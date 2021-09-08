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Украину в итальянском учебнике по географии обозначили как часть России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украину в итальянском учебнике по географии обозначили как часть России

Вместе с Украиной к российским регионам в учебнике для средней школы отнесли Беларусь, Молдову, Латвию, Литву и Эстонию.

На ошибку обратило внимание посольство Украины в Италии, сообщает Цензор.НЕТ.

"В итальянском учебнике по географии "Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia" авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательные читатели обнаружили искаженную информацию об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", - сказано в сообщении.

Посольство обратилось к Министерств образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и конкретно издательству, напечатавшему этот учебник, с призывом исправить ошибку.

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На опубликованных посольствам фото учебника видно, что к регионам РФ его автор отнес не только Украину. Та же участь постигла Беларусь, Молдову, Латвию, Литву и Эстонию.

Украину в итальянском учебнике по географии обозначили как часть России 01
Украину в итальянском учебнике по географии обозначили как часть России 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
не ищите тут политики. они просто дебилы и неучи. это нормально.
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08.09.2021 00:02
+25
Как и Естония, Латвия и Литва? Нет это просто проплаченое кацапами говно
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08.09.2021 00:06
+21
дегенераты....
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08.09.2021 00:01
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дегенераты....
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08.09.2021 00:01 Ответить
не ищите тут политики. они просто дебилы и неучи. это нормально.
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08.09.2021 00:02 Ответить
нє. Це не дебіли, це продажні шльондри. Всі карти є в вікі, можна тупо з неї скопіпастити, але вони відрили десь оце.
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08.09.2021 01:03 Ответить
Ну они и скопипастили, только что-то не то . Мож карту СССР за 1930 год где-то откопали..
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08.09.2021 11:23 Ответить
серйозно? Все що стосується росії це все політика, абсолютно, від приготування борщу та ловлі метеликів до географії та математики.
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08.09.2021 07:38 Ответить
я бы с вами согласился, если бы был добавлен только Крым. А так просто книгу верстал дебил и такой же дебил это проверял и подписывал.
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08.09.2021 11:25 Ответить
Не дивуюсь. Для макаронників ми десь там, за обрієм. Як для нас Занзібар.
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08.09.2021 00:04 Ответить
Как и Естония, Латвия и Литва? Нет это просто проплаченое кацапами говно
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08.09.2021 00:06 Ответить
Вони мабуть і про ці країни чули краєм вуха.
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08.09.2021 00:09 Ответить
Ну значить вони дегенерати, якщо не знають географію Европи
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08.09.2021 00:10 Ответить
Менталитет, шо итальянцев, шо испанцев с греками и португальцами предполагает интерес только к собственной большой семье. Ни география, ни политика, ни даже работа им попросту не интересна. Поляк, живущий в Испании удивлялся, что испанцы не знают где находится Польша...
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08.09.2021 00:41 Ответить
Абсолютно вірно! Я спілкуюсь із валійцем, італійцями і іспанцями (не за походженням, а властне із Європи) низький рівень їхніх загальних знань про навколишній світ просто вражає!
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08.09.2021 00:54 Ответить
Зависит от их круга. Американцы в среднем тоже не особо знают, где находится Украина. Но есть продвинутые люди, интересующиеся подобными темами. Справедливости ради, сможете назвать, например, столицу Нигера без Гугла и справочников?
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08.09.2021 01:03 Ответить
мы не Нигер!
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08.09.2021 01:16 Ответить
Среднестатистический американец об этом не догадывается.
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08.09.2021 02:21 Ответить
Тот, кто создаёт школьные учебники, обязан знать, где и какая страна находится, это не среднестатистические граждане. Они ещё бы землю изобразили на слоне и трьох черепахах.
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08.09.2021 09:29 Ответить
*** це члени нато. В них шо вчителі дебіли. Ті хто друкує також? Редакторів в них типу нема? Це більше ****** або на продажність або на провокацію якогось бувшого совка який туди переїхав.
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08.09.2021 01:06 Ответить
Тупые макаронники
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08.09.2021 00:07 Ответить
