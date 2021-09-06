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Новости Политика Украины
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Отставку некоторых министров Рада может рассмотреть в конце сентября, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отставку некоторых министров Рада может рассмотреть в конце сентября, - Арахамия

Верховная Рада в конце сентября текущего года может рассмотреть вопросы о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины.

Об этом сообщил на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Отставки (министров. - Ред.) по времени - это где-то в конце сентября, последняя декада", - сказал Арахамия.

Он уточнил, что на протяжении лета фракция сделала внутренний рейтинг всех членов Кабмина, опросив депутатов. Арахамия отказался называть фамилии "лидеров и аутсайдеров" этого рейтинга, поскольку если "сегодня мы назовем любую фамилию, завтра его уже перестанут слушаться в министерстве" и, таким образом, возникнет угроза остановки работы министерства на две-три недели.

Смотрите: Разумков о кадровых перестановках в Кабмине: Кто-то уйдет сам, кто-то добровольно-принудительно. ВИДЕО

"Мне кажется, что это - такие вот преждевременные заявления - мешает государственному управлению", - добавил Арахамия.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Відставку деяких міністрів Рада може розглянути в кінці вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2326
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06.09.2021 22:55
+2
может рассмотреть в конце сентября,-А может и не рассмотреть, хрен его, этот цирк Коломойского, знает. Философствует рожа рыночного продавца цветов советских времён .
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06.09.2021 22:52
+2
Дії змінюються ,але вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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06.09.2021 22:57
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хм.. а можно рассмотреть отставку всех - вр, км, и преза !? .... коктейли молотова мы уже припасли по такому случаю, да и потяжелей найдем - ибо убежать вам удастся не всем...... Отставку некоторых министров Рада может рассмотреть в конце сентября, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9402
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06.09.2021 22:51 Ответить
Монах, так ты же голосовал за таких как арахамия, не?
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06.09.2021 22:53 Ответить
пздц... сколько раз тебе обьяснять мое политическое кредо !?
" ты никакой не слабоумный, а просто умный но ослаб." Відставку деяких міністрів Рада може розглянути в кінці вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5187
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06.09.2021 23:00 Ответить
Кацап скиздел в одном месте и тут же блохой препрыгнул на другое?
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06.09.2021 23:01 Ответить
ты подтвердил своим высером мой комент который был выше !!! .. давай щенок делай уроки и завтра в школу - грызть куй науку... Відставку деяких міністрів Рада може розглянути в кінці вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2847
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06.09.2021 23:05 Ответить
ЗЕбанат, ты себя зверски переоцениваешь, как недооцениваешь мое время на штучную работу с единичным кацапом. Я больше оптом занимаюсь.
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06.09.2021 23:07 Ответить
Монах, так шо ты не голосовал за наркомана?
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06.09.2021 23:08 Ответить
Арахамия ловко, по-обезьяньи вскарабкался на дерево
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06.09.2021 22:52 Ответить
Собакоподібна мавпа ,абхазької родини !!!))))
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06.09.2021 22:56 Ответить
может рассмотреть в конце сентября,-А может и не рассмотреть, хрен его, этот цирк Коломойского, знает. Философствует рожа рыночного продавца цветов советских времён .
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06.09.2021 22:52 Ответить
Дії змінюються ,але вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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06.09.2021 22:57 Ответить
Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!)))
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06.09.2021 22:55 Ответить
Відставку деяких міністрів Рада може розглянути в кінці вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2326
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06.09.2021 22:55 Ответить
А когда же тебя в отставку уже отправят, уж долго ты там засиделся. Ну понятно, от такого бабла никому не хочется уходить.
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06.09.2021 22:56 Ответить
арахамия кусок абхазского дерьма, нпх
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06.09.2021 23:06 Ответить
а відставка деяких Арахамій не передбачається?
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06.09.2021 23:11 Ответить
Слуги заговорили про відставки. Там щось вариться.
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06.09.2021 23:33 Ответить
Подаруйте поцу брауну бритву Відставку деяких міністрів Рада може розглянути в кінці вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9214
А то ніби і борода є , а ніби і ще не виросла. І так 3 роки.
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07.09.2021 09:04 Ответить
 
 