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"Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

ООН обеспокоена тяжелыми условиями в которых вынуждены находиться мигранты на границе с Польшей и Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом в своем сообщении отмечает Международная организация по миграции.

Беспокойство агентства ООН вызывают прежде всего "ужасные условия", в которых живут нелегальные мигранты и отсутствие адекватного доступа к приюту для тех, кто ищет международной защиты и помощи.

Отмечается, что застрявшие на границе со странами мигранты имеют ограниченный доступ даже к питьевой воде, а также к медицинской помощи и достойному жилью.

"Продолжение этой неприемлемой ситуации представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья мигрантов. МОМ настоятельно призывает государства обеспечить благосостояние людей и права человека, включая достоинство и гуманное обращение, и предоставить гуманитарный доступ всем мигрантам, нуждающимся в помощи", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь использует мигрантов для искусственного давления на границу ЕС, - Боррель

Потоки нелегалов из Сирии и Ирана направились в Евросоюз из Беларуси после скандального заявления захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о том, что "они больше не будут сдерживать мигрантов и наркотики".

Из-за мощного наплыва мигрантов Литва объявила, что начинает строить на границе стену для их сдерживания. Польша объявила режим чрезвычайного положения на границе.
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Топ комментарии
+14
так при чум тут ЕС? пусть у батьки сидят картоплю жрут... они на пару с путиным такие пакостники оба.... путин научил всему как гадить соседям... пусть едут жить в арбские эмираты, одним словом в мусульманские странык братьям своим! чего они прутся все к (неверным?) они нас так называют по карану ..вот к ВЕРНЫМ пусть и валят тунеядци....а в европе геи, извращенци, есть радио и музыка и вино,и люди ходят даже в шортах,и женщины без мужей выходят из дому, одни нарушения карана и шириата.
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07.09.2021 08:14
+12
А сталагмит из говна в росии это плохие или хорошие условия по мнению ООН? "Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 6387
"Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 703
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07.09.2021 08:10
+12
Litva vot tak ulozyla koliucku so svojej storoni uze 20 kilometrov eto za mesiac"Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 4164
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07.09.2021 08:11
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Belorus koliucku ulozyli so svojej storoni gde naxoditisia nelegali neutralnoj tocnej Belorus storone.Vot za eto nado sankciji novyje vlozit kak sledujet
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07.09.2021 08:08 Ответить
А сталагмит из говна в росии это плохие или хорошие условия по мнению ООН? "Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 6387
"Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 703
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07.09.2021 08:10 Ответить
А на дверях замість ручки дірка. "Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 4453
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07.09.2021 08:13 Ответить
Litva vot tak ulozyla koliucku so svojej storoni uze 20 kilometrov eto za mesiac"Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 4164
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07.09.2021 08:11 Ответить
Надо припахать самих мигрантов за право ночевать в палатке и жратву...а потом за колючку в белопарашу "Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 5851
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07.09.2021 08:14 Ответить
Tak oni i zyvut palatkax v dani moment.Vot vyjasnili sto odin iz nix irakec ISIS ucastvoval.Daze etogo trudno budet deportirovat po zakonam ES
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07.09.2021 08:21 Ответить
Ти все гірше й гірше пишеш російський текст латиницею Скоро тебе читать буде неможливо!
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07.09.2021 08:25 Ответить
они агенты кгб бульбенфюрера, они не беженцы
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07.09.2021 09:42 Ответить
що умови гірші ніж в Сирії ? так відправте їх додому !
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07.09.2021 08:12 Ответить
********** пригоните свои шикарные автобусы и вывозите их транзитом к себе и создайте им условия соответствующие правам человека
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07.09.2021 08:12 Ответить
"Бездельники и тунеядцы"- мы обеспокоены бестолковостью ООН.
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07.09.2021 08:12 Ответить
так при чум тут ЕС? пусть у батьки сидят картоплю жрут... они на пару с путиным такие пакостники оба.... путин научил всему как гадить соседям... пусть едут жить в арбские эмираты, одним словом в мусульманские странык братьям своим! чего они прутся все к (неверным?) они нас так называют по карану ..вот к ВЕРНЫМ пусть и валят тунеядци....а в европе геи, извращенци, есть радио и музыка и вино,и люди ходят даже в шортах,и женщины без мужей выходят из дому, одни нарушения карана и шириата.
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07.09.2021 08:14 Ответить
"Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 8483
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07.09.2021 08:17 Ответить
