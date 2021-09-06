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Відставку деяких міністрів Рада може розглянути в кінці вересня, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відставку деяких міністрів Рада може розглянути в кінці вересня, - Арахамія

Верховна Рада в кінці вересня поточного року може розглянути питання про кадрові ротації в Кабінеті міністрів України.

Про це повідомив на брифінгу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відставки (міністрів. - ред.) щодо часу - це десь у кінці вересня, остання декада", - сказав Арахамія.

Він уточнив, що протягом літа фракція зробила внутрішній рейтинг всіх членів Кабміну, опитавши депутатів. Арахамія відмовився називати прізвища "лідерів та аутсайдерів" цього рейтингу, оскільки якщо "сьогодні ми назвемо будь-яке прізвище, завтра його вже перестануть слухатися в міністерстві" і, таким чином, виникне загроза зупинки роботи міністерства на два-три тижні.

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"Мені здається, що це - такі ось передчасні заяви - заважає державному управлінню", - додав Арахамія.
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Топ коментарі
+3
Відставку деяких міністрів Рада може розглянути в кінці вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2326
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06.09.2021 22:55
+2
может рассмотреть в конце сентября,-А может и не рассмотреть, хрен его, этот цирк Коломойского, знает. Философствует рожа рыночного продавца цветов советских времён .
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06.09.2021 22:52
+2
Дії змінюються ,але вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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06.09.2021 22:57
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хм.. а можно рассмотреть отставку всех - вр, км, и преза !? .... коктейли молотова мы уже припасли по такому случаю, да и потяжелей найдем - ибо убежать вам удастся не всем...... Отставку некоторых министров Рада может рассмотреть в конце сентября, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9402
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06.09.2021 22:51 Відповісти
Монах, так ты же голосовал за таких как арахамия, не?
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06.09.2021 22:53 Відповісти
пздц... сколько раз тебе обьяснять мое политическое кредо !?
" ты никакой не слабоумный, а просто умный но ослаб." Відставку деяких міністрів Рада може розглянути в кінці вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5187
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06.09.2021 23:00 Відповісти
Кацап скиздел в одном месте и тут же блохой препрыгнул на другое?
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06.09.2021 23:01 Відповісти
ты подтвердил своим высером мой комент который был выше !!! .. давай щенок делай уроки и завтра в школу - грызть куй науку... Відставку деяких міністрів Рада може розглянути в кінці вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2847
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06.09.2021 23:05 Відповісти
ЗЕбанат, ты себя зверски переоцениваешь, как недооцениваешь мое время на штучную работу с единичным кацапом. Я больше оптом занимаюсь.
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06.09.2021 23:07 Відповісти
Монах, так шо ты не голосовал за наркомана?
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06.09.2021 23:08 Відповісти
Арахамия ловко, по-обезьяньи вскарабкался на дерево
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06.09.2021 22:52 Відповісти
Собакоподібна мавпа ,абхазької родини !!!))))
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06.09.2021 22:56 Відповісти
может рассмотреть в конце сентября,-А может и не рассмотреть, хрен его, этот цирк Коломойского, знает. Философствует рожа рыночного продавца цветов советских времён .
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06.09.2021 22:52 Відповісти
Дії змінюються ,але вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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06.09.2021 22:57 Відповісти
Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!)))
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06.09.2021 22:55 Відповісти
Відставку деяких міністрів Рада може розглянути в кінці вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2326
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06.09.2021 22:55 Відповісти
А когда же тебя в отставку уже отправят, уж долго ты там засиделся. Ну понятно, от такого бабла никому не хочется уходить.
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06.09.2021 22:56 Відповісти
арахамия кусок абхазского дерьма, нпх
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06.09.2021 23:06 Відповісти
а відставка деяких Арахамій не передбачається?
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06.09.2021 23:11 Відповісти
Слуги заговорили про відставки. Там щось вариться.
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06.09.2021 23:33 Відповісти
Подаруйте поцу брауну бритву Відставку деяких міністрів Рада може розглянути в кінці вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9214
А то ніби і борода є , а ніби і ще не виросла. І так 3 роки.
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07.09.2021 09:04 Відповісти
 
 