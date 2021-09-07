Голодомор официально признали геноцидом уже 15 государств, - замглавы МИД Боднар

15 государств официально признали Голодомор 1932-1933гг геноцидом украинского народа, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом замглавы МИД сказал на международном форуме "Массовые искусственные голоды: помним, чтим" в Киеве.

"Мы уже сейчас можем сказать, что 15 государств официально признали Голодомор геноцидом украинского народа. В 20 государствах установлены соответствующие памятные знаки и памятники, которые почитают жертв Голодомора. Более чем в 70 государствах каждый год проводятся памятные мероприятия, которые увековечивают эту память и мобилизируют мировое сообщество в память о Голодоморе", - отметил Боднар.

Замглавы МИД отметил, что тема Голодомора звучит на платформах международных организаций еще с 2003 года, в частности в ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, в Парламентской ассамблее Совета Европы, Европейском парламенте.

"Мы расширяем количество этих международных организаций, которые присоединяются к познанию факта преступления советского режима против украинского народа", - подчеркнул он.

Замглавы МИД Украины отметил также, что режим президента РФ Владимира Путина в настоящее время продолжает ту же политику сталинского режима. "Продолжающаяся агрессия является одним из ярких примеров репрессий, убийств и захвата чужих территорий", - сказал он.

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