І що ж з них виросте, якщо підручники їм пишуть імбИцили?
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08.09.2021 00:08 Ответить
В каждом обществе есть "здоровый" процент идиотов...
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08.09.2021 00:09 Ответить
Заголовок этой новости прочли? Ну, так почему мы должны удивляться итальянцам?
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08.09.2021 00:10 Ответить
На плакате написано русский регион, кроме Украины, туда всунули Белоруссию и все Прибалтийские страны.
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08.09.2021 00:14 Ответить
надо писать правильно - страны Балтии.
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08.09.2021 00:17 Ответить
Нужно Сардинию к Франции пририсовать, начнут раздупляться.
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08.09.2021 00:14 Ответить
Украину в итальянском учебникИ по географии обозначили как часть России
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08.09.2021 00:14 Ответить
Яке їхало, таке й здибало)))
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08.09.2021 12:48 Ответить
Это не карта России. Написано "la region russa". И названия стран написаны, Украина, Эстония, Литва.
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08.09.2021 00:20 Ответить
Ну да, это не карта россии, это карта СССР.
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08.09.2021 00:35 Ответить
Для этого на ней не хватает Казахстана, Кавказа и прочих стран.
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08.09.2021 00:38 Ответить
Не удивлюсь, если на следующей карте Казахстан показан как провинция Китая.
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08.09.2021 00:44 Ответить
"Российский регион" (перевод) это что?
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08.09.2021 00:45 Ответить
В иностранных языках нет слова "российский", только "русский". Гугл-переводчик этого не знает.
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08.09.2021 00:51 Ответить
Вообще-то это переводится примерно как "Русское административное деление", поэтому претензии вполне обоснованны.
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08.09.2021 00:56 Ответить
Да там прямо написано что регион охватывает 7 стран. И школьникам предлагается в тесте перечислить эти страны. Украинское посольство пишет про "искаженную информацию", а не про то что Украину приписали к рашке.
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08.09.2021 01:24 Ответить
А с чего бы региону, который охватывает эти 7 стран, называться "Русским"? Собственно, в этом и заключается искажение информации, о котором дипломатично упоминает посольство.
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08.09.2021 02:19 Ответить
Так я как раз пишу об этом, а вы упорно твердите про какие-то "российские регионы", типа Украину сделали частью России.
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08.09.2021 02:27 Ответить
На карте нарисована не страна, а некий "русский регион".
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08.09.2021 02:31 Ответить
Тупые макароники.
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08.09.2021 00:20 Ответить
Схоже, цей італійський малюватель карт (не картограф!) вчив географію так, як Митрофан - герой п'єси Фонвізіна "Недоросль".
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08.09.2021 00:55 Ответить
Украина как и Балтийские страны...и рузия вроде тоже...плохо видно кавказ....вобщем мне кажется это полная херня или проплаченная кацапами дичь...
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08.09.2021 01:06 Ответить
Саме так і я подумала, що це ху#ло свої хворі мрії так втілив, хоча б в Італії та на мапі.
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08.09.2021 01:11 Ответить
Пффф, італійці обожнюють ху#ла та його мАсковські болота. Може то Дон Берлусконі дав наказ так намалювати у підручниках, бо його корєш попросив, мабуть. Для них совок так і лишився совком.
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08.09.2021 01:09 Ответить
люська, ану давай щось про італійців скажи.
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08.09.2021 01:11 Ответить
как были фашистами, так и остались....
один Маркив чего стоит...
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08.09.2021 01:18 Ответить
Русские города ВИДЕО/

https://youtu.be/6CuMuY2v4VQ

https://youtu.be/RU8Q5d2CV-M

https://youtu.be/Zru7A73yPmk
https://youtu.be/fw5hbjqBiSA
https://youtu.be/jyBkGd0m87c
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08.09.2021 01:40 Ответить
Ну мы можем в ответ изобразить на своей карте Италию времен Гарибальди, тоже без какой-нибудь области- на выбор Ну а что-это же тоже истортческая карта
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08.09.2021 01:40 Ответить
макаронники круче афганцев в географии. это норма
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08.09.2021 01:52 Ответить
Все італійці знають . І знають де знаходиться Україна , і що вона незалежна від паРаші теж - чудово знають . Наші заробітчани це можуть підтверити Украину в итальянском учебнике по географии обозначили как часть России - Цензор.НЕТ 9270 ..

