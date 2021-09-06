УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14752 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1 572 28
Громада (10) МВС (2877) Нацполіція (13918) Монастирський (367)

У 2022 році кількість поліцейських офіцерів громади зросте вдвічі, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У 2022 році кількість поліцейських офіцерів громади зросте вдвічі, - Монастирський

Нині одним із найважливіших проєктів МВС є проєкт "Поліцейський офіцер громади".

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямів і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Впровадження цього проєкту є одним з найбільш ефективних проєктів МВС, які реалізуються. На жаль, значна частина України не відчула тих позитивних реформ патрульної поліції, які сталися за останні роки", - зазначив він.

За словами Монастирського, сьогодні в 400 територіальних громадах 21 регіону вже успішно працює понад 600 таких поліцейських.

"Такі поліцейські мають бути в кожній територіальній громаді", - додав глава МВС.

"Планується, що до кінця 2021 року до своїх обов'язків приступить 1 тис. поліцейських офіцерів громади. А в 2022 році їхня кількість зросте вдвічі", - зазначив Монастирський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Монастирський представив команду своїх заступників: Нульова толерантність до корупції буде основним принципом нашої діяльності. ФОТО

Також він уточнив, що довіра до поліцейських офіцерів громади становить приблизно 70%.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Нахріна? Що будуємо? Поліцейську державу, як у фуйла? Чи це підготовка до виборів?
показати весь коментар
06.09.2021 14:48
+9
На одного гражданина три полицейских.
Отличная перспектива
показати весь коментар
06.09.2021 14:49
+3
У нас и так ментов в 3 раза больше чем армия.
показати весь коментар
06.09.2021 14:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нахріна? Що будуємо? Поліцейську державу, як у фуйла? Чи це підготовка до виборів?
показати весь коментар
06.09.2021 14:48 Відповісти
На одного гражданина три полицейских.
Отличная перспектива
показати весь коментар
06.09.2021 14:49 Відповісти
За свою задницу бояться
показати весь коментар
06.09.2021 14:59 Відповісти
Главное кислород прикрыть народу
показати весь коментар
06.09.2021 15:00 Відповісти
ну чого? шериф із помічником, може двома. в залежності від роміру громади. а то один скопититься.
показати весь коментар
06.09.2021 16:50 Відповісти
Это типа шериф? Или у нас ментов мало? Все банковую охраняют?
показати весь коментар
06.09.2021 14:49 Відповісти
напрасно вы так. институт "шерифов", доведенный до ума, очень действенное решение.
показати весь коментар
06.09.2021 15:09 Відповісти
Вот-вот, доведений до розуму. Але не випадку, коли на старого дільничого повісять жетон "Шериф", але більше нічого при цьому не зміниться.
показати весь коментар
06.09.2021 15:15 Відповісти
так и я ж не о таком варианте. создать выборную (это важно) должность, если в городке/селе нет сильных авторитетных порядочных - тогда не надо выбирать вообще... тихих алкоголиков и мелких взяточников ака "участковый" - нах.
показати весь коментар
06.09.2021 15:30 Відповісти
Не спрацює... "сильний", "авторитетний", "порядний" - це зазвичай різні люди, а голосувати будуть "за свого", за того, хто краще пропіариться, або взагалі по приколу.
показати весь коментар
06.09.2021 16:41 Відповісти
я вам таки не буду говорить за лакомые куски типа киева, но в селе, как правило, есть крепкий мужчина 40-55 лет, которого всегда зовут постоять на дверях на дискотеке, поговорить с запившим и ловящим делириумных чертей васей, забить быка кувалдой. дать ему зарплату с налогов тех же односельчан, полномочия и.. и все, за этот участок можно не переживать. не справляется, устал, зазнался - вон колян с востока вернулся, передавай значок. так это и работало на диком западе, в принципе, схема нормальная.
