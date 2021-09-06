З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура

Дівчині можуть висунути підозру в замаху на вбивство.

Про це повідомляє прокуратура Полтавської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Особу, яка виявилася колишньою ученицею вказаної школи, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру", - сказано в повідомленні.

Справу розслідують за ч.2 ст.15 (закінчений замах на вчинення злочину) та п.1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічно.

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Мотиви та обставини скоєння злочину з'ясовуються, додали в прокуратурі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 6 вересня, дівчина відкрила на території школи стрілянину з арбалета і поранила двох вчителів.