А от цей казус в підручнику , не що інше як проплачена провокація . Навряд чи його складання , могли довірити настільки тупому барану , котрий навіть не знав карти Європи . !!
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08.09.2021 01:53 Ответить
Надо быть выше этого. Надо знать эти падлянки. Ну и, обязательно, запомнить! Война придет - хлебушки попросят, - как шутили в 70-х.
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08.09.2021 05:01 Ответить
Зебобики тоже так думают. Все попытки их убедить, что это не так, провалились на выборах. Потому особо на итальянцев пенять нечего: они рисуют то, что видят. Украина переживает серьезный кризис самоидентификации. И было бы неплохо решить этот кризис. Тогда и со стороны будем смотреться намного лучше.
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08.09.2021 06:49 Ответить
Прибалты и Молдова тоже "тама". Украину в итальянском учебнике по географии обозначили как часть России - Цензор.НЕТ 5785
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08.09.2021 07:15 Ответить
итальяно-макароно
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08.09.2021 07:16 Ответить
ВУЛКАНЫ ИМ В ПОМОЩЬ !) ГЛАВНОЕ ПОТОМ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ИХ НЕ ПУСКАТЬ !!!
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08.09.2021 07:26 Ответить
Деградація населення це фінал розпаду б/я імперії
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08.09.2021 07:27 Ответить
Любой афганец в разы умнее среднего итальянца!!!
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08.09.2021 07:39 Ответить
а Польшу слабо прилепить заодно "по ошибке"?или поляки не поедут в Италию после этого кк туристы какое совпадение недразумение к Мордору отнесли те страны которые слабые и не смогут ответить хотя прибалтика в ес но население очень мало чтоб влиять
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08.09.2021 07:48 Ответить
Цыгане тупорылые
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08.09.2021 08:07 Ответить
італійці в основній масі це таке бидло, які у школі вчаться до 8 класу, а потім хто куди, але у даному випадку це провокація, тому що цю мапу роблять не бидло, а люди, які навчались у італійських універах.
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08.09.2021 09:00 Ответить
За эту "ошибку" кто то стал очень состоятельным человеком.....
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08.09.2021 09:41 Ответить
Совпадение - не думаю
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08.09.2021 09:45 Ответить
Тупые. Играть в футбол могут. А так - тупые
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08.09.2021 10:49 Ответить
Итальянцы - это та же тупая цыганва, только приодетая в брендовые шмотки
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08.09.2021 10:58 Ответить
І мені не дивно,там навчили писати і рахувати,все достатньо.А решта
на питання типу хто написав 8 симфонію Бетховена,відповідають Моцарт...
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08.09.2021 11:01 Ответить
В развитых странах тоже встречается географический кретинизм
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08.09.2021 11:37 Ответить
Проплачена провокація кремлем ! Італія давно сидить на грошах пуйла .
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подарил президенту России Владимиру Путину комплект постельного белья.
Украину в итальянском учебнике по географии обозначили как часть России - Цензор.НЕТ 3895
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08.09.2021 12:18 Ответить
Так они и Молдову, и Беларусь, и Эстонию, и Латвию, и Литву ( кроме Украины) отметили как РФ. Можно сказать что финнам и поляком в этом случае повезло.
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08.09.2021 12:42 Ответить
ну так разделите в наших учебниках - этот драный итальянский сапог - на отдельные княжества......
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08.09.2021 17:24 Ответить
 
 