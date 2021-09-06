З арбалета по вчителях стріляла колишня учениця, - прокуратура
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Дівчині можуть висунути підозру в замаху на вбивство.
Про це повідомляє прокуратура Полтавської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Особу, яка виявилася колишньою ученицею вказаної школи, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру", - сказано в повідомленні.
Справу розслідують за ч.2 ст.15 (закінчений замах на вчинення злочину) та п.1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічно.
Мотиви та обставини скоєння злочину з'ясовуються, додали в прокуратурі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 6 вересня, дівчина відкрила на території школи стрілянину з арбалета і поранила двох вчителів.
Будь ласка, зачекайте...
когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел;
когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.
Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?
Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их?
Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,
оставьте расти вместе то и другое до жатвы…
подивися на цього психолоха=як педіка, шо воно меле на тему "побори з вчителів на меблі", воно хоч раз у тему попало навіть стосовно його прямих обов"язків "безконфліктна комунікація", на все це воно змогло лише видать "я не згоден, коли мене звинувачують у некомпетентності", ніззя казати, що воно не компетентне, бо ніззя, педкорона тускніє. Як він баче діло? ви закриваєте хлебала, а я всім розказую, як я розрулив конфлікт, який не в його компетенції явно. його завдання там, щоб не дралися і не орали, а вирішували питання, замість цбього ми чуємо "як він з радістю іде на свою роботу, як вони ******* дітей" і подібна ахінея, що не стосується справи. і як вони всі педкурятником будуть пресувати вчительку, що повстала проти поборів з вчителів, разом із дипут.копусом.
https://www.facebook.com/groups/972084796669694/posts/1000665960478244/
«Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя», - написали у соцмережі. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/criminal/kurila-i-strilyala-po-vchitelyah-shcho-vidomo-pro-divchinu-yaka-z-arbaletom-napala-na-shkolu-u-poltavi--780881.html
Якщо вона вичікувала моменту помсти, то або дуже злопам'ятна, або не мала підручних засобів. Хоча при навіть не дуже багатої фантазії їх знайти не складно.
Тривалий від'їзд - це навряд чи, а ось те що вона намагалася кілька разів куди вступити, але зрізалася на іспитах - може бути. І на емоціях вирішила відігратися на вчителях. Хоча в такому випадку можливо вчитися потрібно було, а не курити підручники.
Нехай прокурорські напружаться.
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https://patrioty.org.ua/society/ruku-probylo-naskriz-ziavylysia-podrobytsi-pro-strilianynu-z-arbaleta-v-poltavskii-shkoli-390201.html
Ничего на свету свете лучше не-еетуууу
Чем стрелять в людей из арбале-ета
"Вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя".