УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7715 відвідувачів онлайн
Новини Події
19 364 160
Полтава (358) прокуратура (3168) стрілянина (1678) школа (1824)

З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Дівчині можуть висунути підозру в замаху на вбивство.

Про це повідомляє прокуратура Полтавської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Особу, яка виявилася колишньою ученицею вказаної школи, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру", - сказано в повідомленні.

Справу розслідують за ч.2 ст.15 (закінчений замах на вчинення злочину) та п.1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів. ФОТО

Мотиви та обставини скоєння злочину з'ясовуються, додали в прокуратурі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 6 вересня, дівчина відкрила на території школи стрілянину з арбалета і поранила двох вчителів.

З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура 01
З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Это всё фигня, мой - лучше.Из арбалета по учителям стреляла бывшая ученица, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5869
показати весь коментар
06.09.2021 20:16
+9
Я би одной мымре из школы, по сей день не утратил желания поставить ей ростяжку. Есть педагоги прям человечные, но таких сжирают дети. А есть грымзы такие, задушить хочется.
показати весь коментар
06.09.2021 20:28
+7
Може вчителі української не знають?

треба розібратись!
показати весь коментар
06.09.2021 20:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
а чого ти питаєш дозволу запитати, як рабиня? статус видресирував? бо всі різні, а вчитель усих під одну гребінку пхає, плаче, що він один, а вас багато. а причина всього лише у тому, що педвуз випустив полупродукт, який нек володіє достатніми знаннями. тому так тупить і ховається як страус за совковими ще від вчителів-бабульок (зараз вже) отриманих нормах комунікації. мені поався раз план урокеу якоїсь вчилки із села, вона приперлда дітям правила поведінки Сухомлинського без адаптації до **********, а коли від мене почула, що вона відстала від життя, мене забанили. така як ти, тупа попалась разом із совковими адмінами.
показати весь коментар
06.09.2021 23:10 Відповісти
Де я питала дозволу задати запитання? Я поставила перед фактом, що можу те саме запитати і запитала. Так, незважаючи на те, що всі діти різні всіх виховати змогла), а як виключення чиєсь психічно хворе генетичне сміття не змогла. Та й не мусила, бо не дресирувальник і не психіатр.
показати весь коментар
06.09.2021 23:19 Відповісти
все, по темі твої мозги більш не варять? можеш - питай, не можеш - не питай. чисто за ГамлЄтом.
показати весь коментар
06.09.2021 23:25 Відповісти
по темі, що написано тобою, нема чого особливо мізкам переварювати. примітивно. завжди винен хтось "винувата хата, що пустила Гната")))
показати весь коментар
06.09.2021 23:31 Відповісти
як ти точно підсумувала, але не мене, а себе. оюожнюю самокритиків. а тепер, іди в сраку!
показати весь коментар
06.09.2021 23:33 Відповісти
ути-пути, твоё мнение особенно ценно!!!)))
показати весь коментар
06.09.2021 23:36 Відповісти
а шо ні? ти ж тут транди вже не перший час? чого б це?
показати весь коментар
06.09.2021 23:38 Відповісти
ні, це тебе зацвкавив мій коментар, я тебе не зачіпала першою.
показати весь коментар
07.09.2021 00:00 Відповісти
та покуй, чий ти там хрєн зачепила.
показати весь коментар
07.09.2021 00:08 Відповісти
та то ти всіх своїм хреном зачіпаєш, як кожній бочці затичка. Хомячок боевой, мля...
показати весь коментар
07.09.2021 00:10 Відповісти
по темі дискусії є шо? немає? тоді іди своєму хахалю отстрочи. чи шефу.
показати весь коментар
07.09.2021 00:13 Відповісти
та йди ти сам отстрочи всім бажаючим, придурок.
показати весь коментар
07.09.2021 00:20 Відповісти
це генетичне сміття - інклюзивні діти? нормально народжених хворими робить оточення частіше, ніж хвороби.
показати весь коментар
06.09.2021 23:26 Відповісти
якщо все спихувати на оточення, то всі б ходили хворі (хоча, звичайно, інколи й оточення дається взнаки)
показати весь коментар
06.09.2021 23:33 Відповісти
хаха, так а шо вчилки разом із своїми зеленими продуктами щось путнє обрали? хворе суспільство обрало таких же хворих.
показати весь коментар
06.09.2021 23:39 Відповісти
… Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;
когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел;
когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.
Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?
Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их?
Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,
оставьте расти вместе то и другое до жатвы…
показати весь коментар
06.09.2021 22:01 Відповісти
Ну в США, так и есть. Особенно в бесплатных общественных школах в цветных районах. Добавьте туда доступность преобретения оружия....
показати весь коментар
06.09.2021 23:10 Відповісти
Поранені вчителі жінки чи чоловіки?
показати весь коментар
06.09.2021 20:33 Відповісти
педкороновані. яка різниця, що у них в штанях. головне, що в коробці, на яку вони педкорону клеють.
подивися на цього психолоха=як педіка, шо воно меле на тему "побори з вчителів на меблі", воно хоч раз у тему попало навіть стосовно його прямих обов"язків "безконфліктна комунікація", на все це воно змогло лише видать "я не згоден, коли мене звинувачують у некомпетентності", ніззя казати, що воно не компетентне, бо ніззя, педкорона тускніє. Як він баче діло? ви закриваєте хлебала, а я всім розказую, як я розрулив конфлікт, який не в його компетенції явно. його завдання там, щоб не дралися і не орали, а вирішували питання, замість цбього ми чуємо "як він з радістю іде на свою роботу, як вони ******* дітей" і подібна ахінея, що не стосується справи. і як вони всі педкурятником будуть пресувати вчительку, що повстала проти поборів з вчителів, разом із дипут.копусом.
