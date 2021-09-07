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Рада в пятницу должна заслушать Ляшко по ситуации с COVID-19, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Рада в пятницу должна заслушать Ляшко по ситуации с COVID-19, - Разумков

Спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что в пятницу депутаты в ходе часа вопросов к правительству должны заслушать министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Об этом он сказал на Согласительном Совете ВР, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Разумкова, сейчас наблюдается негативная тенденция по росту количества заболевших COVID-19. Спикер считает, что депутатам нужно понимать, чем парламент может помочь Министерству здравоохранения, а также знать прогнозы на будущее.

"Чтобы потом у нас в обществе не возникало панических настроений", - объяснил он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
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Привился второй раз модерной пару дней назад, как и первый раз поболело плечо два дня и все и что забавно некоторые спрашуют зачем тебе это, раньше я пытался обьяснить, но после того как они говорили что меняется днк, это все происки Билла Гейтса, и самое смешное у них а вот у моих знакомых есть знакомые у которых были знакомые врачи, всасывают весь этот фейко бред ну уж очень они похожи на население мордора которое зомбировано своими нынешними гебельсами, жаль что у нас люди не хотят, хоть чучуть подумать
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07.09.2021 09:47
+1
Короновирус - тайный план рептилоидов по увеличению среднего IQ людей Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 8958
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07.09.2021 10:01
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А кто в курсе куда пропал Макс Степанов со своей курточкой? Не верю шо его нигде непристроили к зе-корыту Рада в пятницу должна заслушать Ляшко по ситуации с COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 1213
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07.09.2021 09:22 Ответить
Намного интереснее, куда делись 57 319 Украинцев, попавших в статистику смертности от КОВИДа... Самое забавное, что находятся желающие к ним присоедииться.
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07.09.2021 09:28 Ответить
Наличие положительного теста на корону еще не значит, что покойный умер от коронавириса Рада в пятницу должна заслушать Ляшко по ситуации с COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 7767
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07.09.2021 09:38 Ответить
Біда корони в тому, що вона активує приховані болячки, або заліковані а не виліковані, дуже багато онкохворих, які начебто зупинили хворобу, померли від нового спалаху, зпровокованого ковідом.
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07.09.2021 09:44 Ответить
Мужик заболел короной, из-за душевных переживаний он вышел с 9го этажа. Вопрос. Он умер от коронавируса или все же потому что вышел с 9го этажа? Душевные переживания это ж тоже болезнь, только психологическая.
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07.09.2021 09:51 Ответить
Ну ви ж розумієте, що нервова система і психіка людини це взагалі темний ліс,а от те що корона провокує приховані хвороби це факт. Ну от як відноситись до корони людині, яка має діабет, чи заліковане онко?
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07.09.2021 09:53 Ответить
Но в том то и беда, что статисты запишут этого мужчину в ряды павших от короны. Как относиться? Не знаю, но точно не поддаваться истерии, ведь от этого страдает нервная система, а все болезни от нервов и иммунитет ослабевает, что потом обычную пневмонию можно и от сквозняка получить, безо всяких корон...
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07.09.2021 09:59 Ответить
Намекаешь, что у кацапов по 800 рыл в день с 9 этажа уходят? Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 2319
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07.09.2021 10:02 Ответить
Нет, просто подчеркиваю ошибочность статистики Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 7944.
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07.09.2021 10:04 Ответить
Что касается па-рашки, то их официальная статистика о 800 кацапах в день, действительно подвергается критике. По некоторым данным, смертность в действительности около 2000 в день...
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07.09.2021 10:07 Ответить
Тут є і зворотній бік, в селах, померших від коронои, ховають як звичайних.
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07.09.2021 10:10 Ответить
Привился второй раз модерной пару дней назад, как и первый раз поболело плечо два дня и все и что забавно некоторые спрашуют зачем тебе это, раньше я пытался обьяснить, но после того как они говорили что меняется днк, это все происки Билла Гейтса, и самое смешное у них а вот у моих знакомых есть знакомые у которых были знакомые врачи, всасывают весь этот фейко бред ну уж очень они похожи на население мордора которое зомбировано своими нынешними гебельсами, жаль что у нас люди не хотят, хоть чучуть подумать
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07.09.2021 09:47 Ответить
Братело, теж Модерною штрикнувся двічі, нічого особливого, рука нила, як при протязі. Чекаю вказівок від Гейтса в підсвідомість. Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 6822
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07.09.2021 09:49 Ответить
Короновирус - тайный план рептилоидов по увеличению среднего IQ людей Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 8958
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07.09.2021 10:01 Ответить
 
 