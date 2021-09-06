Відставку деяких міністрів Рада може розглянути в кінці вересня, - Арахамія

Верховна Рада в кінці вересня поточного року може розглянути питання про кадрові ротації в Кабінеті міністрів України.

Про це повідомив на брифінгу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відставки (міністрів. - ред.) щодо часу - це десь у кінці вересня, остання декада", - сказав Арахамія.

Він уточнив, що протягом літа фракція зробила внутрішній рейтинг всіх членів Кабміну, опитавши депутатів. Арахамія відмовився називати прізвища "лідерів та аутсайдерів" цього рейтингу, оскільки якщо "сьогодні ми назвемо будь-яке прізвище, завтра його вже перестануть слухатися в міністерстві" і, таким чином, виникне загроза зупинки роботи міністерства на два-три тижні.

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"Мені здається, що це - такі ось передчасні заяви - заважає державному управлінню", - додав Арахамія.