https://www.facebook.com/groups/972084796669694/posts/1000665960478244/
показати весь коментар
06.09.2021 21:39 Відповісти
А якби дозволили вогнепальну зброю, то стріляла б з рушниці. )))
показати весь коментар
06.09.2021 20:36 Відповісти
А в нас заборонена вогнепальна зброя?Цікаво...А що тоді в мене за червона книжечка,яку мені видали в місцевому РВВС багато років тому,і кожні три роки там ставлять якусь печатку в тому ж РВВС,і там ще написано,що то "Дозвіл на зброю"?Коли купував рушницю,я про це і не знав.А воно он як...
показати весь коментар
06.09.2021 20:44 Відповісти
Кто захочет убить, тому вогнепальна не нужна. Эта вот с арбалета...
показати весь коментар
06.09.2021 21:20 Відповісти
С арбалета - это аристократично З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1367
показати весь коментар
06.09.2021 23:32 Відповісти
Мне лично больше нравится - Танто З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3806
показати весь коментар
06.09.2021 23:35 Відповісти
Досі не відомі підстави цього інциденту!!! Схоже на помсту за справи минулих років !!!))
показати весь коментар
06.09.2021 20:40 Відповісти
та не, чего там, понять и простить, и достать стрелу со сраки
показати весь коментар
06.09.2021 20:43 Відповісти
А ти певен що постраждалі не завинили дівчинці в минулому ???)))
показати весь коментар
06.09.2021 20:49 Відповісти
а я что написал?
показати весь коментар
06.09.2021 20:53 Відповісти
завинили "дівчинці"???? що ж треба було таке зробить, щоб "дівчинка" так зреагувала? бити? гвалтувати? екскременти примушувати їсти?
показати весь коментар
06.09.2021 21:34 Відповісти
Це в педагогів слід спитати ,чому вони її навчили !!! Приниження,домагання,згвалтування !!!)))
показати весь коментар
06.09.2021 21:48 Відповісти
якщо так і є як пишуть, то це реальниц АМОК.
«Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя», - написали у соцмережі. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/criminal/kurila-i-strilyala-po-vchitelyah-shcho-vidomo-pro-divchinu-yaka-z-arbaletom-napala-na-shkolu-u-poltavi--780881.html
показати весь коментар
06.09.2021 22:10 Відповісти
вони в тому ніколи не признаються, навіть собі. педкорона не дасть зробити. побіжять у суд про захист честі і достоїнства замість того, щоб порефлексувати, чого так вийшло і що зробити, щоб більше не повторилося.
показати весь коментар
06.09.2021 21:43 Відповісти
Директорка школи №11 Валентина Олійниченко розповіла, дівчина зайшла до однієї з аудиторій на другому поверсі та вистрелила у вчительку та завідувачку школи. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/criminal/kurila-i-strilyala-po-vchitelyah-shcho-vidomo-pro-divchinu-yaka-z-arbaletom-napala-na-shkolu-u-poltavi--780881.html
показати весь коментар
06.09.2021 22:08 Відповісти
"Додамо, що дівчина, яка стріляла з арбалета, вчилася у цій школі до 4 класу."
показати весь коментар
07.09.2021 11:00 Відповісти
це АМОК. не те речення ти притіг у коментар. ось це основне: вона заходила у кожний клас і стріляла. це амок.
показати весь коментар
07.09.2021 11:05 Відповісти
Ну вот, всё оказалось так, как я и предполагал после прочтения первой новости о случившимся.
показати весь коментар
06.09.2021 20:42 Відповісти
Як?? Мотиви та обставини поки що не з"ясовані !!! Помста за минуле ,це лише одна ,дуже вірогідна версія !!!)))
показати весь коментар
06.09.2021 20:47 Відповісти
На мій поглядом вона єдина. Інших я просто не бачу, стріляла вона явно навмисно.
показати весь коментар
06.09.2021 20:56 Відповісти
Реально версіі дві ,або дівчина психічно хвора ,або мала вагомі підстави для помсти !!!)))
показати весь коментар
06.09.2021 21:01 Відповісти
Одна не виключає другу. Тільки не зрозуміло, чому вона з цим тягла декілька років.
показати весь коментар
06.09.2021 21:09 Відповісти
Збагнути дії психічнохворої людини не можливо!! А відкладення можливо пояснити відїздом з міста чи очікуванням можливості здійснити акт помсти !!)))
показати весь коментар
06.09.2021 21:19 Відповісти
Це так. Але рідні і навколишні повинні були знати про це, і не дозволяти їй гратися з такою штукою, як арбалет. Не могла ж вона захворіти психічним розладом раптово. ))
Якщо вона вичікувала моменту помсти, то або дуже злопам'ятна, або не мала підручних засобів. Хоча при навіть не дуже багатої фантазії їх знайти не складно.
Тривалий від'їзд - це навряд чи, а ось те що вона намагалася кілька разів куди вступити, але зрізалася на іспитах - може бути. І на емоціях вирішила відігратися на вчителях. Хоча в такому випадку можливо вчитися потрібно було, а не курити підручники.
показати весь коментар
06.09.2021 21:50 Відповісти
Через нестачу інфи ми можемо фантазувати нескінченно !!!))))
показати весь коментар
06.09.2021 21:54 Відповісти
Зате можемо підкинути версії слідству. З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4870
Нехай прокурорські напружаться. З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3444
показати весь коментар
06.09.2021 21:58 Відповісти
Директорка школи №11 Валентина Олійниченко розповіла, дівчина зайшла до однієї з аудиторій на другому поверсі та вистрелила у вчительку та завідувачку школи. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/criminal/kurila-i-strilyala-po-vchitelyah-shcho-vidomo-pro-divchinu-yaka-z-arbaletom-napala-na-shkolu-u-poltavi--780881.html
показати весь коментар
06.09.2021 22:09 Відповісти
Ось нова інфа.
показати весь коментар
07.09.2021 12:18 Відповісти
а преЗЕ шмалял из лука (никого не убил - уже хорошо)))
З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8605

