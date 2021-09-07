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Украинская делегация бойкотировала выступление спикера Совфеда РФ Матвиенко на Всемирной конференции глав парламентов, - Кондратюк. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

Украинская делегация сознательно покинула зал заседаний 5-й Всемирной конференции председателей парламентов во время выступления председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"Наша делегация не присутствовала в зале во время выступления председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко на 5-й Всемирной конференции председателей парламентов, которая проходит в Вене. Мы приняли сознательное решение проигнорировать пропагандистское выступление представительницы страны-агрессора. Россия должна убраться из Крыма и с Донбасса, перестать нас убивать, вернуть заложников. Нам нечего их слушать, как и общаться на уровне парламентов", - заявила Кондратюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко

Украинская делегация бойкотировала выступление спикера Совфеда РФ Матвиенко на Всемирной конференции глав парламентов, - Кондратюк 01
Украинская делегация бойкотировала выступление спикера Совфеда РФ Матвиенко на Всемирной конференции глав парламентов, - Кондратюк 02
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Топ комментарии
+21
нужно было на столе оставить бутылку водки и пол стакана налитого...
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07.09.2021 16:56
+18
Українська делегація бойкотувала виступ спікера Ради Федерації РФ Матвієнко на Всесвітній конференції голів парламентів, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 9063
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07.09.2021 17:21
+16
зал пустой...
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07.09.2021 16:49
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зал пустой...
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07.09.2021 16:49 Ответить
Та декілька угрів залишилось... Все таки коріння одне...
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07.09.2021 16:52 Ответить
Ну и в чём смысл такого бойкота? По кацапскому ТВ всё равно покажут кадры с полным залом.....
Нет у нашей делегации фантазии и смекалки !
Кто такая Матвиенко? Правильно: Валька - пол стакана!
Налили бы этой алкоголичке стакан перед выступлением... и выступление прошло бы на ура!
С песнями и русским матом..... Украинская делегация бойкотировала выступление спикера Совфеда РФ Матвиенко на Всемирной конференции глав парламентов, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 3911
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07.09.2021 16:49 Ответить
Прежде всего надо отметить, что Валька никакая не "Матвиенко"(это фамилия её мужа), а Валька ТЮТИНА, родившаяся в семье советско-кацапского оккупанта Иван ТЮТИНА, присланного из России на оккупированную территорию Украины для прохождения военной службы.
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08.09.2021 00:45 Ответить
На мордор-TV для видеоролика нарисуют всё что им угодно, даже зал заполненный представителями сотен инопланетных цивилизаций.
Творить специальный лозунг о ничтожеимеющехся совестью россиянах - дурное и неблагородное дело. Невзоров подтвердит.
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08.09.2021 07:05 Ответить
Все вiрно) Так тримати)
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07.09.2021 16:49 Ответить
ип..ть- колотить!!!)), шепетовскую Валюху- пол стакана в красных труселях. , под плинтус укры загнали!)))..респект делегатам! Українська делегація бойкотувала виступ спікера Ради Федерації РФ Матвієнко на Всесвітній конференції голів парламентів, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 7892
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07.09.2021 16:55 Ответить
нужно было на столе оставить бутылку водки и пол стакана налитого...
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07.09.2021 16:56 Ответить
та стара корова ще десь виступає?)
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07.09.2021 17:02 Ответить
Українська делегація бойкотувала виступ спікера Ради Федерації РФ Матвієнко на Всесвітній конференції голів парламентів, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 9063
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07.09.2021 17:21 Ответить
Валька-"стакан" вряд ли это оценила ввиду своего непотребного состояния.)
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07.09.2021 17:33 Ответить
нет давно уже не пользуется успехом валюха
старая фуйловская ш люха
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07.09.2021 17:34 Ответить
Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально…готовый в любой момент угнетать все и вся". Шмелев. Так как «русские - это вовсе не народ, а историческое проклятие человечества». - В.Шмелев
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07.09.2021 17:52 Ответить
Опять руSSофобию затеваете.
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07.09.2021 18:05 Ответить
а в молоді роки була комсомолкою аж цілого університету ім Жданова, відомого ката і хронічного запійного алкаша. В ті часи там "постигав ази науки сам фюрер, а старостою курсу в нього був бастрикін. Знатні пітомці, однако. і правильно, недопрацювала делегація, потрібно було під час виступу запросити на "півстакана" оце був би номер.
До речі, про смерть Жданова у 1948 році. і справу лікарів. Жданов лікувався в санаторії під Москвою, і завжди ховав "родимую" в бачку унітаза. і регулярно приймав "на грудь" Знаменита лікарка Томашук приїхала до нього знімати кардіограму. Жданов хлебнув до її приїзду, вона унюхала і вчинила скандал з охороною. Славетні лікарі до неї поставили діагноз, який розходився з реальним. Томашук "послали", вона написала скаргу і передала Поскрьобишеву і згадала там про алкоголь. Той недовго думаючи передав її МГБ Абакумову свому, корифану по "бабах". Жданов помер, діагноз Томашук підтвердився а про скаргу забули. в через 4 роки випадково знайшли. І понеслась ..... з косою. Правда сама Томашук працювала лікарем кардіологом до 1965 року. А ******* "парацельси" до цього часу рахують Томашук зрадницею
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07.09.2021 19:12 Ответить
Краще б не бойкотували а скандували: путін-*****!!! ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА
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07.09.2021 19:28 Ответить
Валька полстакана молодость комсомольскую вспомнила-речь толкала...
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07.09.2021 19:54 Ответить
А чё она "полстакана"? Шо алкашка - это понятно, а чё именно полстакана?
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07.09.2021 22:27 Ответить
Вообще то у нее погоняло было валька стакан))) И на каких то дебатах у нее спросили почему валька стакан, так она ответила: "Стакан не помню, а полстакана было. У вас что ли не было?")))
По комсомольской и партийной лестнице она так поднималась) Бухала с нужными людьми)))
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07.09.2021 22:49 Ответить
Українська делегація бойкотувала виступ спікера Ради Федерації РФ Матвієнко на Всесвітній конференції голів парламентів, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 2658
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07.09.2021 23:28 Ответить
Являюсь большим поклонником творчества выдающегося мастера портретной живописи Алёши СТУПИНА.
Вот здесь замечательный "ростовой" портрет Маргариты Симоньян:

https://www.reddit.com/r/liberta/comments/bz545l/%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD/
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08.09.2021 00:52 Ответить
Землячку абидели... Українська делегація бойкотувала виступ спікера Ради Федерації РФ Матвієнко на Всесвітній конференції голів парламентів, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 5303
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08.09.2021 00:51 Ответить
Еврпейцы - путинсие шлюхи продажные, особенно немцы и французы!
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08.09.2021 01:36 Ответить
Хочаби якийсь позитив.
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08.09.2021 08:01 Ответить
чего слушать половую тряпку.
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01.03.2022 17:42 Ответить
 
 