросте вдвічі, - Монастирський
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Нині одним із найважливіших проєктів МВС є проєкт "Поліцейський офіцер громади".
Про це заявив глава МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямів і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Впровадження цього проєкту є одним з найбільш ефективних проєктів МВС, які реалізуються. На жаль, значна частина України не відчула тих позитивних реформ патрульної поліції, які сталися за останні роки", - зазначив він.
За словами Монастирського, сьогодні в 400 територіальних громадах 21 регіону вже успішно працює понад 600 таких поліцейських.
"Такі поліцейські мають бути в кожній територіальній громаді", - додав глава МВС.
"Планується, що до кінця 2021 року до своїх обов'язків приступить 1 тис. поліцейських офіцерів громади. А в 2022 році їхня кількість зросте вдвічі", - зазначив Монастирський.
Також він уточнив, що довіра до поліцейських офіцерів громади становить приблизно 70%.
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Отличная перспектива
Але от ті самі "міцні чоловіки 40-55", якщо справді при розумі, а не тільки при склянці - мають роботи/бізнес, на яких вджобують з ранку до ночі, а потім ще по господарству. І мали вони на увазі той значок, їм головне, щоб в двір не лізли (а якщо полізуть - то якийсь дробовик завжди під рукою знайдеться, і тут краще, щоб ніяких "значків" поруч не було взагалі).
Так що з "дикого заходу" тут хіба що капітана Вільяма Лінча з відвертою повагою згадують, і дедалі частіше.
Да что же такое-то, и тут прорыв оборвался не начавшись...
https://zn.ua/internal/policeyskiy-oficer-gromady-policeyskiy-dlya-gromady-ili-gromada-dlya-policeyskogo-347082_.html