показати весь коментар
06.09.2021 19:13 Відповісти
я вам таки скажу, як житель села і як раз в діапазоні 40-55. На дискотеки не ходжу (виріс з них років 20-25 тому), але знаю, що з вищезгаданими обов'язками там чудово справляється директор клуба, тьотя Юля - її півтора центнера + відповідний характер + перше, що в руку попадеться (швабра, лопата, біта, просто дрин) = навіть міцні на вигляд Васі з делірумними чортами в голові вилітають з клуба миттєво.
Але от ті самі "міцні чоловіки 40-55", якщо справді при розумі, а не тільки при склянці - мають роботи/бізнес, на яких вджобують з ранку до ночі, а потім ще по господарству. І мали вони на увазі той значок, їм головне, щоб в двір не лізли (а якщо полізуть - то якийсь дробовик завжди під рукою знайдеться, і тут краще, щоб ніяких "значків" поруч не було взагалі).
Так що з "дикого заходу" тут хіба що капітана Вільяма Лінча з відвертою повагою згадують, і дедалі частіше.
показати весь коментар
07.09.2021 10:30 Відповісти
куда виборну? зовсім вже тютю? назначать чужих і з подалі. і частіше міняти, щоб схеми не замучували за довгеу роботу.
показати весь коментар
06.09.2021 16:52 Відповісти
ага, проходили уже. все менты и налоговики луганско-донецкие, до райцентра включительно. никаких схем, базара нет.
показати весь коментар
06.09.2021 19:08 Відповісти
У нас и так ментов в 3 раза больше чем армия.
показати весь коментар
06.09.2021 14:52 Відповісти
ну ось будуть при ділі. маленька громада - один шериф, середня - шериф із помічником, велика - два помічника.
показати весь коментар
06.09.2021 16:53 Відповісти
угу, толку никакого от одного,а от двух дармоедов тем более.
показати весь коментар
06.09.2021 18:20 Відповісти
то вже як організувати діло. плюс людський фактор - у одних вийде, у інших - як завжди через нижню півкулю буде.
показати весь коментар
06.09.2021 18:22 Відповісти
И где нам на всех набраться наркопритонов и публичных домов? С чего кормить столько ментов? Не с зарплаты же им жить! В 2022 году количество полицейских офицеров громады возрастет вдвое, - Монастырский - Цензор.НЕТ 8068
показати весь коментар
06.09.2021 14:52 Відповісти
За кожним буде ходити поліцай з дубцем.
показати весь коментар
06.09.2021 14:55 Відповісти
у маленькій громаді одного шерифа все-рівно на всих не вистачить. у середній - шерифа з помічником теж
показати весь коментар
06.09.2021 16:54 Відповісти
Идея вовсе не новая, т.к. в 2004 году при министре Николае Белоконе уже пытались внедрить шерифов в громады. Им тоже покупали авто, выдавали дробовики, приобретали "домики шерифа", одевали в смешную коричневую форму. Тогда идея очень быстро "скисла", т.к. работа шерифа ничем не отличалась от работы участкового, и задачи ему точно так же нарезал начальник милиции, а не сельский голова.

Да что же такое-то, и тут прорыв оборвался не начавшись...
https://zn.ua/internal/policeyskiy-oficer-gromady-policeyskiy-dlya-gromady-ili-gromada-dlya-policeyskogo-347082_.html
показати весь коментар
06.09.2021 15:01 Відповісти
Мент громади, це ще гірше ніж просто мєнт.
показати весь коментар
06.09.2021 15:09 Відповісти
Эти полицаи и так не работают, так давайте повесим на шею народу в 2 раза более лоботрясов! У 2022 році кількість поліцейських офіцерів громади зросте вдвічі, - Монастирський - Цензор.НЕТ 9778
показати весь коментар
06.09.2021 16:41 Відповісти
начальника полиции громада будеть обирать ?
показати весь коментар
06.09.2021 17:15 Відповісти
Дайош збільшення кількості поліції! Саме за це зебіли голосували!
показати весь коментар
06.09.2021 17:36 Відповісти
а качество??
показати весь коментар
07.09.2021 01:25 Відповісти
 
 