.
показати весь коментар
06.09.2021 20:50 Відповісти
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь"
показати весь коментар
06.09.2021 21:02 Відповісти
У ЗЕлі на мішені -мабуть- Порошенко зображений? З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4968
показати весь коментар
06.09.2021 21:05 Відповісти
100%. Та ще й зображений в дуже непрезентабельному вигляді...
показати весь коментар
06.09.2021 22:06 Відповісти
настоящая амазонка учитесь сметуны
показати весь коментар
06.09.2021 21:58 Відповісти
ось і зеленосяйве обличчя цієї дівзулі ...

https://patrioty.org.ua/society/ruku-probylo-naskriz-ziavylysia-podrobytsi-pro-strilianynu-z-arbaleta-v-poltavskii-shkoli-390201.html
показати весь коментар
06.09.2021 22:02 Відповісти
Знакомые толкинисты в своё время пели на мотив песенки из бременских музыкантов:
Ничего на свету свете лучше не-еетуууу
Чем стрелять в людей из арбале-ета
З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1925
показати весь коментар
06.09.2021 22:29 Відповісти
Кто интересуется охотой может посмотреть в ютубе много роликов. Например стоит олень. По нему производится вістрел из современного арбалета (с опикой), на стреле светодиодик (ну чтобы искать было проще). Летит стрела, попадает в оленя и исчезает....олень начинает двигаться и тогда наблюдатель видит стрелу которая торчит из земли, а олень просто ее закрывал своим телом.....В общем стрела пробивает тушу оленя....видел подобный ролик и с медведем....Арбалет - грозное оружие, не для придурков.
показати весь коментар
06.09.2021 23:03 Відповісти
Ясно що помста як я і казав.
показати весь коментар
06.09.2021 23:40 Відповісти
Aleks Sun
показати весь коментар
07.09.2021 00:47 Відповісти
Читаю коментарії про "заслуживших на помсту" вчителів та "смайлики"при обговоренні цієї теми і мені цікаво:якби серед жертв виявилися діти?Якою була б реакція коментаторів?
показати весь коментар
07.09.2021 08:46 Відповісти
Все могло бути, звісно, але треба відзначити, що не виявилися. І інтуіція підказує, що не просто так...

"Вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя".
показати весь коментар
07.09.2021 10:03 Відповісти
"Додамо, що дівчина, яка стріляла з арбалета, вчилася у цій школі до 4 класу" ???
показати весь коментар
07.09.2021 11:01 Відповісти
Бідна дитина.Яка каменюка в неї на душі.Життя її образило.А тепер ще тюрма.
показати весь коментар
07.09.2021 14:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 