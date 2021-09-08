Світоліна не змогла пройти до півфіналу US Open
Новини Цензор.НЕТ Спорт
На шляху у найкращої тенісистки України стала 19-річна Лейла Анні Фернандес із Канади.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на НВ.
Найкраща тенісистка України програла перший сет, взявши три гейми, але виграла другу партію, де тільки три очки змогла виграти вже суперниця.
У вирішальному сеті Світоліна програвала 2:5, але зуміла перевести гру у тайбрейк, в якому програла лише з різницею в два очки — 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).
Фернандес стала наймолодшою тенісисткою, яка перемогла двох гравців з топ-5 світового рейтингу на одному й тому ж турнірі Великого шлему після 17-річної Серени Вільямс на US Open 1999 року.
Раніше в першому раунді US Open українка перемогла канадійку Ребекку Маріно. У другому - переграла представницю Іспанії Ребеку Машарову у двох сетах.
В 1/8 фіналу Світоліна виявилася сильнішою за росіянку Дар'ю Касаткіну. У чвертьфіналі – за румунку Сімону Халеп.
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Жаль, Еліно. Я була впевнена, що ти пройдеш. Тому - несподіваний результат.
Ім'я турецько-боснійське, прізвище іспанське, риси обличчя - явно східнл-азійські, але при тому колір шкіри темний.
Народилася в Канаді і ж громадянкою Канади.
Трохи загуглив про батьків - батько переїхав в Канаду з Еквадору, про маму інформації немає. Враховуючи, що Еквадор на узбережжі Тихого океану, а в усіх країнах східного узбережжя повно азіатів, її трохи азіатська зовнішність не дивує