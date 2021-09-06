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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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США помогут развивать потенциал ПВО Украины, модернизировать флот и поставят "Джавелины". Путин понимает только язык силы, - сенатор Грэм

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США помогут развивать потенциал ПВО Украины, модернизировать флот и поставят

США будут прилагать усилия для увеличения возможностей противовоздушной обороны (ПВО), помощи в модернизации Военно-морского флота (ВМФ) Украины и предоставления Украине противотанковых ракетных комплексов (ПРК) "Джавелин"

Об этом сообщил сенатор США Линдси Грэм (Республиканская партия, Южная Каролина) на брифинге по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наш сигнал - мы согласны с теми, кто говорит, что Америка должна делать больше, и мы будем делать больше. Мы будем прилагать усилия для увеличения вашего потенциала возможностей противовоздушной обороны, в которых вы нуждаетесь. Мы будем помогать модернизировать ваш Военно-морской флот, будем пытаться предоставлять больше "Джавелинов". Мы собираемся увеличить цену, которую Россия будет платить за свою агрессию", - сказал Грэм. 

Он подчеркнул, что США не хотят конфликта, а хотят достичь дипломатического разрешения. "Но единственный язык, который понимает Путин - это язык силы. Мы надеемся сделать Украину сильнее в военном плане, экономическом. И лучшее, что может произойти между Соединенными Штатами и Украиной - это соглашение о создании свободной экономической зоны между Украиной и США", - подчеркнул Грэм.

Сенатор отметил, что встреча президента США Джозеф Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе была "сильным сигналом важности наших отношений, потому что это произошло во время афганского кризиса". "После того, что произошло в Афганистане, для меня важно показать нашим друзьям, что Америка - надежный союзник. Лучший способ сделать это - решительно поддерживать Украину, представляя необходимую вам помощь для сохранения вашей свободы, и отправить сигнал Путину (президент РФ Владимир Путин. – Ред.), что Украина никогда не вернется под его ярмо", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже в этом году Украина получит от США партию бронебойных систем Javelin, - Кулеба

