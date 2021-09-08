УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15337 відвідувачів онлайн
Новини Спорт
4 716 9
теніс (113) Світоліна (48)

Світоліна не змогла пройти до півфіналу US Open

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Світоліна не змогла пройти до півфіналу US Open

На шляху у найкращої тенісистки України стала 19-річна Лейла Анні Фернандес із Канади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на НВ.

Найкраща тенісистка України програла перший сет, взявши три гейми, але виграла другу партію, де тільки три очки змогла виграти вже суперниця.

У вирішальному сеті Світоліна програвала 2:5, але зуміла перевести гру у тайбрейк, в якому програла лише з різницею в два очки — 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Фернандес стала наймолодшою тенісисткою, яка перемогла двох гравців з топ-5 світового рейтингу на одному й тому ж турнірі Великого шлему після 17-річної Серени Вільямс на US Open 1999 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українка Світоліна виграла 16-й турнір у кар'єрі і повернеться до п'ятірки найсильніших тенісисток світу. ВIДЕО

Раніше в першому раунді US Open українка перемогла канадійку Ребекку Маріно. У другому - переграла представницю Іспанії Ребеку Машарову у двох сетах.

В 1/8 фіналу Світоліна виявилася сильнішою за росіянку Дар'ю Касаткіну. У чвертьфіналі – за румунку Сімону Халеп.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лейла з Квебека. Тут вже написали про її перемогу, бо вона перша квебекуазка, яка дійшла до півфіналу.
Жаль, Еліно. Я була впевнена, що ти пройдеш. Тому - несподіваний результат.
показати весь коментар
08.09.2021 02:11 Відповісти
Да кто бы сомневался. Титулы Большого Шлема ей светят. Турнирчики попроще может выиграть и не более того.
показати весь коментар
08.09.2021 03:07 Відповісти
А чим канадка краща, ніж Еліна? Канадці світять титули великого шолому, а нашій ні?
показати весь коментар
08.09.2021 06:37 Відповісти
До чого тут канадка?🥴
показати весь коментар
08.09.2021 06:49 Відповісти
Лейла Фернандес - "дитина глобалізації".
Ім'я турецько-боснійське, прізвище іспанське, риси обличчя - явно східнл-азійські, але при тому колір шкіри темний.
Народилася в Канаді і ж громадянкою Канади.
Трохи загуглив про батьків - батько переїхав в Канаду з Еквадору, про маму інформації немає. Враховуючи, що Еквадор на узбережжі Тихого океану, а в усіх країнах східного узбережжя повно азіатів, її трохи азіатська зовнішність не дивує
показати весь коментар
08.09.2021 06:45 Відповісти
Філіппінка.
показати весь коментар
08.09.2021 07:17 Відповісти
Свитолина, как это ни грустно осознавать, уже два года абсолютно не прогрессирует! С такой игрой её реальное рейтинговое место - не в "топ-пятерке", а в средине сотни! А вот кто действительно ощутимо прогрессирует из молодых теннисисток - так это Арина Соболенко, которая в следующем матче просто вынесет с корта это канадское "чудо", даже не заметив его! И возьмет "Золотой шлем"!
показати весь коментар
08.09.2021 08:05 Відповісти
Мабуть як тому анекдоті про Анку і Чапаєва таз перешкодив пройти, застряла.
показати весь коментар
08.09.2021 10:50 Відповісти
прогресує, але в інших сферах!.. Світоліна не змогла пройти до півфіналу US Open - Цензор.НЕТ 2103
показати весь коментар
08.09.2021 14:33 Відповісти
 
 