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В 2022 году украинцы смогут записываться в ЦПАУ онлайн, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Общество

В 2022 году украинцы смогут записываться в ЦПАУ онлайн, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации запустило платформу, которая облегчит ежедневную работу центров предоставления административных услуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Запуск платформы Дія.Центров - следующий шаг к современному держсервису в каждом уголке Украины", - отмечают в министрестве.

Что полезного украинцы смогут сделать на платформе:

✅ узнать информацию о работе Центров;
✅ найти и сформировать маршрут к ближайшему Центру;
✅ проверить эффективность центров на дашборде;
✅ оставить отзыв о визите в Центр;

Кроме того, в 2022 году на платформе украинцы смогут записаться в Центр онлайн, благодаря чему никто не будет стоять в очередях.
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06.09.2021 15:06 Ответить
Это уже сейчас это возможно. Хотя зебирателям может это в новинку будет.
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06.09.2021 15:10 Ответить
К примеру вот здесь: https://mkrada.gov.ua/content/dnap-online-zapis.html
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06.09.2021 15:13 Ответить
Не те знаю, что это такое но вносить показания счетчиков на разные сайты, еще и дублируя, я уже задолбался.
Так что, идите лесом!
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06.09.2021 15:41 Ответить
 
 