Голодомор официально признали геноцидом уже 15 государств, - замглавы МИД Боднар
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15 государств официально признали Голодомор 1932-1933гг геноцидом украинского народа, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом замглавы МИД сказал на международном форуме "Массовые искусственные голоды: помним, чтим" в Киеве.
"Мы уже сейчас можем сказать, что 15 государств официально признали Голодомор геноцидом украинского народа. В 20 государствах установлены соответствующие памятные знаки и памятники, которые почитают жертв Голодомора. Более чем в 70 государствах каждый год проводятся памятные мероприятия, которые увековечивают эту память и мобилизируют мировое сообщество в память о Голодоморе", - отметил Боднар.
Замглавы МИД отметил, что тема Голодомора звучит на платформах международных организаций еще с 2003 года, в частности в ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, в Парламентской ассамблее Совета Европы, Европейском парламенте.
"Мы расширяем количество этих международных организаций, которые присоединяются к познанию факта преступления советского режима против украинского народа", - подчеркнул он.
Замглавы МИД Украины отметил также, что режим президента РФ Владимира Путина в настоящее время продолжает ту же политику сталинского режима. "Продолжающаяся агрессия является одним из ярких примеров репрессий, убийств и захвата чужих территорий", - сказал он.
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Кстати, сравнивать Бабий Яр и Голодомор не имеет смысла, прав Президент Порошенко ,,Холокост является "трагической страницей" в истории еврейского и украинского народов.,,
Слова Порошенко подтверждают два памятника в Бабьем Яру: украинке Елене Телиге, члене ОУН, которая боролась с гитлеровцами и еврейке Татьяне Маркус, Герою Украины, члену диверсионно-истребительной группы.
Жаль, что за 30 лет Независимости Украины, большинство стран Европы не признали Голодомор, Геноцидом .... есть поле деятельности для Президента Зеленского