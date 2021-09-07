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Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков

Спікер ВР Дмитро Разумков вважає, що в п'ятницю депутати в ході години запитань до уряду повинні заслухати міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Про це він сказав на Погоджувальній Раді ВР, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Разумкова, зараз спостерігається негативна тенденція щодо зростання кількості хворих COVID-19. Спікер вважає, що депутатам потрібно розуміти, чим парламент може допомогти Міністерству охорони здоров'я, а також знати прогнози на майбутнє.

"Щоб потім у нас у суспільстві не виникало панічних настроїв", - пояснив він.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Привился второй раз модерной пару дней назад, как и первый раз поболело плечо два дня и все и что забавно некоторые спрашуют зачем тебе это, раньше я пытался обьяснить, но после того как они говорили что меняется днк, это все происки Билла Гейтса, и самое смешное у них а вот у моих знакомых есть знакомые у которых были знакомые врачи, всасывают весь этот фейко бред ну уж очень они похожи на население мордора которое зомбировано своими нынешними гебельсами, жаль что у нас люди не хотят, хоть чучуть подумать
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07.09.2021 09:47
+1
Короновирус - тайный план рептилоидов по увеличению среднего IQ людей Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 8958
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07.09.2021 10:01
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Правила форума Рада форумчан
А кто в курсе куда пропал Макс Степанов со своей курточкой? Не верю шо его нигде непристроили к зе-корыту Рада в пятницу должна заслушать Ляшко по ситуации с COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 1213
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07.09.2021 09:22 Відповісти
Намного интереснее, куда делись 57 319 Украинцев, попавших в статистику смертности от КОВИДа... Самое забавное, что находятся желающие к ним присоедииться.
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07.09.2021 09:28 Відповісти
Наличие положительного теста на корону еще не значит, что покойный умер от коронавириса Рада в пятницу должна заслушать Ляшко по ситуации с COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 7767
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07.09.2021 09:38 Відповісти
Біда корони в тому, що вона активує приховані болячки, або заліковані а не виліковані, дуже багато онкохворих, які начебто зупинили хворобу, померли від нового спалаху, зпровокованого ковідом.
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07.09.2021 09:44 Відповісти
Мужик заболел короной, из-за душевных переживаний он вышел с 9го этажа. Вопрос. Он умер от коронавируса или все же потому что вышел с 9го этажа? Душевные переживания это ж тоже болезнь, только психологическая.
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07.09.2021 09:51 Відповісти
Ну ви ж розумієте, що нервова система і психіка людини це взагалі темний ліс,а от те що корона провокує приховані хвороби це факт. Ну от як відноситись до корони людині, яка має діабет, чи заліковане онко?
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07.09.2021 09:53 Відповісти
Но в том то и беда, что статисты запишут этого мужчину в ряды павших от короны. Как относиться? Не знаю, но точно не поддаваться истерии, ведь от этого страдает нервная система, а все болезни от нервов и иммунитет ослабевает, что потом обычную пневмонию можно и от сквозняка получить, безо всяких корон...
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07.09.2021 09:59 Відповісти
Намекаешь, что у кацапов по 800 рыл в день с 9 этажа уходят? Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 2319
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07.09.2021 10:02 Відповісти
Нет, просто подчеркиваю ошибочность статистики Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 7944.
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07.09.2021 10:04 Відповісти
Что касается па-рашки, то их официальная статистика о 800 кацапах в день, действительно подвергается критике. По некоторым данным, смертность в действительности около 2000 в день...
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07.09.2021 10:07 Відповісти
Тут є і зворотній бік, в селах, померших від коронои, ховають як звичайних.
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07.09.2021 10:10 Відповісти
Привился второй раз модерной пару дней назад, как и первый раз поболело плечо два дня и все и что забавно некоторые спрашуют зачем тебе это, раньше я пытался обьяснить, но после того как они говорили что меняется днк, это все происки Билла Гейтса, и самое смешное у них а вот у моих знакомых есть знакомые у которых были знакомые врачи, всасывают весь этот фейко бред ну уж очень они похожи на население мордора которое зомбировано своими нынешними гебельсами, жаль что у нас люди не хотят, хоть чучуть подумать
показати весь коментар
07.09.2021 09:47 Відповісти
Братело, теж Модерною штрикнувся двічі, нічого особливого, рука нила, як при протязі. Чекаю вказівок від Гейтса в підсвідомість. Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 6822
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07.09.2021 09:49 Відповісти
Короновирус - тайный план рептилоидов по увеличению среднего IQ людей Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 8958
показати весь коментар
07.09.2021 10:01 Відповісти
 
 