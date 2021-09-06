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Полтава (680) прокуратура (4863) стрельба (3161) школа (2886)

Из арбалета по учителям стреляла бывшая ученица, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Девушке могут предъявить подозрение в покушении на убийство.

Об этом сообщает прокуратура Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Лицо, которое оказалось бывшей ученицей указанной школы, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении", - сказано в сообщении.

Дело расследуют по ч.2 ст.15 (законченное покушение на совершение преступления) и п.1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

Смотрите: Девушка стреляла из арбалета на территории школы в Полтаве: ранения получили два учителя. ФОТО

Мотивы и обстоятельства совершения преступления выясняются, добавили в прокуратуре.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей.

Из арбалета по учителям стреляла бывшая ученица, - прокуратура 01
Из арбалета по учителям стреляла бывшая ученица, - прокуратура 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Это всё фигня, мой - лучше.Из арбалета по учителям стреляла бывшая ученица, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5869
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06.09.2021 20:16
+9
Я би одной мымре из школы, по сей день не утратил желания поставить ей ростяжку. Есть педагоги прям человечные, но таких сжирают дети. А есть грымзы такие, задушить хочется.
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06.09.2021 20:28
+7
Може вчителі української не знають?

треба розібратись!
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06.09.2021 20:15
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а чого ти питаєш дозволу запитати, як рабиня? статус видресирував? бо всі різні, а вчитель усих під одну гребінку пхає, плаче, що він один, а вас багато. а причина всього лише у тому, що педвуз випустив полупродукт, який нек володіє достатніми знаннями. тому так тупить і ховається як страус за совковими ще від вчителів-бабульок (зараз вже) отриманих нормах комунікації. мені поався раз план урокеу якоїсь вчилки із села, вона приперлда дітям правила поведінки Сухомлинського без адаптації до **********, а коли від мене почула, що вона відстала від життя, мене забанили. така як ти, тупа попалась разом із совковими адмінами.
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06.09.2021 23:10 Ответить
Де я питала дозволу задати запитання? Я поставила перед фактом, що можу те саме запитати і запитала. Так, незважаючи на те, що всі діти різні всіх виховати змогла), а як виключення чиєсь психічно хворе генетичне сміття не змогла. Та й не мусила, бо не дресирувальник і не психіатр.
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06.09.2021 23:19 Ответить
все, по темі твої мозги більш не варять? можеш - питай, не можеш - не питай. чисто за ГамлЄтом.
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06.09.2021 23:25 Ответить
по темі, що написано тобою, нема чого особливо мізкам переварювати. примітивно. завжди винен хтось "винувата хата, що пустила Гната")))
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06.09.2021 23:31 Ответить
як ти точно підсумувала, але не мене, а себе. оюожнюю самокритиків. а тепер, іди в сраку!
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06.09.2021 23:33 Ответить
ути-пути, твоё мнение особенно ценно!!!)))
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06.09.2021 23:36 Ответить
а шо ні? ти ж тут транди вже не перший час? чого б це?
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06.09.2021 23:38 Ответить
ні, це тебе зацвкавив мій коментар, я тебе не зачіпала першою.
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07.09.2021 00:00 Ответить
та покуй, чий ти там хрєн зачепила.
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07.09.2021 00:08 Ответить
та то ти всіх своїм хреном зачіпаєш, як кожній бочці затичка. Хомячок боевой, мля...
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07.09.2021 00:10 Ответить
по темі дискусії є шо? немає? тоді іди своєму хахалю отстрочи. чи шефу.
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07.09.2021 00:13 Ответить
та йди ти сам отстрочи всім бажаючим, придурок.
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07.09.2021 00:20 Ответить
це генетичне сміття - інклюзивні діти? нормально народжених хворими робить оточення частіше, ніж хвороби.
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06.09.2021 23:26 Ответить
якщо все спихувати на оточення, то всі б ходили хворі (хоча, звичайно, інколи й оточення дається взнаки)
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06.09.2021 23:33 Ответить
хаха, так а шо вчилки разом із своїми зеленими продуктами щось путнє обрали? хворе суспільство обрало таких же хворих.
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06.09.2021 23:39 Ответить
… Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;
когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел;
когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.
Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?
Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их?
Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,
оставьте расти вместе то и другое до жатвы…
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06.09.2021 22:01 Ответить
Ну в США, так и есть. Особенно в бесплатных общественных школах в цветных районах. Добавьте туда доступность преобретения оружия....
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06.09.2021 23:10 Ответить
Поранені вчителі жінки чи чоловіки?
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06.09.2021 20:33 Ответить
педкороновані. яка різниця, що у них в штанях. головне, що в коробці, на яку вони педкорону клеють.
подивися на цього психолоха=як педіка, шо воно меле на тему "побори з вчителів на меблі", воно хоч раз у тему попало навіть стосовно його прямих обов"язків "безконфліктна комунікація", на все це воно змогло лише видать "я не згоден, коли мене звинувачують у некомпетентності", ніззя казати, що воно не компетентне, бо ніззя, педкорона тускніє. Як він баче діло? ви закриваєте хлебала, а я всім розказую, як я розрулив конфлікт, який не в його компетенції явно. його завдання там, щоб не дралися і не орали, а вирішували питання, замість цбього ми чуємо "як він з радістю іде на свою роботу, як вони ******* дітей" і подібна ахінея, що не стосується справи. і як вони всі педкурятником будуть пресувати вчительку, що повстала проти поборів з вчителів, разом із дипут.копусом.
