Рада в пятницу должна заслушать Ляшко по ситуации с COVID-19, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что в пятницу депутаты в ходе часа вопросов к правительству должны заслушать министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Об этом он сказал на Согласительном Совете ВР, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Разумкова, сейчас наблюдается негативная тенденция по росту количества заболевших COVID-19. Спикер считает, что депутатам нужно понимать, чем парламент может помочь Министерству здравоохранения, а также знать прогнозы на будущее.
"Чтобы потом у нас в обществе не возникало панических настроений", - объяснил он.
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