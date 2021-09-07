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Менее 60% работников сферы образования вакцинированы от коронавируса, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Менее 60% работников сферы образования вакцинированы от коронавируса, - Минздрав

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, сколько сотрудников учебных заведений уже сделали прививки от коронавируса. Провакциновано менее 60% от общего количества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МОН в ответ на запрос РБК-Украина.

В Украине сделали прививки:

  • 157 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования, что составляет 54,2% от общего количества;
  • 380 722 (одной и двумя дозами) работника учреждений общего среднего образования, что составляет 58,2% от общего количества;
  • 44 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образования, что составляет 52,2% от общего количества.

При этом в Министерстве образования не смогли предоставить изданию информацию об уровне вакцинации по отдельным регионам и учебным заведениям. В ведомстве отметили, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
Т.е. больше половины вакцинированы. Что за манера, даже хорошую новостт подавать в негативном ключе)
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07.09.2021 14:15
+1
Подай в суд на Израиль. Они своих детей вовсю вакцинируют.
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07.09.2021 17:17
+1
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 1,1. Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% - старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, а потому процент тяжелобольных среди них гораздо ниже. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 277/100 тысяч, тяжелобольных и получивших одну прививку - 36/100 тысяч, тяжелобольных и привитых полностью - 17/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных - 213, полностью вакцинированных - 225 (тот факт, что в этой категории примерно равное число вакцинированных и невакцинированных связан с тем, что вакцинированных в стране гораздо больше).
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07.09.2021 23:20
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Т.е. больше половины вакцинированы. Что за манера, даже хорошую новостт подавать в негативном ключе)
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07.09.2021 14:15 Ответить
Это цензор... он такой..
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07.09.2021 14:29 Ответить
так усе правильно: жодна цифра не досягає 60%
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07.09.2021 15:08 Ответить
В тему - "Вакцинация детей ради взрослых - жертвоприношение. Они не входят в группы риска, COVID протекает бессимптомно, проходит без лечения. Ученые из мед. университета Майнца в Германии утверждают, что дети не являются активными распространителями коронавируса."
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07.09.2021 14:45 Ответить
так їх і не колять, чо ти розкудахтався?
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07.09.2021 15:09 Ответить
уже начинают ... сразу подростков проколят(уже колят) а потом хотят с 5 лет.. в Китае с 3-х лет...
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07.09.2021 22:48 Ответить
Подай в суд на Израиль. Они своих детей вовсю вакцинируют.
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07.09.2021 17:17 Ответить
я сомневаться начал что пейсатые вообще вакцинировались так как по статистике они нам говорят - потому как - откуда такой всплеск Ковида у них !? чет не стыкуется ...
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07.09.2021 22:50 Ответить
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 1,1. Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% - старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, а потому процент тяжелобольных среди них гораздо ниже. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 277/100 тысяч, тяжелобольных и получивших одну прививку - 36/100 тысяч, тяжелобольных и привитых полностью - 17/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных - 213, полностью вакцинированных - 225 (тот факт, что в этой категории примерно равное число вакцинированных и невакцинированных связан с тем, что вакцинированных в стране гораздо больше).
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07.09.2021 23:20 Ответить
Короче я понял.. колоть будут и пугать до тех пор, пока идиоты в мире не закончатся. Менш 60% працівників сфери освіти вакциновані від коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9879
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07.09.2021 23:32 Ответить
это у коронобесов статистика от 0% до
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07.09.2021 14:55 Ответить
 
 