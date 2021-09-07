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Подготовка законопроекта о децентрализации на финишной прямой, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Подготовка законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации уже находится на финальной стадии.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я знаю, что законопроект, который касается децентрализации, обсудили соответствующие органы местного самоуправления, самоуправляющиеся организации, и я думаю, что он уже будет на финишной прямой", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета во вторник.
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Вже і так силоміць знищили селищні ради, об'єднуючи по кілька в одну. І те ж саме зробили з районами.
Перш за все потрібно здолати диктатуру куіва. До чого вона приводить яскраво видно на прикладах "Укрспирту", ДПЗКУ та інших державних (та і не лише державних) підприємствах.
Через те куївські керувальники так бояться федералізації, підміняючи її "ерзац-децентралізацією" та звинувачуючи прихильників федералізації у сепаратизмі.
Людям все рівно як цей процес буде називатись. Але підприємствами мають керувати на місцях і податки всі мають також сплачуватись на місцях. І тут не йде мова про якесь там "об'єднання" з Росією чи щось подібне. А мова йде про елементарну соціальну справедливість. Досить куіву вже наживатись на регіонах!
tZE inform
@tZEinform
·2 ч
Открылась новая сессия Верховной Рады. Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется резкое повышение налогообложения бизнеса и населения совокупного размена около 50 млрд. гривен в год. Кто то же должен вернуть в бюджет подаренное олигархам добрыми "слугами народа" и лично Зеленским ?