https://www.facebook.com/groups/972084796669694/posts/1000665960478244/
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06.09.2021 21:39 Ответить
А якби дозволили вогнепальну зброю, то стріляла б з рушниці. )))
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06.09.2021 20:36 Ответить
А в нас заборонена вогнепальна зброя?Цікаво...А що тоді в мене за червона книжечка,яку мені видали в місцевому РВВС багато років тому,і кожні три роки там ставлять якусь печатку в тому ж РВВС,і там ще написано,що то "Дозвіл на зброю"?Коли купував рушницю,я про це і не знав.А воно он як...
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06.09.2021 20:44 Ответить
Кто захочет убить, тому вогнепальна не нужна. Эта вот с арбалета...
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06.09.2021 21:20 Ответить
С арбалета - это аристократично З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1367
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06.09.2021 23:32 Ответить
Мне лично больше нравится - Танто З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3806
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06.09.2021 23:35 Ответить
Досі не відомі підстави цього інциденту!!! Схоже на помсту за справи минулих років !!!))
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06.09.2021 20:40 Ответить
та не, чего там, понять и простить, и достать стрелу со сраки
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06.09.2021 20:43 Ответить
А ти певен що постраждалі не завинили дівчинці в минулому ???)))
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06.09.2021 20:49 Ответить
а я что написал?
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06.09.2021 20:53 Ответить
завинили "дівчинці"???? що ж треба було таке зробить, щоб "дівчинка" так зреагувала? бити? гвалтувати? екскременти примушувати їсти?
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06.09.2021 21:34 Ответить
Це в педагогів слід спитати ,чому вони її навчили !!! Приниження,домагання,згвалтування !!!)))
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06.09.2021 21:48 Ответить
якщо так і є як пишуть, то це реальниц АМОК.
«Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя», - написали у соцмережі. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/criminal/kurila-i-strilyala-po-vchitelyah-shcho-vidomo-pro-divchinu-yaka-z-arbaletom-napala-na-shkolu-u-poltavi--780881.html
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06.09.2021 22:10 Ответить
вони в тому ніколи не признаються, навіть собі. педкорона не дасть зробити. побіжять у суд про захист честі і достоїнства замість того, щоб порефлексувати, чого так вийшло і що зробити, щоб більше не повторилося.
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06.09.2021 21:43 Ответить
Директорка школи №11 Валентина Олійниченко розповіла, дівчина зайшла до однієї з аудиторій на другому поверсі та вистрелила у вчительку та завідувачку школи. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/criminal/kurila-i-strilyala-po-vchitelyah-shcho-vidomo-pro-divchinu-yaka-z-arbaletom-napala-na-shkolu-u-poltavi--780881.html
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06.09.2021 22:08 Ответить
"Додамо, що дівчина, яка стріляла з арбалета, вчилася у цій школі до 4 класу."
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07.09.2021 11:00 Ответить
це АМОК. не те речення ти притіг у коментар. ось це основне: вона заходила у кожний клас і стріляла. це амок.
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07.09.2021 11:05 Ответить
Ну вот, всё оказалось так, как я и предполагал после прочтения первой новости о случившимся.
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06.09.2021 20:42 Ответить
Як?? Мотиви та обставини поки що не з"ясовані !!! Помста за минуле ,це лише одна ,дуже вірогідна версія !!!)))
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06.09.2021 20:47 Ответить
На мій поглядом вона єдина. Інших я просто не бачу, стріляла вона явно навмисно.
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06.09.2021 20:56 Ответить
Реально версіі дві ,або дівчина психічно хвора ,або мала вагомі підстави для помсти !!!)))
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06.09.2021 21:01 Ответить
Одна не виключає другу. Тільки не зрозуміло, чому вона з цим тягла декілька років.
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06.09.2021 21:09 Ответить
Збагнути дії психічнохворої людини не можливо!! А відкладення можливо пояснити відїздом з міста чи очікуванням можливості здійснити акт помсти !!)))
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06.09.2021 21:19 Ответить
Це так. Але рідні і навколишні повинні були знати про це, і не дозволяти їй гратися з такою штукою, як арбалет. Не могла ж вона захворіти психічним розладом раптово. ))
Якщо вона вичікувала моменту помсти, то або дуже злопам'ятна, або не мала підручних засобів. Хоча при навіть не дуже багатої фантазії їх знайти не складно.
Тривалий від'їзд - це навряд чи, а ось те що вона намагалася кілька разів куди вступити, але зрізалася на іспитах - може бути. І на емоціях вирішила відігратися на вчителях. Хоча в такому випадку можливо вчитися потрібно було, а не курити підручники.
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06.09.2021 21:50 Ответить
Через нестачу інфи ми можемо фантазувати нескінченно !!!))))
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06.09.2021 21:54 Ответить
Зате можемо підкинути версії слідству. З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4870
Нехай прокурорські напружаться. З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3444
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06.09.2021 21:58 Ответить
Директорка школи №11 Валентина Олійниченко розповіла, дівчина зайшла до однієї з аудиторій на другому поверсі та вистрелила у вчительку та завідувачку школи. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/criminal/kurila-i-strilyala-po-vchitelyah-shcho-vidomo-pro-divchinu-yaka-z-arbaletom-napala-na-shkolu-u-poltavi--780881.html
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06.09.2021 22:09 Ответить
Ось нова інфа.
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07.09.2021 12:18 Ответить
а преЗЕ шмалял из лука (никого не убил - уже хорошо)))
З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8605

