Украинская делегация бойкотировала выступление спикера Совфеда РФ Матвиенко на Всемирной конференции глав парламентов, - Кондратюк. ФОТО
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Украинская делегация сознательно покинула зал заседаний 5-й Всемирной конференции председателей парламентов во время выступления председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.
Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.
"Наша делегация не присутствовала в зале во время выступления председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко на 5-й Всемирной конференции председателей парламентов, которая проходит в Вене. Мы приняли сознательное решение проигнорировать пропагандистское выступление представительницы страны-агрессора. Россия должна убраться из Крыма и с Донбасса, перестать нас убивать, вернуть заложников. Нам нечего их слушать, как и общаться на уровне парламентов", - заявила Кондратюк.
Пожалуйста, подождите...
Нет у нашей делегации фантазии и смекалки !
Кто такая Матвиенко? Правильно: Валька - пол стакана!
Налили бы этой алкоголичке стакан перед выступлением... и выступление прошло бы на ура!
С песнями и русским матом.....
Творить специальный лозунг о ничтожеимеющехся совестью россиянах - дурное и неблагородное дело. Невзоров подтвердит.
старая фуйловская ш люха
До речі, про смерть Жданова у 1948 році. і справу лікарів. Жданов лікувався в санаторії під Москвою, і завжди ховав "родимую" в бачку унітаза. і регулярно приймав "на грудь" Знаменита лікарка Томашук приїхала до нього знімати кардіограму. Жданов хлебнув до її приїзду, вона унюхала і вчинила скандал з охороною. Славетні лікарі до неї поставили діагноз, який розходився з реальним. Томашук "послали", вона написала скаргу і передала Поскрьобишеву і згадала там про алкоголь. Той недовго думаючи передав її МГБ Абакумову свому, корифану по "бабах". Жданов помер, діагноз Томашук підтвердився а про скаргу забули. в через 4 роки випадково знайшли. І понеслась ..... з косою. Правда сама Томашук працювала лікарем кардіологом до 1965 року. А ******* "парацельси" до цього часу рахують Томашук зрадницею
По комсомольской и партийной лестнице она так поднималась) Бухала с нужными людьми)))
Вот здесь замечательный "ростовой" портрет Маргариты Симоньян:
https://www.reddit.com/r/liberta/comments/bz545l/%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD/