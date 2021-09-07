Менш 60% працівників сфери освіти вакциновані від коронавірусу, - МОЗ
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У Міністерстві освіти і науки України розповіли, скільки співробітників навчальних закладів вже зробили щеплення від коронавірусу. Провакциновано менше 60% від загальної кількості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в МОН у відповідь на запит РБК-Україна.
В Україні зробили щеплення:
- 157 598 (однієї і двома дозами) працівників закладів дошкільної освіти, що становить 54,2% від загальної кількості;
- 380 722 (однієї і двома дозами) працівники установ загальної середньої освіти, що становить 58,2% від загальної кількості;
- 44 617 (однієї і двома дозами) працівників закладів вищої освіти, що становить 52,2% від загальної кількості.
При цьому в Міністерстві освіти не змогли надати виданню інформацію про рівень вакцинації за окремими регіонами і навчальними закладами. У відомстві зазначили, що ці дані збирають департаменти при обласних державних адміністраціях.
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