Вместе с сенатором Грэмом Украину посетили сенаторы от Республиканской партии Джон Баррассо (Вайоминг), Бен Сассе (Небраска), Томми Тубервиль (Алабама), конгрессмен от Республиканской партии Уильям Тиммонс (Южная Каролина). Они провели встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром обороны Украины Андреем Тараном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
100% прав! кацапо-фашисты понимают только силу!
Нужно вооружаться до зубов!и со временем выбьем кацапскую падаль с Крыма и Донецка/Луганска. так и будет
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06.09.2021 17:32
+15
Я даже не сомневаюсь, что сенаторы США прибыли в Украину по личной просьбе Петра Алексеевича Порошенко. Если бы не он, они бы никогда не приехали в Украину и никогда не сказали бы столько тёплых слов в адрес нашей страны. Я, мы - все за Порошенко!
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06.09.2021 17:40
+11
Это оружие активного боя,выстрелил и пошёл дальше,ты думаешь ты увидишь танк дальше 3 км?Ты и на 2 км его не увидишь.Есть ещё и Штурмы с модернизированными ракетами они бьют на 5 км ,есть те же байрактары..Оружия должны быть много и разного.
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06.09.2021 17:58
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100% прав! кацапо-фашисты понимают только силу!
Нужно вооружаться до зубов!и со временем выбьем кацапскую падаль с Крыма и Донецка/Луганска. так и будет
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06.09.2021 17:32 Ответить
Нема сенсу від зброї коли немає духу і бажання.Історія з Афганістаном це доводить.А зараз немає бажання у нинішньої влади і особисто Зе.Тобто наказу нікому віддавати.
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06.09.2021 17:55 Ответить
При чому тут влада? Дух і бажання є в народу України. А якщо клован з д'єрьмаком злиняють з країни,як президент Афганістану-то це буде ще краще.
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06.09.2021 18:14 Ответить
Якщо...а поки зброю народу не видають а військові виконують накази і не можна без наказу взяти зброю і поїхали... Все спирається на владу.
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06.09.2021 18:27 Ответить
Якщо й злиняють, то куди ти дінеш стадо, яке галасавало папріколу?
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06.09.2021 18:44 Ответить
стадо заженем в стійло
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06.09.2021 18:53 Ответить
Короче,этот человек кроме как в морду, иначе непонимает. Воспитание подворотни…
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06.09.2021 18:38 Ответить
Его слова да Богу в уши! И поскорее перейти от слов к делу!
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06.09.2021 17:33 Ответить
Знаем-знаем: все что угодно, но с дальностью поражения до 3 км.
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06.09.2021 17:35 Ответить
Ти побачиш танк за 3 кілометри?
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06.09.2021 17:46 Ответить
Это оружие активного боя,выстрелил и пошёл дальше,ты думаешь ты увидишь танк дальше 3 км?Ты и на 2 км его не увидишь.Есть ещё и Штурмы с модернизированными ракетами они бьют на 5 км ,есть те же байрактары..Оружия должны быть много и разного.
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06.09.2021 17:58 Ответить
выстрелил и забыл-это о джевелинах
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06.09.2021 18:40 Ответить
причем тут долбанные джавелины?
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06.09.2021 19:58 Ответить
Последний сильный президент Соединенных Штатов был Джордж Буш младший.. то что после него это уже совсем не то США помогут развивать потенциал ПВО Украины, модернизовать флот и поставят "Джавелины". Путин понимает только язык силы, - сенатор Грэм - Цензор.НЕТ 815
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06.09.2021 17:37 Ответить
А завклубом шо, гений внешней политики?
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06.09.2021 17:54 Ответить
Сильно кацапня Грузию подерибанила при нём.
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06.09.2021 18:15 Ответить
Грузія була "подерібанена" ще за 20 років до того... Але коли Грузії був вже піпець - George Walker Bush привів чималий флот до берегів Грузії, і поставив кацапів перед вибором - чи ви воюєте з Грузією та атакуєте флот США, чи ви забирайтесь геть.
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06.09.2021 21:22 Ответить
Последний сильный, был Рейган. После Рейгана только Трамп выделялся в лучшую сторону, на фоне серой массы. Ну а самый плохой - Обама.
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06.09.2021 22:29 Ответить
Я даже не сомневаюсь, что сенаторы США прибыли в Украину по личной просьбе Петра Алексеевича Порошенко. Если бы не он, они бы никогда не приехали в Украину и никогда не сказали бы столько тёплых слов в адрес нашей страны. Я, мы - все за Порошенко!
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06.09.2021 17:40 Ответить
США допоможуть розвивати потенціал ППО України, модернізувати флот і поставлять "Джавеліни". Путін розуміє лише мову сили, - сенатор Грем - Цензор.НЕТ 3699
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06.09.2021 18:39 Ответить
Спасибо вам, немчура, спасибо, родненькие меркелевцы.
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06.09.2021 18:50 Ответить
Ну, республиканцы кругом в меньшенстве, а дерьмократов кацапы купят за пятак всех скопом
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06.09.2021 17:43 Ответить
Угу…кацы только соседей могут убивать да детей и женщин… против американцев они не рыпаются.
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06.09.2021 18:42 Ответить
флот нужно строить . модернизировать там особо и нечего США помогут развивать потенциал ПВО Украины, модернизовать флот и поставят "Джавелины". Путин понимает только язык силы, - сенатор Грэм - Цензор.НЕТ 5585
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06.09.2021 17:48 Ответить
Очікується, що республіканці на наступних виборах візьмуть і конгрес, і палату представників.
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06.09.2021 17:52 Ответить
дипломатичні перемовини з московитами треба проводити на руїнах кремля, по іншому ці упирі не зрозуміють
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06.09.2021 18:19 Ответить
А оно нам надо? Опять их кормить?
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06.09.2021 18:43 Ответить
А можно - будущее время изменить на настоящее?????
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06.09.2021 20:46 Ответить
Нам конче необхідна ******* ПРО! Тому "джавелінів" замало!
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06.09.2021 21:23 Ответить
Lindsey Graham is Trump's caddy.
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07.09.2021 00:29 Ответить
А СМЫСЛ ЕСЛИ У РОССИИ ЯДЕР !? УКРАИНЕ НАДО МОЩНОЕ ПРО И ГИПЕРЗВУКОВЫЕ ЯДЕРНЫЕ РАКЕТЫ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ !!!
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07.09.2021 07:35 Ответить
 
 