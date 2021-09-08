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теннис (150) Свитолина (48)

Свитолина не смогла пройти в полуфинал US Open

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Свитолина не смогла пройти в полуфинал US Open

На пути у лучшей теннисистки Украины стала 19-летняя Лейла Анни Фернандес из Канады.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.

Лучшая теннисистка Украины проиграла первый сет, взяв три гейма, но выиграла вторую партию, где только три очка смогла выиграть уже соперница.

В решающем сете Свитолина проигрывала 2:5, но сумела перевести игру в тайбрейк, в котором проиграла лишь с разницей в два очка - 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Фернандес стала самой молодой теннисисткой, победившей двух игроков из топ-5 мирового рейтинга на одном и том же турнире Большого шлема после 17-летней Серены Уильямс на US Open 1999 года.

Смотрите: Украинка Свитолина выиграла 16-й турнир в карьере и вернется в пятерку сильнейших теннисисток мира. ВИДЕО

Ранее в первом раунде US Open украинка победила канадку Ребекку Марино. Во втором - переиграла представительницу Испании Ребеку Машарову в двух сетах.

В 1/8 финала Свитолина оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной. В четвертьфинале - румынки Симоны Халеп.

Автор: Ольга Лузан
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Лейла з Квебека. Тут вже написали про її перемогу, бо вона перша квебекуазка, яка дійшла до півфіналу.
Жаль, Еліно. Я була впевнена, що ти пройдеш. Тому - несподіваний результат.
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08.09.2021 02:11 Ответить
Да кто бы сомневался. Титулы Большого Шлема ей светят. Турнирчики попроще может выиграть и не более того.
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08.09.2021 03:07 Ответить
А чим канадка краща, ніж Еліна? Канадці світять титули великого шолому, а нашій ні?
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08.09.2021 06:37 Ответить
До чого тут канадка?🥴
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08.09.2021 06:49 Ответить
Лейла Фернандес - "дитина глобалізації".
Ім'я турецько-боснійське, прізвище іспанське, риси обличчя - явно східнл-азійські, але при тому колір шкіри темний.
Народилася в Канаді і ж громадянкою Канади.
Трохи загуглив про батьків - батько переїхав в Канаду з Еквадору, про маму інформації немає. Враховуючи, що Еквадор на узбережжі Тихого океану, а в усіх країнах східного узбережжя повно азіатів, її трохи азіатська зовнішність не дивує
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08.09.2021 06:45 Ответить
Філіппінка.
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08.09.2021 07:17 Ответить
Свитолина, как это ни грустно осознавать, уже два года абсолютно не прогрессирует! С такой игрой её реальное рейтинговое место - не в "топ-пятерке", а в средине сотни! А вот кто действительно ощутимо прогрессирует из молодых теннисисток - так это Арина Соболенко, которая в следующем матче просто вынесет с корта это канадское "чудо", даже не заметив его! И возьмет "Золотой шлем"!
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08.09.2021 08:05 Ответить
Мабуть як тому анекдоті про Анку і Чапаєва таз перешкодив пройти, застряла.
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08.09.2021 10:50 Ответить
прогресує, але в інших сферах!.. Світоліна не змогла пройти до півфіналу US Open - Цензор.НЕТ 2103
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08.09.2021 14:33 Ответить
 
 