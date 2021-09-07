РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11870 посетителей онлайн
Новости Общество
1 976 8
Боднар Василий (137) геноцид (390) Голодомор (1039)

Голодомор официально признали геноцидом уже 15 государств, - замглавы МИД Боднар

Новости Цензор.НЕТ Общество

Голодомор официально признали геноцидом уже 15 государств, - замглавы МИД Боднар

15 государств официально признали Голодомор 1932-1933гг геноцидом украинского народа, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом замглавы МИД сказал на международном форуме "Массовые искусственные голоды: помним, чтим" в Киеве.

"Мы уже сейчас можем сказать, что 15 государств официально признали Голодомор геноцидом украинского народа. В 20 государствах установлены соответствующие памятные знаки и памятники, которые почитают жертв Голодомора. Более чем в 70 государствах каждый год проводятся памятные мероприятия, которые увековечивают эту память и мобилизируют мировое сообщество в память о Голодоморе", - отметил Боднар.

Замглавы МИД отметил, что тема Голодомора звучит на платформах международных организаций еще с 2003 года, в частности в ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, в Парламентской ассамблее Совета Европы, Европейском парламенте.

"Мы расширяем количество этих международных организаций, которые присоединяются к познанию факта преступления советского режима против украинского народа", - подчеркнул он.

Замглавы МИД Украины отметил также, что режим президента РФ Владимира Путина в настоящее время продолжает ту же политику сталинского режима. "Продолжающаяся агрессия является одним из ярких примеров репрессий, убийств и захвата чужих территорий", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ноябре будет представлена экспозиция второй очереди Мемориала жертв Голодомора, - Ткаченко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Голодомор официально признали геноцидом уже 15 государств, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 9721
показать весь комментарий
07.09.2021 14:01 Ответить
когда говорят, что мы братские народы, нужно посмотреть работы французского фотографа Жан Ксавье Рауля (фото конца 1870-х годов) "Крестьяне Орловской губернии"..
найдите хоть что-то украинское в этом фото..
Голодомор официально признали геноцидом уже 15 государств, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 8849
показать весь комментарий
07.09.2021 14:08 Ответить
израиль не признал голодомор
показать весь комментарий
07.09.2021 15:07 Ответить
евреи московитские его и организовали, как же он признавать то будет))..зря вот только Украина Холокост признала, до признания Израеэлем Голодомора....
показать весь комментарий
07.09.2021 15:38 Ответить
что же они дураки признаваться в содеяном?
показать весь комментарий
07.09.2021 15:54 Ответить
При чем тут далекий Израиль, если ближайшие соседи Украины не признали голодомор геноцидом: Евросоюз, Швеция, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Румыния, Голландия, Дания, Испания, Италия, Франция, Германия, Сербия, Словения, Словакия, Молдавия, Чехия ...
показать весь комментарий
07.09.2021 17:13 Ответить
Я соромлюсь запитали, а які країни з 2019 по 2021 рік визнали голодомор в Україні і що для цього зробив Косоворотка? За Бабин Яр чув і знаю, що Косоворотка дуже пікліється за цей проект, навіть визнав російський проект і ще в Раді приймають закон шугати тих, хто заперечує Холокост, а що проти тих, хто запечерує голодомор?
показать весь комментарий
07.09.2021 16:37 Ответить
Друзья, в Европе 65 стран, из которых только 7 признали Голодомор Геноцидом украинского народа, это чуть более, 1% .....
Кстати, сравнивать Бабий Яр и Голодомор не имеет смысла, прав Президент Порошенко ,,Холокост является "трагической страницей" в истории еврейского и украинского народов.,,
Слова Порошенко подтверждают два памятника в Бабьем Яру: украинке Елене Телиге, члене ОУН, которая боролась с гитлеровцами и еврейке Татьяне Маркус, Герою Украины, члену диверсионно-истребительной группы.
Жаль, что за 30 лет Независимости Украины, большинство стран Европы не признали Голодомор, Геноцидом .... есть поле деятельности для Президента Зеленского
показать весь комментарий
07.09.2021 18:09 Ответить
 
 