Украинская делегация бойкотировала выступление спикера Совфеда РФ Матвиенко на Всемирной конференции глав парламентов, - Кондратюк. ФОТО

Украинская делегация сознательно покинула зал заседаний 5-й Всемирной конференции председателей парламентов во время выступления председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"Наша делегация не присутствовала в зале во время выступления председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко на 5-й Всемирной конференции председателей парламентов, которая проходит в Вене. Мы приняли сознательное решение проигнорировать пропагандистское выступление представительницы страны-агрессора. Россия должна убраться из Крыма и с Донбасса, перестать нас убивать, вернуть заложников. Нам нечего их слушать, как и общаться на уровне парламентов", - заявила Кондратюк.

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