.
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06.09.2021 20:50 Ответить
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь"
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06.09.2021 21:02 Ответить
У ЗЕлі на мішені -мабуть- Порошенко зображений? З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4968
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06.09.2021 21:05 Ответить
100%. Та ще й зображений в дуже непрезентабельному вигляді...
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06.09.2021 22:06 Ответить
настоящая амазонка учитесь сметуны
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06.09.2021 21:58 Ответить
ось і зеленосяйве обличчя цієї дівзулі ...

https://patrioty.org.ua/society/ruku-probylo-naskriz-ziavylysia-podrobytsi-pro-strilianynu-z-arbaleta-v-poltavskii-shkoli-390201.html
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06.09.2021 22:02 Ответить
Знакомые толкинисты в своё время пели на мотив песенки из бременских музыкантов:
Ничего на свету свете лучше не-еетуууу
Чем стрелять в людей из арбале-ета
З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1925
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06.09.2021 22:29 Ответить
Кто интересуется охотой может посмотреть в ютубе много роликов. Например стоит олень. По нему производится вістрел из современного арбалета (с опикой), на стреле светодиодик (ну чтобы искать было проще). Летит стрела, попадает в оленя и исчезает....олень начинает двигаться и тогда наблюдатель видит стрелу которая торчит из земли, а олень просто ее закрывал своим телом.....В общем стрела пробивает тушу оленя....видел подобный ролик и с медведем....Арбалет - грозное оружие, не для придурков.
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06.09.2021 23:03 Ответить
Ясно що помста як я і казав.
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06.09.2021 23:40 Ответить
Aleks Sun
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07.09.2021 00:47 Ответить
Читаю коментарії про "заслуживших на помсту" вчителів та "смайлики"при обговоренні цієї теми і мені цікаво:якби серед жертв виявилися діти?Якою була б реакція коментаторів?
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07.09.2021 08:46 Ответить
Все могло бути, звісно, але треба відзначити, що не виявилися. І інтуіція підказує, що не просто так...

"Вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя".
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07.09.2021 10:03 Ответить
"Додамо, що дівчина, яка стріляла з арбалета, вчилася у цій школі до 4 класу" ???
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07.09.2021 11:01 Ответить
Бідна дитина.Яка каменюка в неї на душі.Життя її образило.А тепер ще тюрма.
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07.09.2021 14:58 Ответить
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