да и картошка то (халяльная так точно!) так что всё по скрепному тоже...
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07.09.2021 08:24 Ответить
чтоб попасть в Беларусь,черножопые платят по 10-15 тысяч долларов. бедняги однако...
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07.09.2021 08:16 Ответить
Шо-то Лукатурсервис не выполняет своих обязанностей. Трафик из аэропорта до отеля не выполняется. Олл инклюзив ваще через жопу. Никаких удобств, кроме свежего воздуха по сути не обеспечено. Питание скудное, однообразное, хватает не всем. Про халяль вообще молчу. В общем, уважаемые, тур - говно, сильно не советую! "Жахливі умови": ООН стурбована становищем мігрантів на кордоні ЄС і Білорусі - Цензор.НЕТ 3138 "Жахливі умови": ООН стурбована становищем мігрантів на кордоні ЄС і Білорусі - Цензор.НЕТ 3138 "Жахливі умови": ООН стурбована становищем мігрантів на кордоні ЄС і Білорусі - Цензор.НЕТ 3138
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07.09.2021 08:21 Ответить
От хай білоруси і "ламають голову" що робить з тими "нелегалами" Адже вони ідуть з Білорусі, а не до неї! "Заварили кашу" - хай сьорбають! А "під небом", у вересні, на Поліссі ночувать холоднувато - навіть у прикордонні України і Білорусі вночі, позавчора, було - 2 градуси!!! Це не Туреччина! Та й їсти хочеться! Так що "нелегали "підуть на прорив"! Хай литовці готуються!
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07.09.2021 08:22 Ответить
Белорусы пока на Цензоре украинцев критикуют, самые умные 😀😀😀
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07.09.2021 08:49 Ответить
А Ви уявіть, що буде, коли Луку прищемлять ще сильнішими санкціями і він, щоб притишить невдоволення в країні, почне вводить "надзичайні стани" і вводить обмеження (в тому числі і продовольчі)? Люди бунтувать реально почнуть! А концтабір під Новоколосово (50 км від Мінська) - вже готовий! Побіжать же оці "розумні" по льоду Дніпра і Сожі з Прип"яттю, до нас! І будуть, уже у нас сидячи, свій "розум" показувать!
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07.09.2021 08:59 Ответить
Ми можемо тільки посилювати кордон. Думаю що, Лука скоріше полізе в Україну під керівництвом ***** ніж білоруси почнуть тікати.
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07.09.2021 09:11 Ответить
Одне другому не заважає! Я ще в серпні 2014-го зрозумів, що Білорусь, як "лукашенківська держава" - нам не друзі , бо білоруси , у основній своїй масі - "прокацаплена худоба", яка піде туди, куди її поженуть! Спілкувалися з "сябрами" на острові посеред Дніпра - рибу ловили разом, юшку варили, по чарці пили І коли вони про "бандер" на Донбасі заговорили, і про те що "с Рассеей дружить нада" я все зрозумів - більше ми з ними на зустрічі не їздили
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07.09.2021 09:47 Ответить
Фейк про концтабір вже давно-давним спростований, а ти все маячню тут пишеш. Недарма білоруси ще в 14-му все зрозуміли і на зустріч з тобою вже не їздять.
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07.09.2021 10:04 Ответить
Точно? Так сама білоруська влада цього не приховує!!! Фотографії табірного комплексу є в Інтернет То в чому ж тут "фейк"? Ну його можна ще тимчасово використать як базу розміщення окупаційного корпусу "іхтамнєтів" - коли вони прийдуть для "проведення референдуму" про "навеки с Рассией! Навеки с русским народом!" (як в Криму) "Жахливі умови": ООН стурбована становищем мігрантів на кордоні ЄС і Білорусі - Цензор.НЕТ 5875
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07.09.2021 11:59 Ответить
А то що "білоруси ще в 14-му все зрозуміли і на зустріч з тобою вже не їздять." - ти помиляєшся! Це МИ з ними на зустрічі їздить перестали! А зараз і на льоду Сожі ми їх бачить перестали: якщо раніше "лоївчани" переходили через Дніпро і разом з нами рибалили у гирлі Сожі, то зараз їх прикордонники білоруські туди не пускають (хоча північний берег річки - білоруська територія!)
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07.09.2021 12:04 Ответить
Кацапня знайшли прогалину в Європейському кордоні, через Бацька нашпиговують їх усіляким біонепотрібом, або своїми агентами. Що б потім по змаху кульги почати кіпеш на кшталт Жовтих жилеток у Франції..
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07.09.2021 08:29 Ответить
Правильно делают, что не пускают. В Украине этого говна развелось тоже много. Мигрантов или на войну пусть доказывают желание жить в стране или на рудеики. В ином случае пошли в Афганистан!!
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07.09.2021 08:33 Ответить
Обеспокоены они, так возьмите их к себе жить... Ну или похороните за свой счет, на крайняк
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07.09.2021 09:00 Ответить
Заманали вже своєю "стурбованністю"! Ну як "зелені" зі своїми планами на майбутнє, десь на 2030-2050 роки.
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07.09.2021 09:11 Ответить
Белорусы сами живут в таких условиях.
Значит ООН "наехали" на Польшу и Литву?
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07.09.2021 09:11 Ответить
эти любди сотрудничают с бандитом лукашенко и его сынком,припаять статью, осудить и в концлагерь,
рыть ров или строить стену , кто пожелает отправлять в бульбению на дельтаплане
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07.09.2021 09:50 Ответить
НЄ ХУ ЙША СТАТЬ .
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07.09.2021 13:27 Ответить
а вы их - меркельше отдайте....
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07.09.2021 20:48 Ответить
 
 