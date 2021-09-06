У 2022 році кількість поліцейських офіцерів громади зросте вдвічі, - Монастирський

Нині одним із найважливіших проєктів МВС є проєкт "Поліцейський офіцер громади".

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямів і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Впровадження цього проєкту є одним з найбільш ефективних проєктів МВС, які реалізуються. На жаль, значна частина України не відчула тих позитивних реформ патрульної поліції, які сталися за останні роки", - зазначив він.

За словами Монастирського, сьогодні в 400 територіальних громадах 21 регіону вже успішно працює понад 600 таких поліцейських.

"Такі поліцейські мають бути в кожній територіальній громаді", - додав глава МВС.

"Планується, що до кінця 2021 року до своїх обов'язків приступить 1 тис. поліцейських офіцерів громади. А в 2022 році їхня кількість зросте вдвічі", - зазначив Монастирський.

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Також він уточнив, що довіра до поліцейських офіцерів громади становить приблизно 70%.