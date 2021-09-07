Менее 60% работников сферы образования вакцинированы от коронавируса, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Министерстве образования и науки Украины рассказали, сколько сотрудников учебных заведений уже сделали прививки от коронавируса. Провакциновано менее 60% от общего количества.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МОН в ответ на запрос РБК-Украина.
В Украине сделали прививки:
- 157 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования, что составляет 54,2% от общего количества;
- 380 722 (одной и двумя дозами) работника учреждений общего среднего образования, что составляет 58,2% от общего количества;
- 44 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образования, что составляет 52,2% от общего количества.
При этом в Министерстве образования не смогли предоставить изданию информацию об уровне вакцинации по отдельным регионам и учебным заведениям. В ведомстве отметили, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.
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