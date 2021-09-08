Украину в итальянском учебнике по географии обозначили как часть России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Вместе с Украиной к российским регионам в учебнике для средней школы отнесли Беларусь, Молдову, Латвию, Литву и Эстонию.
На ошибку обратило внимание посольство Украины в Италии, сообщает Цензор.НЕТ.
"В итальянском учебнике по географии "Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia" авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательные читатели обнаружили искаженную информацию об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", - сказано в сообщении.
Посольство обратилось к Министерств образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и конкретно издательству, напечатавшему этот учебник, с призывом исправить ошибку.
На опубликованных посольствам фото учебника видно, что к регионам РФ его автор отнес не только Украину. Та же участь постигла Беларусь, Молдову, Латвию, Литву и Эстонию.
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один Маркив чего стоит...
https://youtu.be/6CuMuY2v4VQ
https://youtu.be/RU8Q5d2CV-M
https://youtu.be/Zru7A73yPmk
https://youtu.be/fw5hbjqBiSA
https://youtu.be/jyBkGd0m87c
А от цей казус в підручнику , не що інше як проплачена провокація . Навряд чи його складання , могли довірити настільки тупому барану , котрий навіть не знав карти Європи . !!
на питання типу хто написав 8 симфонію Бетховена,відповідають Моцарт...
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