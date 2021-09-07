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Новости Политика Украины
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Подготовка законопроекта о децентрализации на финишной прямой, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подготовка законопроекта о децентрализации на финишной прямой, - Стефанчук

Подготовка законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации уже находится на финальной стадии.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я знаю, что законопроект, который касается децентрализации, обсудили соответствующие органы местного самоуправления, самоуправляющиеся организации, и я думаю, что он уже будет на финишной прямой", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета во вторник.

Читайте также: Законопроект о децентрализации может быть внесен в Раду до конца сентября, - Стефанчук

Автор: Ірина Дашківська
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А шо кормить не будут))))
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07.09.2021 10:10 Ответить
Руки геть від Конституції, олігархівська шістко!
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07.09.2021 10:18 Ответить
.. а це Сьогодні "іде" т.зв. адмін реформа в Україні впізнаєте ... така РЕАЛЬНІСТЬ ..https://www.facebook.com/kremenchugnovosti/videos/1455612818139315
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07.09.2021 10:18 Ответить
Що там ще "децентралізувати"?!
Вже і так силоміць знищили селищні ради, об'єднуючи по кілька в одну. І те ж саме зробили з районами.
Перш за все потрібно здолати диктатуру куіва. До чого вона приводить яскраво видно на прикладах "Укрспирту", ДПЗКУ та інших державних (та і не лише державних) підприємствах.
Через те куївські керувальники так бояться федералізації, підміняючи її "ерзац-децентралізацією" та звинувачуючи прихильників федералізації у сепаратизмі.
Людям все рівно як цей процес буде називатись. Але підприємствами мають керувати на місцях і податки всі мають також сплачуватись на місцях. І тут не йде мова про якесь там "об'єднання" з Росією чи щось подібне. А мова йде про елементарну соціальну справедливість. Досить куіву вже наживатись на регіонах!
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07.09.2021 10:35 Ответить
Може «закона про ПОХОВАННЯ децентралізації???
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07.09.2021 10:40 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·2 ч

Открылась новая сессия Верховной Рады. Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется резкое повышение налогообложения бизнеса и населения совокупного размена около 50 млрд. гривен в год. Кто то же должен вернуть в бюджет подаренное олигархам добрыми "слугами народа" и лично Зеленским ?
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07.09.2021 14:13 Ответить
 
 