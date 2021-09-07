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Менш 60% працівників сфери освіти вакциновані від коронавірусу, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Менш 60% працівників сфери освіти вакциновані від коронавірусу, - МОЗ

У Міністерстві освіти і науки України розповіли, скільки співробітників навчальних закладів вже зробили щеплення від коронавірусу. Провакциновано менше 60% від загальної кількості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в МОН у відповідь на запит РБК-Україна.

В Україні зробили щеплення:

  • 157 598 (однієї і двома дозами) працівників закладів дошкільної освіти, що становить 54,2% від загальної кількості;
  • 380 722 (однієї і двома дозами) працівники установ загальної середньої освіти, що становить 58,2% від загальної кількості;
  • 44 617 (однієї і двома дозами) працівників закладів вищої освіти, що становить 52,2% від загальної кількості.

При цьому в Міністерстві освіти не змогли надати виданню інформацію про рівень вакцинації за окремими регіонами і навчальними закладами. У відомстві зазначили, що ці дані збирають департаменти при обласних державних адміністраціях.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Т.е. больше половины вакцинированы. Что за манера, даже хорошую новостт подавать в негативном ключе)
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07.09.2021 14:15
+1
Подай в суд на Израиль. Они своих детей вовсю вакцинируют.
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07.09.2021 17:17
+1
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 1,1. Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% - старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, а потому процент тяжелобольных среди них гораздо ниже. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 277/100 тысяч, тяжелобольных и получивших одну прививку - 36/100 тысяч, тяжелобольных и привитых полностью - 17/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных - 213, полностью вакцинированных - 225 (тот факт, что в этой категории примерно равное число вакцинированных и невакцинированных связан с тем, что вакцинированных в стране гораздо больше).
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07.09.2021 23:20
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Т.е. больше половины вакцинированы. Что за манера, даже хорошую новостт подавать в негативном ключе)
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07.09.2021 14:15 Відповісти
Это цензор... он такой..
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07.09.2021 14:29 Відповісти
так усе правильно: жодна цифра не досягає 60%
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07.09.2021 15:08 Відповісти
В тему - "Вакцинация детей ради взрослых - жертвоприношение. Они не входят в группы риска, COVID протекает бессимптомно, проходит без лечения. Ученые из мед. университета Майнца в Германии утверждают, что дети не являются активными распространителями коронавируса."
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07.09.2021 14:45 Відповісти
так їх і не колять, чо ти розкудахтався?
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07.09.2021 15:09 Відповісти
уже начинают ... сразу подростков проколят(уже колят) а потом хотят с 5 лет.. в Китае с 3-х лет...
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07.09.2021 22:48 Відповісти
Подай в суд на Израиль. Они своих детей вовсю вакцинируют.
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07.09.2021 17:17 Відповісти
я сомневаться начал что пейсатые вообще вакцинировались так как по статистике они нам говорят - потому как - откуда такой всплеск Ковида у них !? чет не стыкуется ...
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07.09.2021 22:50 Відповісти
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 1,1. Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% - старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, а потому процент тяжелобольных среди них гораздо ниже. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 277/100 тысяч, тяжелобольных и получивших одну прививку - 36/100 тысяч, тяжелобольных и привитых полностью - 17/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных - 213, полностью вакцинированных - 225 (тот факт, что в этой категории примерно равное число вакцинированных и невакцинированных связан с тем, что вакцинированных в стране гораздо больше).
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07.09.2021 23:20 Відповісти
Короче я понял.. колоть будут и пугать до тех пор, пока идиоты в мире не закончатся. Менш 60% працівників сфери освіти вакциновані від коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9879
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07.09.2021 23:32 Відповісти
это у коронобесов статистика от 0% до
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07.09.2021 14:55 Відповісти
 
 